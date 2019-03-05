Казахстан первым зарегистрировал лекарственный препарат на рынке ЕАЭС

"Данное решение принято на основе экспертизы, проведенной Национальным центром экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, являющейся государственной экспертной организацией в сфере проведения экспертизы и оценки безопасности и качества медицинской продукции", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.
Напомним, что допуск лекарств на единый рынок ЕАЭС проводится в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, предъявляемых ко всем странам-участницам союза.
Председатель Комитета фармации МЗ РК Людмила Бюрабекова отметила, что Казахстан стал первой страной, обеспечившей соблюдение всех предъявляемых к членам ЕАЭС международных стандартов качества, эффективности и безопасности лекарств, а также требований надлежащих фармацевтических практик.
Подготовка к получению регистрационного удостоверения проходила на протяжении нескольких лет. В 2018 году Казахстан принял участие более чем в десяти заседаниях рабочей группы ЕАЭС по формированию общих подходов к регулированию обращения лекарств. Отечественными экспертами был изучен мировой опыт в сфере экспертизы лекарственных препаратов, проведен анализ нормативно-правовых актов стран ближнего и дальнего зарубежья в целях соблюдения всех предъявляемых к странам-членам ЕАЭС международных стандартов качества, эффективности и безопасности лекарств.
На сегодняшний день Казахстан принял уже 25 заявок от зарубежных и отечественных фармпроизводителей на проведение экспертизы лекарственных средств в качестве референтного государства.
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