Казахстан первым зарегистрировал лекарственный препарат на рынке ЕАЭС

Астана. 4 марта. Kazakhstan Today - Комитет фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан выдал первое в Евразийском экономическом союзе регистрационное удостоверение на лекарственное средство для его последующей реализации на территории единого рынка стран ЕАЭС, передает Kazakhstan Today.

"Данное решение принято на основе экспертизы, проведенной Национальным центром экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, являющейся государственной экспертной организацией в сфере проведения экспертизы и оценки безопасности и качества медицинской продукции", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Напомним, что допуск лекарств на единый рынок ЕАЭС проводится в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, предъявляемых ко всем странам-участницам союза.

Председатель Комитета фармации МЗ РК Людмила Бюрабекова отметила, что Казахстан стал первой страной, обеспечившей соблюдение всех предъявляемых к членам ЕАЭС международных стандартов качества, эффективности и безопасности лекарств, а также требований надлежащих фармацевтических практик.

Подготовка к получению регистрационного удостоверения проходила на протяжении нескольких лет. В 2018 году Казахстан принял участие более чем в десяти заседаниях рабочей группы ЕАЭС по формированию общих подходов к регулированию обращения лекарств. Отечественными экспертами был изучен мировой опыт в сфере экспертизы лекарственных препаратов, проведен анализ нормативно-правовых актов стран ближнего и дальнего зарубежья в целях соблюдения всех предъявляемых к странам-членам ЕАЭС международных стандартов качества, эффективности и безопасности лекарств.

На сегодняшний день Казахстан принял уже 25 заявок от зарубежных и отечественных фармпроизводителей на проведение экспертизы лекарственных средств в качестве референтного государства.

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