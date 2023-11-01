31.10.2023, 17:49 5651
Казахстан закупил свыше 2 млн доз вакцины против гриппа у России
Фото: pixabay.com
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан закупил 2,4 млн доз вакцины "ГРИППОЛ +" российского производства на сумму 2,2 млрд тенге, сообщила в ходе брифинга службы центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова.
Безопасные и эффективные вакцины доступны и используются уже более 60 лет. В текущем году на бюджетные средства закуплено 2 млн 414 тысяч доз вакцины "ГРИППОЛ +" производства России на сумму 2,2 млрд тенге. Вакцина содержит штаммы против предстоящего сезона. Это позволит охватить 12% от общего населения республики при рекомендуемом ВОЗ - не менее 10%", - проинформировала Айжан Есмагамбетова.
По ее данным, на сегодня привиты 1,5 млн человек. За счет средств государственного бюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы населения.
Он также сообщила, что с 23 по 29 октября текущего года в республике зарегистрировано 119 792 случая ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 25,8%.
Министерством проводится мониторинг циркуляции гриппа и других негриппозных вирусов. С начала сезона на грипп исследовано 2543 образца, вирус гриппа не выявлен. Основную долю положительных результатов составляют риновирусы, бокавирусы, РС-вирусы, аденовирусы, парагрипп", - добавила вице-министр.
Напомним, в начале года в Казахстане отмечался рост заболеваемости КВИ и гриппом.
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31.10.2023, 19:15 4526
На сегодня три казахстанца лечатся от сибирской язвы - Минздрав
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в 2023 году зарегистрировано 37 подтвержденных случаев заболевания сибирской язвой. Из них 19 случаев в Жамбылской области, 15 - в Акмолинской области, 3 - в Карагандинской области.
На сегодняшний день в стационаре получают лечение 3 пациента. В Жамбылской области - 1 пациент, в Карагандинской - 2 пациента", - сообщила на пресс-конференции в СЦК вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова.
По словам представителя Минздрава, во всех случаях причиной заражения послужило участие в вынужденном забое и разделке больных животных, транспортировке, хранении и утилизации зараженного мяса и шкур. Источником заражения явились забитые без ветеринарного освидетельствования больные животные.
Напомним, 27 октября один из заболевших сибирской язвой в Карагандинской области умер в больнице.
Как сообщалось ранее, сибирскую язву выявили у трех жителей поселка Топар Карагандинской области. Все они живут в одном доме и участвовали в забое больного животного. В поселке ввели карантин. Также выявлено 30 контактных лиц, с которыми проведена разъяснительная беседа о мерах профилактики и установлено медицинское наблюдение.
24.10.2023, 13:39 42501
В Казахстане впервые проходит сессия Европейского комитета ВОЗ
В мероприятии участвует глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, министры здравоохранения, вице-министры и эксперты в области медицины из 54 стран мира.
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Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан первым среди стран Центральной Азии проводит сессию Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения на своей территории.
В мероприятии принимают участие генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, глава ВОЗ Ханс Клюге, министры здравоохранения, вице-министры и эксперты в области медицины из 54 стран мира, сообщает сайт главы правительства.
На открытии 73-й сессии ЕРК выступил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
В своем выступлении он отметил, что здоровье граждан является одним из главных приоритетов для Казахстана.
Мы ведем целенаправленную работу по профилактике заболеваний и продвижению здорового образа жизни в обществе", - подчеркнул премьер-министр.
Он добавил, что в республике создана разветвленная инфраструктура первичной медико-санитарной помощи. В каждом регионе функционируют центры лучших практик с семейным принципом обслуживания. В целом финансирование ПМСП сегодня составляет 56% от общего объема.
В прошлом году правительство РК утвердило национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения". В рамках него будут введены 655 новых объектов первичной помощи и модернизированы 32 районные больницы для оказания медуслуг жителям сельских и отдаленных населенных пунктов.
Смаилов также добавил, что в республике созданы централизованная служба скорой помощи и условия для развития медицинской авиации.
Помимо инвестиций в инфраструктуру, мы должны помнить, что оказание медицинской помощи требует от медработников высокой квалификации и самоотдачи. Поэтому мы стремимся создать им достойные условия для работы. В этой связи ежегодно увеличивается заработная плата врачей на 30%, а средних медицинских работников - на 20%", - отметил глава кабмина.
По его словам, правительство уделяет большое внимание цифровизации отрасли, интеграции и стандартизации всех информационных систем. Например, планируется внедрение электронных паспортов здоровья, чтобы каждый гражданин имел полный доступ к соответствующей информации.
Кроме того, Алихан Смаилов отметил, что в следующем году будет открыт новый Национальный научный онкологический центр с протонной терапией.
Наши цели на будущее амбициозны. Мы намерены и дальше укреплять нашу систему здравоохранения", - подчеркнул он.
В заключение Смаилов обозначил открытость Казахстана к дискуссиям и рекомендациям в части развития медицинской сферы.
Мы готовы делиться своим опытом и выдвигать идеи, которые будут определять развитие систем здравоохранения в нашем регионе", - подытожил Алихан Смаилов.
Ранее Касым-Жомарт Токаев на встрече с главой ВОЗ Тедросом Гебрейесусом подтвердил готовность Казахстана поддерживать инициативы организации. Также в ходе пленарного заседания Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи глава Казахстана предложил создать коалицию стран по ПМСП при поддержке ВОЗ.
19.10.2023, 21:16 65011
В Казахстане в ходе скринингов выявили 541 398 случаев заболеваний
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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За 2022 год в ходе скрининговых обследований было выявлено 541 398 случаев заболеваний. На диспансерный учет взято 354 284 человека, сообщает пресс-служба Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК.
Как рассказала руководитель отдела мониторинга и скрининговых программ департамента профилактики неинфекционных заболеваний НЦОЗ МЗ РК Гульжан Конуршина, среди взрослого населения охват скрининговым обследованием целевой группы населения составил 98,9%. В 2021 году обследовано 93,7%. В 2022 году обследовано на 5,2% больше, чем в 2021 году.
В рамках скрининга на раннее выявление заболеваний системы кровообращения, сахарного диабета, глаукомы, рака молочной железы, рака шейки матки, колоректального рака выявляемость составила 1,4% случаев заболеваний, в том же периоде 2021 года показатель составил 1,2%.
Из числа выявленных больных на диспансерный учет взято 83,9% из числа целевых групп взрослого населения, что ниже 2021 года (84,5%).
Обследованием детей в 2022 году был охвачен 5 102 671 (90,7%) пациент. В 2021 году обследовано 4 561 508 (81,4%) детей. За 2022 год обследовано на 9,3% больше детей, чем за 2021 год.
Среди детей в возрасте от 0 до 18 лет выявлено 437 728 больных, что составляет 8,6%. За 2021 год выявлено 335 961 заболевание (7,4%). На диспансерный учет взято 145 976 (33,4%) детей, в 2021 году показатель составил 39,3%.
В общей структуре ранней выявляемости из всех 541 398 выявленных заболеваний:
- доля болезней системы кровообращения (артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца) составила 18,6%, при этом артериальная гипертония - 16,7% и ишемическая болезнь сердца 1,2%;
- доля выявления сахарного диабета в общей структуре составила 4,3%;
- доля выявления глаукомы составила 1,2%
- доля выявленных доброкачественных новообразований молочных желез в ходе маммографии составила 49,8 %, при этом 0,4% - это доля выявленного рака молочной железы;
- доля выявленных доброкачественных новообразований шейки матки в составила 9,0 %, при этом 0,1% - это доля выявленного рака;
- доля выявленных доброкачественных новообразований толстого кишечника составила 1,3 %, 0,1% - доля выявленного рака.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют ввести скрининг школьников на употребление наркотиков.
18.10.2023, 20:25 71721
В Актобе растет число больных корью
Такого числа больных корью в области давно не было
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Актобе. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - C февраля в Актюбинской области корью заболели 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей, сообщает портал "Мой город".
По словам главного инфекциониста региона Мейрамбека Курмангазина, такого числа больных корью в области не было давно.
В инфекционной больнице находится 81 пациент: 68 детей и 13 взрослых. Мест 75. Поэтому с 18 октября больных корью начнем госпитализировать в санаторий "Чайка" за городом. Там подготовили 80 мест", - рассказал руководитель управления здравоохранения Рустем Исаев.
Пациенты с легкой формой кори лечатся амбулаторно. В стационар госпитализируют с температурой и осложнениями в виде пневмонии, бронхита, отита. 15 пациентов находятся в стационарах в Байганинском, Мугалжарском и Иргизском районах. В каждом по 4-5 заболевших. Большая часть из них не была привита.
Напомним, в Алматы из-за вспышки кори учеников школы № 172 перевели на дистанционное обучение.
Количество случаев заболеваемости корью растет во всем мире, в том числе в Казахстане. Наибольшее количество подтвержденных случаев кори отмечается в Алматы - 33% всех заболевших в стране. За Алматы следуют Жамбылская область, далее Шымкент и Алматинская область. По данным ВОЗ, в первом полугодии 2023 года в мире было зафиксировано несколько стран с высоким уровнем заболеваемости корью.
06.10.2023, 08:42 115096
В Казахстане модернизируют онкологическую службу
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана примет ряд дополнительных мер по совершенствованию оказания онкологической помощи гражданам. Соответствующий комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2027 годы подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Документ разработан во исполнение поручений главы государства и направлен на комплексную модернизацию онкологический службы. Это подразумевает внедрение высокоэффективной ранней диагностики, развитие специализированного лечения, паллиативной помощи и реабилитации, а также укрепление кадрового потенциала и науки. Запланированные мероприятия позволят улучшить раннюю диагностику, снизить инвалидизацию и увеличить качество жизни онкологических больных", - сообщили в правительстве.
В каждом регионе пациенты будут иметь возможность получать современное лучевое лечение на уровне мировых стандартов за счет установки новейшего оборудования. Наряду с этим будет обеспечен доступ к необходимым лекарственным препаратам. Для оказания помощи жителям сельской местности планируется применять передвижные медицинские комплексы, что позволит снизить разрыв между городом и селом.
Кроме того, в рамках лечения онкозаболеваний предусматривается активное использование возможностей телемедицины и искусственного интеллекта. В целом оказание онкологической помощи увеличит доступность к высококачественной терапии во всех регионах страны, отмечают в правительстве.
Одна из основных задач комплексного плана - обеспечение полного спектра необходимой медпомощи онкопациентам в пределах республики за счет применения современных стандартов в онкологии. Для сокращения разрыва в качестве медпомощи между Казахстаном и наиболее развитыми странами планируется переход с преобладающего в настоящее время стационарного лечения на более современные формы амбулаторной терапии. При этом детям с онкозаболеваниями и одному из законных представителей планируется возмещать транспортные расходы для получения интенсивных курсов химиотерапии.
К реализации запланированных мер, помимо центральных и местных госорганов, а также медицинских организаций, планируется привлекать и неправительственные организации. С их участием будут осуществлены тематические благотворительные проекты.
Комплексный план был рассмотрен на заседании республиканской бюджетной комиссии. По его результатам поддержано финансирование на сумму 460,7 млрд тенге. В результате реализации плана ожидается снижение доли запущенных случаев (стадии III-IV) до 10%. Рост охвата пациентов лучевым лечением пациентов достигнет 53%. Снижение смертности от онкологических заболеваний предполагается до 64,5 на 100 тысяч населения.
Отметим, ежегодно в Казахстане отмечается прирост онкозаболеваний на 4% и в 2022 году было зарегистрировано более 39 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. Сегодня на соответствующем учете состоят более 205 тысяч казахстанцев. За период реализации предыдущего комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы смертность от злокачественных новообразований в республике снизилась на 15%.
05.10.2023, 19:22 119231
Ажар Гиният прокомментировала ситуацию с корью в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала ситуацию с корью в Алматы. По словам главы Минздрава, школа, в которой произошла вспышка кори, одна из самых загруженных.
Во время каникул заболеваемость снизилась. Сейчас, когда дети опять собрались в школах, где есть скученность, имеется резкое повышение заболеваемости. Что касается именно этого случая, то эта школа очень загруженная", - сказала Ажар Гиният.
В свою очередь вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова отметила, что в настоящее время в Казахстане зарегистрировано 7540 случаев кори.
Из этих случаев 83% приходится на детей до 14 лет. Рост заболеваемости отмечается с сентября. Любой невакцинированный, если окажется в контакте с больным, в 100% случаев заболеет", - сказала Айжан Есмагамбетова.
Напомним, в Алматы из-за вспышки кори учеников школы № 172 перевели на дистанционное обучение.
Количество случаев заболеваемости корью растет во всем мире, в том числе в Казахстане. Наибольшее количество подтвержденных случаев кори отмечается в Алматы - 33% всех заболевших в стране. За Алматы следуют Жамбылская область, далее Шымкент и Алматинская область. По данным ВОЗ, в первом полугодии 2023 года в мире было зафиксировано несколько стран с высоким уровнем заболеваемости корью.
04.10.2023, 18:15 125531
В Алматы из-за вспышки кори учеников одной из школ перевели на дистанционку
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Алматы. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы из-за вспышки кори учеников школы № 172 перевели на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба управление образования города.
В школе была комиссия из соответствующих специалистов санитарно-эпидемиологического управления Медеуского района города Алматы, и в связи выявлением случаев было рекомендовано перевести не вакцинированных от кори учащихся начальных классов на режим дистанционного обучения до окончания инкубационного периода, то есть до 16 октября", - проинформировали в пресс-службе.
Вместе с тем сообщается, что директором школы № 172 с учетом рекомендаций было принято решение о переводе всех учащихся начальных классов (1-4) на онлайн-обучение до окончания инкубационного периода для недопущения дальнейшего распространения инфекции.
Среди учителей и родителей проведена разъяснительная работа. Дети обеспечены необходимой компьютерной техникой и интернет-ресурсами для онлайн-обучения. Следует отметить, что в целом во всех остальных школах города Алматы эпидемиологическая ситуация стабильная, находится под контролем эпидемиологов", - добавили в управлении.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире.
Ранее сообщалось, что в Алматы отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по кори. На 22 августа в городе было зарегистрировано 1183 случая кори, из них более 88% приходится на долю детей до 14 лет, сообщил Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.
Число заболевших корью также растет в Павлодарской области. Только за последний месяц с подозрением на эту инфекцию обратились 11 детей, 10 случаев подтвердились.
Последняя вспышка была в 2019 году по всему Казахстану, в том числе в Павлодарской области. Тогда в стране регистрировались тяжелые случаи кори и были летальные исходы.
Медики напомнили и о заболевании, связанном с этой инфекцией, - о подостром склерозирующем панэнцефалите - самом опасном осложнении после перенесенной кори. Это медленная инфекция, вызванная вирусом кори. Латентный период, то есть время, в течение которого после перенесенной кори может развиться болезнь, составляет до 8 лет. Заболевание проявляется сначала расстройствами личности и поведения, затем появляются прогрессирующие двигательные, зрительные, когнитивные нарушения, пароксизмальные состояния.
В 80% случаев подострый склерозирующий панэнцефалит имеет длительность 1-3 года и приводит к летальному исходу. У 10% пациентов наблюдается молниеносное течение. В Павлодарской области выявлено 2 ребенка с этим страшным заболеванием", - рассказали в управлении здравоохранения Павлодарской области.
02.10.2023, 08:55 135146
В Казахстане инвестиции в сферу здравоохранения в прошлом году составили порядка $540 млн
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы дальнейшего развития сферы здравоохранения Казахстана обсуждены на очередном заседании совета по улучшению инвестиционного климата под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Участники заседания детально обсудили вопросы внедрения современных медицинских технологий, модернизации инфраструктуры здравоохранения, подготовки квалифицированных специалистов, повышения доступа населения к инновационным медикаментам, оказания медуслуг жителям отдаленных населенных пунктов и ряд других вопросов.
Премьер-министр подчеркнул, что в последние годы в Казахстане проводится масштабная реформа здравоохранения. В частности, создана единая национальная система здравоохранения, введено обязательное медстрахование, развивается телемедицина, улучшен процесс закупа оборудования и лекарств, значительно увеличена зарплата врачей.
В целом правительством проводится работа по созданию устойчивой модели развития данной сферы с доведением уровня ее финансирования до 5% ВВП к 2027 году. В этой связи мы заинтересованы в привлечении инвестиций и передовых технологий", - сказал Алихан Смаилов.
Он добавил, что принимаемые правительством меры положительно влияют на инвестиционную привлекательность отрасли. По итогам прошлого года инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения выросли почти на 30%, составив порядка $540 млн. При этом за последние 7 лет объем фармацевтического рынка увеличился в 2,9 раза.
По его словам, комплексные меры принимаются и в части улучшения медицинской инфраструктуры. Например, по поручению президента РК планируется строительство 20 современных многопрофильных больниц с привлечением частных инвестиций. Кроме того, в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" будут введены в эксплуатацию 655 объектов первичной медико-санитарной помощи и модернизированы 32 многопрофильные районные больницы.
Премьер-министр отметил, что правительство активно сотрудничает с крупными представителями мировой фарминдустрии, предоставляя пакеты мер государственной поддержки.
С Pfizer планируется заключение соглашения об инвестициях по локализации производства препаратов. С компанией AstraZeneca достигнута договоренность о создании контрактного производства оригинальных лекарственных средств с объемом инвестиций в $32 млн", - сообщила пресс-служба правительства.
Вместе с тем в рамках визита президента РК в США подписано рамочное соглашение с GE Healthcare по локализации производства медтехники на сумму $60 млн. Параллельно прорабатывается ряд проектов с компанией Roсhe на сумму $2,5 млн. На различных стадиях реализации находятся проекты контрактного производства с инвесторами из Южной Кореи, Турции, Египта и Израиля.
Таким образом, на фоне растущего спроса на лекарственные препараты сфера здравоохранения, в том числе фармацевтическая промышленность, обладает огромным потенциалом для дальнейшего развития", - подчеркнул Алихан Смаилов.
По итогам премьер-министр поручил уполномоченным госорганам проработать озвученные в ходе заседания предложения и рекомендации.
Как сообщалось ранее, в Казахстане будет активно внедряться механизм контрактного производства лекарств за счет локализации выпуска оригинальных иностранных препаратов на территории Казахстана. В РК к 2025 году планируется увеличить долю отечественного производства на фармацевтическом рынке до 50%.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?