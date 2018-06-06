Глава Минздрава после посещения инфекционной больницы в Каскелене решил ее закрыть

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Глава Минздрава после посещения инфекционной больницы в Каскелене решил ее закрыть06.06.2018
  • Фото: www.zakon.kz
Медицина  16:05

Талдыкорган. 6 июня. Kazakhstan Today - Глава Минздрава РК Елжан Биртанов сегодня, посетив инфекционную больницу в Каскелене, остался недоволен ее состоянием и поручил закрыть медучреждение, передает Kazakhstan Today.

"Состояние инфекционной больницы очень плохое. Поэтому я буду докладывать премьер-министру о закрытии этого учреждения. Его функции будут переданы центральной районной больнице города Каскелена, где есть дополнительные пристройки", - сказал Биртанов.

Кроме того, он подверг критике руководство медучреждения, которое не обеспечивает элементарные санитарные условия в больнице.

Напомним, ранее в Каскеленской инфекционной больнице от менингококковой инфекции скончалась 19-летняя девушка.
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