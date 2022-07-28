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НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Вице-министр здравоохранения - главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК рассказала, каковы риски распространения оспы обезьян в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Напомним, глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян ЧС международного значения. По предварительным данным Всемирной организации здравоохранения, данные о заражении оспой обезьян растут с каждым днем. Наиболее масштабные вспышки регистрируются в Нигерии и Конго. На сегодняшний день зарегистрировано 18 954 случаев в 81 стране мира, из них подтверждено 18 915 случаев. На сегодня ни одного случаев заболевания с подозрением на оспу обезьян в Республике Казахстан не зарегистрировано.
Согласно заявлению руководителя ВОЗ, у каждой страны есть свой риск распространения данной инфекции. И на сегодня к странам высокого риска относятся европейские страны, все остальные страны относятся к группе с умеренным или низким риском распространения данной инфекции. Казахстан относится к странам с более низким риском распространения оспы обезьян", - пояснила главный санитарный врач РК.
Айжан Есмагамбетова напомнила, что до 1980 года люди получали вакцину против натуральной оспы.
Вирус натуральной оспы и вирус оспы обезьян - это близкородственные вирусы. По данным ученых, все те, кто получил вакцину против натуральной оспы, они считаются защищенными от оспы обезьян. И если даже возникнет заболевание у вакцинированных, то оно, как правило, будет протекать легче", - сказала она.
Она также прокомментировала вопрос вакцинации от оспы обезьян.
Что касается вакцинации всего населения от оспы обезьян, то есть четкие рекомендации ВОЗ, которые говорят о том, что не нужно вакцинироваться всему населению, потому что в первую очередь передача инфекции идет при очень тесном физическом контакте и, соотвественно, быстро в обществе не распространяется", - уточнила вице-министр.
Можно вакцинировать тех, кто находится в близком контакте, а в основном это домашние контакты с больными оспой обезьян и медработники, которые оказывают медпомощь больным с оспой обезьян", - добавила она.