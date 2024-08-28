Главный санврач подписал постановление по предупреждению распространения оспы обезьян в Казахстане

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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рейтинге стран по уровню систем здравоохранения Казахстан оказался лишь на 78-м месте из 110. В СНГ республика заняла по этому показателю предпоследнее место, - В рейтинге стран по уровню систем здравоохранения Казахстан оказался лишь на 78-м месте из 110. В СНГ республика заняла по этому показателю предпоследнее место, сообщает finprom.kz.





По итогам июля текущего года цены на амбулаторные услуги в РК выросли на 11,4% по сравнению с июлем 2023 года. Медицинские услуги подорожали на 11,4% за год, парамедицинские - на 8,3%.





Среди медицинских сервисов услуги врачей-специалистов в амбулаториях выросли в цене на 10,8%, первичный прием у врача - на 10,2%, стоматологические услуги - на 12,2%, в том числе удаление зуба под местным обезболиванием - на 17%, лечение кариеса - на 15,1%, протезирование зубов - на 8,6%, снятие зубных отложений - на 7,3%.





В региональном разрезе удорожание амбулаторных услуг сильнее всего ударило по кошелькам жителей Астаны (плюс 28,9%), Карагандинской (плюс 17,9%) и Восточно-Казахстанской (плюс 17,7%) областей.





Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения по итогам первого полугодия достигли 117,2 млрд тенге - на 8,2% больше, чем в январе-июне прошлого года.





Наибольший объем капвложений пришелся на Алматы: 34,9 млрд тенге, годовой рост - в 2,1 раза. Далее расположились Астана и Восточно-Казахстанская область: 17 млрд и 10,5 млрд тенге соответственно. Наименьшие показатели были зафиксированы в Улытауской, Актюбинской и Жетысуской областях.





В общем портфеле инвестиций в секторе 92,1 млрд тенге пришлось на деятельность больничных организаций, 19,2 млрд тенге - на деятельность в области врачебной практики и стоматологии, 5,8 млрд тенге - на прочую деятельность в области здравоохранения.





Согласно данным опросов Бюро национальной статистики АСПиР РК, в 2024 году качеством государственных услуг в сфере здравоохранения были удовлетворены 41,9%, а их доступностью - 47,6% респондентов. Показатель удовлетворенности качеством услуг в секторе вырос на 2 п.п., доступностью - на 3,1 п.п.





Частично удовлетворены качеством госуслуг в сфере здравоохранения были 49,6% опрошенных, доступностью - 44,4%. Неудовлетворенность качеством услуг высказали 5,9% респондентов, доступностью - 5,4%.





Что касается частных услуг в сфере здравоохранения, удовлетворенность их качеством выросла на 3,7 п.п., до 52,4%, а доступностью - на 5,2 п.п., до 50,8%. Частично удовлетворены качеством частных услуг в сфере здравоохранения были 41,4% респондентов, доступностью - 42,2%. Неудовлетворенность качеством отметили 1,6% опрошенных, доступностью - 2,8%.





Притом что внутри РК медицинскими услугами - по крайней мере, по официальным данным - граждане в целом скорее удовлетворены, международная оценка сектора не слишком высока. Например, по данным CEOWORLD на 2024 год, лучшие системы здравоохранения в мире были отмечены в Тайване, Южной Корее, Австралии, Канаде и Швеции. Худшие показатели зарегистрировали в Сальвадоре. Казахстан же оказался лишь на 78-м месте из 110 в мире. Индекс здравоохранения РК составил 34,28 балла.









Эксперты уточнили, что расчет индекса представляет собой статистический анализ общего качества системы здравоохранения, включая инфраструктуру здравоохранения, компетенции медицинских работников, стоимость и доступность качественных лекарств, готовность правительства к вызовам в секторе. Индекс также учитывает другие факторы - окружающую среду, доступ к чистой воде, санитарию и готовность властей вводить санкции и в целом регулировать такие риски, как употребление табака и ожирение. Чем ближе индекс к 100 баллам, тем лучше.





Медицинскую инфраструктуру и специалистов в РК оценили на 73,7 балла, доступность и стоимость лекарств - на 54,6 балла, готовность правительства - на 59,6 балла.





Среди стран СНГ, участвующих в рейтинге, Казахстан оказался вторым с конца и смог опередить только Туркменистан. Россия при этом расположилась на 42-м месте, Азербайджан - на 57-м, Беларусь - на 61-м, Узбекистан - на 64-м месте.