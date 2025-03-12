11.03.2025, 13:39 7771
К концу 2025 года в Казахстане зарегистрируют препарат от рака
Фото: pexels.com
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил, что в конце этого года в Казахстане зарегистрируют препарат против онкологических заболеваний, передает корреспондент агентства.
Полным ходом идут клинические испытания второго уровня. В прошлом году мы завершили клинические испытания первого уровня. Теперь расширено количество пациентов, с которыми работаем. В прошлом году тестировали только на рак толстой кишки, теперь охвачены все виды онкологии. Планируем к концу этого года зарегистрировать этот препарат и выходить на рынок", - рассказал Саясат Нурбек.
Он назвал результаты тестирования "очень хорошими" и "устойчивыми", реакция у пациентов положительная.
В среднем на 30% снизились опухоли и началась ремиссия у тех больных, которые по особой процедуре участвовали в тестировании на себе этого препарата", - дополнил глава МНВО.
Ранее сообщалось, что казахстанцам станут доступны онкоскрининги в рамках ГОБМП.
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11.03.2025, 12:31 8761
В Казахстане создадут медицинский инновационный кластер
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ректор Восточно-Казахстанского технического университета имени Серикбаева Сауле Рахметуллина в ходе заседания правительства сообщила, что вузом ведутся работы по созданию медицинского инновационного кластера в стране, информирует пресс-служба правительства.
На сегодня в ВКТУ имени Серикбаева ведутся работы по созданию медицинского инновационного кластера, который включает в себя исследования, разработку и производство: имплантатов в области травматологии, ортопедии с улучшенными свойствами биосовместимости; медицинских инструментов с улучшенными эксплуатационными свойствами для имплантации; изготовление персонализированных имплантатов для протезирования при онкологических заболеваниях. Работы ведутся совместно медицинскими исследовательскими центрами и предприятиями ВКО", - заявила Сауле Рахметуллина.
Она отметила, что Восточно-Казахстанская область - это металлургический регион и создание высокотехнологического производства с использованием местного сырья - одна из важных задач.
Напомним, в Казахстане снижается удовлетворенность системой здравоохранения.
По результатам международного исследования фармацевтической компании STADA 67% казахстанцев неудовлетворены системой отечественного здравоохранения.
19.02.2025, 11:55 70036
Казахстанцам станут доступны онкоскрининги в рамках ГОБМП
Фото: pexels.com
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента РК предложили обеспечить все население Казахстана обследованием для ранней диагностики рака в рамках бесплатной медицинской помощи, передает корреспондент агентства.
Для обеспечения полного охвата целевых групп населения скрининговыми исследованиями предлагается включить скрининговые исследования на раннее выявление онкологических заболеваний в перечень услуг, оказываемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Таким образом, исследованиями будут охвачены все граждане Казахстана вне зависимости от статуса застрахованности", - сообщает пресс-служба мажилиса.
Мажилисмены также предложили внести в закон нормы по обеспечению акиматами граждан с нарушением слуха, не имеющих инвалидность, слухопротезной помощью по медицинским показаниям за счет местных бюджетов. Поправка направлена на профилактику инвалидизации и оказание соцподдержки лицам с нарушениями слуховых функций.
Кроме того, будет усовершенствован механизм формирования независимой экспертной комиссии по рассмотрению фактов причинения вреда жизни и здоровью пациента в результате осуществления медицинской деятельности.
Ранее сообщалось, что отечественный препарат от рака появится в Казахстане в 2025 году.
11.02.2025, 20:33 89806
Новый скрининг коснется всех казахстанцев старше 18 лет
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в целях снижения заболеваемости вирусными гепатитами планируется провести тотальный скрининг на выявление гепатитов В и С среди лиц старше 18 лет, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
Итоги реализации пилотной программы по раннему выявлению инфицирования вирусными гепатитами В и С, а также дальнейшие шаги по реализации мероприятий для снижения заболеваемости в стране были обсуждены в ходе встречи министра здравоохранения Акмарал Альназаровой с директором Фонда Центра анализа заболеваний (CDAF) доктором Хоми Разави.
Ввиду того что вирусные гепатиты В и С в основном протекают скрыто (бессимптомно), в 65% случаев они заканчиваются развитием цирроза или рака печени, что в свою очередь приводит к смертности и инвалидизации. Поэтому важно обеспечить выявление и лечение носителей инфекции на ранних стадиях, так как они являются источником вирусных гепатитов для окружающих", - говорится в сообщении МЗ РК.
По результатам пилотной программы принято решение начать в Казахстане тотальный скрининг на выявление вирусных гепатитов В и С среди лиц старше 18 лет с помощью эффективных диагностических решений.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с 2025 года девушки-подростки в возрасте от 16 до 17 лет будут проходить скрининг на носительство спинально-мышечной атрофии.
03.02.2025, 21:11 117126
В Казахстане заболеваемость ОРВИ и гриппом падает, корью и коклюшем - растет
Фото: pixabay.com
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Об эпидемиологической ситуации в Казахстане за неделю рассказали в Минздраве. Несмотря на сохраняющуюся нагрузку, ситуация остается на стабильном уровне, сообщает пресс-служба МЗ РК.
С 27 января по 1 февраля выявлено порядка 130 тысяч случаев - это примерно на том же уровне, что и неделей ранее.
С октября в Казахстане зафиксировано 2,65 млн случаев ОРВИ, 66% заболевших - дети до 14 лет. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снизилась на 20%.
По пневмонии наметилась положительная тенденция - за минувшую неделю выявлено 4 189 случаев, что на 18% меньше в сравнении с предыдущей неделей.
За прошедшую неделю зарегистрировано 49 случаев кори - на 23 больше, чем ранее. С начала года подтверждено 113 случаев, большинство заболевших - дети до 14 лет (86%). Основная причина распространения - отсутствие прививок: 86% заболевших не были вакцинированы", - сообщили в Минздраве.
С 27 января по 1 февраля выявлено 14 случаев коклюша, что на 3 больше, чем в предыдущие 7 дней. С начала года зафиксировано 69 случаев, из них 67 у детей до 14 лет.
За последнюю неделю в Казахстане зарегистрировано 15 случаев COVID-19. Всего с начала года выявлено 66 случаев, летальных исходов нет.
Ситуация остается стабильной: инфекционные койки загружены на 37%, а реанимационные - на 3%.
03.02.2025, 11:09 119906
Сколько будут хранить персональные медицинские данные казахстанцев, рассказали в Минздраве
В перечень обследований входят аудиозаписи, биомагнитные изображения, компьютерная томография, МРТ, УЗИ и т.д.
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Поправки в правила осуществления сбора, обработки, хранения, защиты и предоставления персональных медицинских данных субъектами цифрового здравоохранения подготовило Министерство здравоохранения РК.
В документе установлены перечень и сроки хранения персональных данных, сопутствующей медицинской информации, полученных медицинским работником при помощи диагностического оборудования:
- взрослые (15 лет и старше) - 10 лет;
- детские (от 0 до 15 лет) - 15 лет.
В перечень обследований входят аудиозаписи, биомагнитные изображения, компьютерная томография, МРТ, УЗИ, рентгерография, ЭКГ, результаты эндоскопии, внутрисосудистый ультразвук, и т.д.
Всем персональным данным будут присваивать уникальные идентификационные номера.
По истечении указанных сроков персональные данные, сопутствующая медицинская информация, полученные от диагностического оборудования, подлежат удалению.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 февраля 2025 года.
28.01.2025, 11:48 141571
Отечественный препарат от рака появится в Казахстане в 2025 году
Фото: pexels.com
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские ученые разработали препарат для лечения онкологии, сообщил премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства.
Группой казахстанских ученых разработан препарат для лечения онкологических заболеваний. В настоящее время идет вторая фаза клинических испытаний. Их завершение и регистрация препарата запланированы до конца 2025 года", - доложил премьер.
По его словам, онкоскрининг прошли 2 млн 800 тысяч казахстанцев, в результате чего достигнуто снижение показателя смертности от злокачественных новообразований на 3,5%.
Продолжается работа по повышению качества и охвата медицинскими услугами. Младенческая смертность снизилась на 6,7%, материнская - на 11,4%. Для ранней диагностики заболеваний охват скринингами за год расширен на 38%", - отметил Бектенов.
Напомним, в прошлом году министр науки Казахстана анонсировал отечественный препарат против рака.
27.01.2025, 14:32 148801
Большинство заразившихся корью детей не привиты - Минздрав
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года зарегистрировано 64 случая кори, большинство из которых - непривитые дети, сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Сархат Бейсенова.
С начала этого года зарегистрировано 64 случая кори. Заболеваемость регистрировалась за счет непривитых детей, на которых приходится также более 83% от числа заболевших детей. За этот же период зарегистрировано 55 случаев коклюша", - проинформировала Сархат Бейсенова.
При этом заболеваемость корью, краснухой и паротитом снизилась на 99,2%, коклюшем - на 73%.
По словам спикера, также по республике отмечается снижение заболеваемости туберкулезом на 3,4%, в том числе туберкулезом органов дыхания - на 3,7%.
Напомним, в Казахстане за 2023 год в четыре раза выросла заболеваемость вирусными гепатитами. Также в прошлом году страна пережила крупнейшую за последнее десятилетие вспышку заболеваемости корью. В декабре ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
В прошлом году в Карагандинской области ребенок умер от коклюша.
27.01.2025, 13:49 147231
Депутат об отмене ОСМС: это было бы популизмом
Фото: ФОМС
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента РК депутат Асхат Аймагамбетов заявил, что модель медицинского страхования в Казахстане неэффективна, но отменять ее было бы "безответственным" предложением, передает корреспондент агентства.
Я, конечно, мог бы сказать: давайте мы все остановим, но это было бы безответственным заявлением с моей стороны. Это было бы просто сплошным популизмом, а я им не занимаюсь. Мы, как ответственные граждане, понимаем, что во всем мире существует система медицинского страхования. Другое дело - какая модель реализована и насколько она эффективна. К сожалению, у нас она неэффективна", - сказал мажилисмен.
Ранее сообщалось, что почти половина населения Казахстана неудовлетворена качеством медуслуг. В ФСМС выявили многомиллиардные нарушения.
Напомним, Минздрав планирует с 2026 года повысить верхний предел исчисления взносов в систему ОСМС в 5 раз.
Ранее ведомство уже выступало с подобным предложением, однако предложенный законопроект по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.
Ранее в самом фонде выявили более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.
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