27.08.2024, 12:25 5226
Главный санврач подписал постановление по предупреждению распространения оспы обезьян в Казахстане
Фото: unsplash.com
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Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача Казахстана Нуркан Садвакасов подписал постановление "О проведении санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения оспы обезьян в Республику Казахстан".
В частности, согласно документу, местным исполнительным органам, органам государственного управления здравоохранения областей, городов республиканского значения и столицы предписано обеспечить:
- проведение обучения по повышению настороженности медицинских работников организаций здравоохранения независимо от форм собственности по выявлению лиц с подозрением на заболевание оспой обезьян, сбора эпидемиологического анамнеза, изоляции, лечения, медицинского наблюдения за контактными лицами;
- готовность инфекционных стационаров на случай завоза больного оспой обезьян;
- диагностику и транспортировку больного оспой обезьян;
- предоставление экстренного извещения о каждом случае заболевания человека оспой обезьян и подозрения на заболевание оспой обезьян;
- отбор и направление на лабораторное исследование материала от больных оспой обезьян;
- соблюдение требований биологической безопасности в инфекционных и иных организациях здравоохранения при выявлении, госпитализации и лечении больных оспой обезьян;
- наличие в организациях здравоохранения неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты , лекарственных и дезинфекционных средств.
Кроме того, Министерству транспорта Республики Казахстан предписывается обеспечить:
- при необходимости установку системы бесконтактного измерения температуры, предназначенной для дистанционного выявления лиц с повышенной температурой тела, с учетом плотности пассажиропотока и технических характеристик оборудования в терминалах международных аэропортов;
- наличие средств индивидуальной защиты , антисептиков для рук, дезинфицирующих средств на транспортных средствах;
- наблюдение за состоянием здоровья пассажиров, членов экипажа и поездной бригады при подозрении на инфекционное заболевание у пассажира клинических проявлений на заболевание оспой обезьян, информирование наземной службы пункта пропуска о состоянии здоровья пассажира;
- контроль рассадки пассажиров в транспортное средство строго по посадочным местам;
- текущую профилактическую дезинфекцию транспортных средств после каждого рейса.
Отмечается, что постановление вступает в силу с 28 августа 2024 года.
С полным текстом документа можно ознакомится по ссылке.
Напомним, в Казахстане из-за оспы обезьян на пунктах пропуска через границу был усилен санитарно-карантинный контроль.
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24.08.2024, 20:48 16771
ВОЗ оценила борьбу с оспой обезьян в $135 млн за полгода
Фото: Depositphotos
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Женева. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Всемирная организация здравоохранения оценила борьбу с оспой обезьян в $135 млн за полгода, сообщил на брифинге для дипломатических миссий в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Чтобы профинансировать эту работу и как можно быстрее остановить вспышку, по нашим первоначальным оценкам, стратегический план обеспечения готовности и реагирования потребует примерно $135 млн в течение следующих шести месяцев для острой фазы вспышки (...) Эта сумма, вероятно, увеличится по мере обновления плана в свете роста потребностей", - цитирует ТАСС гендиректора ВОЗ.
Отмечается, что призыв ВОЗ к мировому сообществу о выделении средств будет опубликован в начале следующей недели.
Мы призываем доноров предоставить необходимые ресурсы и благодарим тех, кто уже дал обещания ВОЗ и другим партнерам", - заявил Тедрос Аданом Гебрейесус.
Ранее сообщалось, что первый случай заболевания оспой обезьян зафиксирован в Таиланде.
21.08.2024, 10:15 33031
Казахстан оказался лишь на 78-м месте из 110 в рейтинге стран по уровню систем здравоохранения
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рейтинге стран по уровню систем здравоохранения Казахстан оказался лишь на 78-м месте из 110. В СНГ республика заняла по этому показателю предпоследнее место, сообщает finprom.kz.
По итогам июля текущего года цены на амбулаторные услуги в РК выросли на 11,4% по сравнению с июлем 2023 года. Медицинские услуги подорожали на 11,4% за год, парамедицинские - на 8,3%.
Среди медицинских сервисов услуги врачей-специалистов в амбулаториях выросли в цене на 10,8%, первичный прием у врача - на 10,2%, стоматологические услуги - на 12,2%, в том числе удаление зуба под местным обезболиванием - на 17%, лечение кариеса - на 15,1%, протезирование зубов - на 8,6%, снятие зубных отложений - на 7,3%.
В региональном разрезе удорожание амбулаторных услуг сильнее всего ударило по кошелькам жителей Астаны (плюс 28,9%), Карагандинской (плюс 17,9%) и Восточно-Казахстанской (плюс 17,7%) областей.
Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения по итогам первого полугодия достигли 117,2 млрд тенге - на 8,2% больше, чем в январе-июне прошлого года.
Наибольший объем капвложений пришелся на Алматы: 34,9 млрд тенге, годовой рост - в 2,1 раза. Далее расположились Астана и Восточно-Казахстанская область: 17 млрд и 10,5 млрд тенге соответственно. Наименьшие показатели были зафиксированы в Улытауской, Актюбинской и Жетысуской областях.
В общем портфеле инвестиций в секторе 92,1 млрд тенге пришлось на деятельность больничных организаций, 19,2 млрд тенге - на деятельность в области врачебной практики и стоматологии, 5,8 млрд тенге - на прочую деятельность в области здравоохранения.
Согласно данным опросов Бюро национальной статистики АСПиР РК, в 2024 году качеством государственных услуг в сфере здравоохранения были удовлетворены 41,9%, а их доступностью - 47,6% респондентов. Показатель удовлетворенности качеством услуг в секторе вырос на 2 п.п., доступностью - на 3,1 п.п.
Частично удовлетворены качеством госуслуг в сфере здравоохранения были 49,6% опрошенных, доступностью - 44,4%. Неудовлетворенность качеством услуг высказали 5,9% респондентов, доступностью - 5,4%.
Что касается частных услуг в сфере здравоохранения, удовлетворенность их качеством выросла на 3,7 п.п., до 52,4%, а доступностью - на 5,2 п.п., до 50,8%. Частично удовлетворены качеством частных услуг в сфере здравоохранения были 41,4% респондентов, доступностью - 42,2%. Неудовлетворенность качеством отметили 1,6% опрошенных, доступностью - 2,8%.
Притом что внутри РК медицинскими услугами - по крайней мере, по официальным данным - граждане в целом скорее удовлетворены, международная оценка сектора не слишком высока. Например, по данным CEOWORLD на 2024 год, лучшие системы здравоохранения в мире были отмечены в Тайване, Южной Корее, Австралии, Канаде и Швеции. Худшие показатели зарегистрировали в Сальвадоре. Казахстан же оказался лишь на 78-м месте из 110 в мире. Индекс здравоохранения РК составил 34,28 балла.
Эксперты уточнили, что расчет индекса представляет собой статистический анализ общего качества системы здравоохранения, включая инфраструктуру здравоохранения, компетенции медицинских работников, стоимость и доступность качественных лекарств, готовность правительства к вызовам в секторе. Индекс также учитывает другие факторы - окружающую среду, доступ к чистой воде, санитарию и готовность властей вводить санкции и в целом регулировать такие риски, как употребление табака и ожирение. Чем ближе индекс к 100 баллам, тем лучше.
Медицинскую инфраструктуру и специалистов в РК оценили на 73,7 балла, доступность и стоимость лекарств - на 54,6 балла, готовность правительства - на 59,6 балла.
Среди стран СНГ, участвующих в рейтинге, Казахстан оказался вторым с конца и смог опередить только Туркменистан. Россия при этом расположилась на 42-м месте, Азербайджан - на 57-м, Беларусь - на 61-м, Узбекистан - на 64-м месте.
20.08.2024, 09:04 41001
Ученые обнаружили антитело против всех штаммов коронавируса
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые Северо-Восточного университета, Университета Райса и Йельского университета обнаружили антитело, которое может обеспечить всеобъемлющую защиту от эволюционирующего коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Science, сообщает Lenta.ru.
Было установлено, что антитело CV3-25 воздействует на определенный участок шиповидного белка (S-белка) вируса, который является консервативным, то есть остается неизменным у различных штаммов. Это позволяет антителу блокировать процесс инфицирования клеток даже у мутировавших вирусов.
Для анализа структуры шиповидного белка исследователи использовали теоретические модели, разработанные в Центре теоретической биологической физики Северо-Восточного университета и Университета Райса. Моделирование помогло определить уязвимую часть белка, на которую нацелено антитело.
S-белок, отвечающий за прикрепление вируса к клеткам через рецептор ACE-2 и играющий важную роль при заражении, обычно изменяется при эволюции вируса, что делает многие антитела неэффективными в обезвреживании патогена. Однако специфическая область, которая остается неизменной, также оказывается уязвимой для антитела CV3-25, что и обеспечивает его широкую нейтрализующую способность.
Результаты исследования показывают, что антитело CV3-25 может стать ключевым элементом для создания вакцины, которая сможет защитить от различных штаммов SARS-CoV-2.
19.08.2024, 09:32 48496
В Казахстане в медицинских организациях введут масочный режим
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Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Принято постановление и.о. главного государственного санитарного врача РК от 16 августа 2024 года № 7 "О проведении санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий по гриппу, острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и коронавирусной инфекции (COVID-19) на эпидемический сезон 2024-2025 годов".
Акиматам областей, городов Астана, Алматы, Шымкент обеспечить готовность медицинских, образовательных, социальных и иных организаций к работе в осенне-зимний период года, включая поддержание необходимого температурного режима", - говорится в документе.
Руководителям управлений здравоохранения областей и городов поручено обеспечить готовность медицинских организаций к проведению кампании иммунизации против гриппа с 1 сентября.
Вводится масочный режим медицинских работников в медицинских организациях. Кроме того, в медицинских организациях будет усилен дезинфекционный режим.
С 15 сентября текущего года начнется проведение вакцинации против гриппа.
В медицинских организаций идет подготовка к приему больных гриппом, ОРВИ и COVID-19 в период эпидсезона. Руководителям управлений здравоохранения поручено утвердить план развертывания дополнительных инфекционных коек на время эпидемического подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, с учетом соблюдения принципа сортировки больных с признаками ОРВИ и гриппа.
В медучреждениях будут организованы и оборудованы "фильтры" для больных с признаками ОРВИ и гриппа на входе, обеспечен температурный режим.
Первоочередно будут обслуживаться на дому беременные и дети до 1 года с проявлениями гриппа, ОРВИ и COVID-19. При их осложнениях (пневмонии) будет обеспечен ежедневный патронаж и своевременная госпитализация.
Также будут усилены меры в организациях образования. Поручено организовать проведение ежедневного мониторинга посещаемости учащихся, сотрудников, с выяснением причины отсутствия и информирование медицинских организаций. В целях предупреждения регистрации заболеваемости в организациях образования и воспитания детей будет проводиться ежедневный "утренний фильтр" для лиц с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19.
При регистрации заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30% в одном классе от численности класса в течение одного инкубационного периода рекомендуется отмена кабинетной системы обучения в общеобразовательных организациях, запрещение приема новых детей в классы в течение десяти календарных дней. В случае вовлечения в эпидемический процесс больных ОРВИ с общим числом заболевших 30% и более от численности класса, в течение одного инкубационного периода осуществляется перевод учащихся на онлайн обучение", - отмечается в документе.
16.08.2024, 17:40 69151
Вернут ли масочный режим в Казахстане из-за COVID-19
Фото: freepik.com
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вернут ли масочный режим в Республике Казахстан из-за COVID-19, рассказал в ходе брифинга службы центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев.
По его словам, в стране не планируется внедрять массовый масочный режим. Между тем в соответствии с постановлением главного санитарного врача масочный режим предназначен только для медицинского персонала в медучреждениях. Для посетителей же медучреждений, пациентов это носит рекомендательный характер.
Он подчеркнул, что эпидситуация на сегодняшний день в Казахстане достаточно стабильная.
Имеет место небольшое превышение по сравнению с предыдущими месяцами. Но вместе с тем, учитывая, что коронавирус никуда не делся и в популяции как в Казахстане, так и во всем мире циркулирует. Если сравнивать с прошлым годом цифры по заболеваемости, у нас заболеваемость значительно ниже - в 8 раз ниже. На сегодняшний день тяжелых случаев коронавирусной инфекции в республике в этом году не было зафиксировано, не говоря уже о летальных случаях", - добавил вице-министр.
Напомним, ранее в Минздраве сделали заявление о ситуации с COVID-19 в Казахстане.
16.08.2024, 16:18 70386
ПЦР-тесты для определения оспы обезьян закупил Казахстан
Поставка ожидается в ближайшее время
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на брифинге в СЦК сообщил, что Минздрав закупил ПЦР-тесты для определения оспы обезьян.
На сегодняшний день, по словам вице-министра, наличие оспы обезьян определяется посредством ПЦР-тестирования.
Закуплены соответствующе тесты, мы ожидаем их поставки в ближайшее время", - сообщил спикер.
Он отметил, что оспа обезьян - это вирусное заболевание и оно не имеет специфических методов профилактики и лечения. Ее симптомы очень схожи с симптомами таких заболеваний, как грипп, корь, краснуха, а именно: лихорадка, сыпь, мышечные и головные боли.
Основным методом профилактики для республики является контроль ввоза данного заболевания, в первую очередь - в аэропортах, на КПП, где проводится термометрия.
16.08.2024, 11:25 72571
В Минздраве сделали заявление о ситуации с COVID-19 в Казахстане
Фото: unsplash.com
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан сделали заявление о ситуации с COVID-19 в стране.
В настоящее время в стране наблюдается циркуляция респираторных вирусов, в том числе КВИ. С начала текущего года зарегистрировано 1290 случаев КВИ. Летальных исходов не зафиксировано. При этом следует отметить отсутствие роста госпитализации с ОРВИ, вирусными пневмониями и КВИ, что подтверждает течение КВИ в большинстве случаев в легкой форме", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что в Казахстане, как и во всем мире, в 100% случаев циркулируют различные варианты омикрона.
Также сообщается, что исполняющим обязанности главного государственного санврача РК подписано постановление, которое предусматривает проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона по ОРВИ, гриппу и COVID-19, в том числе:
- проведение вакцинации против гриппа с 1 сентября 2024 года;
- в медицинских организациях: обеспечение работы "фильтров" на входе, использование масок, наличие антисептиков;
- первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до одного года с проявлениями ОРВИ, гриппа.
Для предупреждения заболеваний гриппом, ОРВИ, КВИ рекомендуются следующие меры профилактики: регулярно проветривать помещения, использовать антисептические средства для обработки рук, ограничить контакты с больными людьми, при контакте с людьми с признаками заболевания использовать маски, своевременно обращаться за медицинской помощью", - добавили в Минздраве.
Напомним, в феврале вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова в кулуарах сената заявила, что вакцинироваться от коронавируса всему населению нет необходимости.
13.08.2024, 10:38 79766
В Казахстане усилили контроль цен на ввозимую медтехнику для ГОБМП и ОСМС
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Контроль за стоимостью закупаемого медицинского технологического оборудования усилен в Казахстане в рамках исполнения предписания Высшей аудиторской палаты. Об этом сообщили в пресс-службе ВАП.
Ранее был проведен аудит обоснованности сметной стоимости строительных проектов, которые финансируются за счет государственных инвестиций и средств квазигоссектора. В частности, было проанализировано качество госэкспертизы цен на медизделия в рамках ГОБМП и ОСМС. В результате установлено расхождение при разработке ТЭО многопрофильных больниц. В этой связи Министерству здравоохранения было поручено принять меры по организации сверки стоимостных показателей медоборудования с органами госдоходов для получения достоверной информации о фактической цене его приобретения", - уточнили в ВАП.
27 июня в соответствующие правила регулирования и формирования предельных цен внесены необходимые изменения.
Теперь анализ цен на ввозимую медтехнику для ГОБМП и ОСМС должен проводиться также на основании копии инвойса (накладной), счет-фактуры и таможенной декларации за последние 12 месяцев, независимо от модели и комплектации. При этом необходимо прикладывать документы, подтверждающие таможенную стоимость оборудования", - отметили в Высшей аудиторской палате.
Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить прозрачность и эффективность использования выделяемых на здравоохранение средств.
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