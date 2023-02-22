В Казахстане 18 человек задержали за совершение противоправных действий в отношении журналистов и блогеровВ Казахстане 18 человек задержали за совершение противоправных действий в отношении журналистов и блогеров
21.02.2023, 19:24 3081
В Казахстане растет заболеваемость КВИ и гриппом
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 21 февраля, в ходе брифинга в СЦК руководитель управления эпиднадзора за инфекционными заболеваниями Комитета санэпидконтроля Министерства здравоохранения Роза Кожапова сообщила о росте количества заболевших коронавирусом и гриппом.
Все регионы Казахстана на сегодня находятся в зеленой зоне по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В сутки регистрируется до 120 случаев КВИ+ и до 20 случаев КВИ-, выздоровело 99% больных.
За последние две недели, по сравнению с предыдущими двумя неделями, в Казахстане заболеваемость COVID-19 выросла в 1,4 раза, то есть с 754 случаев до 1705 случаев", - сообщила Роза Кожапова.
В настоящее время зарегистрировано 3213 случаев гриппа, в том числе среди детей до 14 лет - 1299 случаев, что составляет 40% от общего количества заболевших. По сравнению с прошлой неделей число случаев гриппа выросло на 11 случаев, то есть с 24 до 35 случаев за неделю.
В свою очередь доктор медицинских наук, внештатный инфекционист Министерства здравоохранения РК Бахыт Кошерова отметила, что грипп, ОРВИ и КВИ сегодня имеют ряд особенностей, на которые необходимо обратить внимание. По ее словам, у больных может наблюдаться длительная лихорадка, когда в течение от 3-5 дней температура тела может пониматься от 38 до 40 градусов.
Выраженные симптомы интоксикации: слабость, повышенная потливость, быстрая утомляемость. Возможно у отдельных пациентов присоединение вторичных бактериальных инфекций: пневмония, гнойный гайморит, ангина, отит. Активация герпетической инфекции. Кроме того, у пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями отмечается повышение отдельных показателей. Например, у больных сахарным диабетом - уровня глюкозы в крови", - сказала Бахыт Кошерова.
Напомним, недавно в Казахстане был зарегистрирован смертельный случай от COVID-19.
15 февраля ВОЗ решила приостановить дальнейшее расследование происхождения COVID-19. По словам эксперта организации Марии ван Керкхове, ВОЗ планировала проводить работу поэтапно, но "этот план изменился".
Политические события во всем мире действительно воспрепятствовали прогрессу в понимании происхождения", - отметила специалист.
Она заявила, что второй фазы не ожидается.
новости по теме
18.02.2023, 11:15 16401
В Казахстане зарегистрирован смертельный случай от COVID-19
На 18 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1647 человек
Фото: Минздрав РК
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Один человек скончался за минувшие сутки в Казахстане от коронавирусной инфекции.
Всего, по данным Министерства здравоохранения, в республике продолжают получать лечение от COVID-19 1647 человек (-1 472+ и 175 КВИ-).
Из них в стационарах находится 112 пациентов, на амбулаторном лечении - 1535 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 4 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести - 4 пациентa, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила дальнейшее расследование происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что пандемия COVID-19 развивалась по сценарию американских учений Event 201, что ставит вопрос о причастности США к распространению коронавируса.
15.02.2023, 16:37 26256
ВОЗ решила приостановить дальнейшее расследование происхождения COVID-19 Дополнено
Между тем ВОЗ заявила, что не прекращала исследований
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Лондон. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостанавливает дальнейшее расследование происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных.
По словам эксперта организации Марии ван Керкхове, ВОЗ планировала проводить работу поэтапно, но "этот план изменился", сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.
Политические события во всем мире действительно воспрепятствовали прогрессу в понимании происхождения ", - отметила специалист.
Она заявила, что "второй фазы не ожидается".
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в июле 2021 года, что организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и ожидает прозрачности от властей КНР. Он подчеркнул, что первая фаза столкнулась с определенными проблемами. Одной из них он назвал "доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии".
Расследование происхождения COVID-19 начала контролируемая республиканцами палата представителей конгресса США, которая запросила информацию у американской администрации. Проверяется, в частности, версия об утечке вируса из китайской лаборатории.
Дополнено 15.02.2023, 19.05
Между тем ВОЗ заявила, что не прекращала исследований происхождения COVID-19.
ВОЗ продолжает запрашивать у Китая данные для определения происхождения COVID-19, сообщает РИА Новости.
Статья в "Природе" неточна и вводит в заблуждение, поэтому мы попросили исправить или разъяснить… Мы всегда и последовательно заявляли, что для продвижения знаний нам нужны были и все еще нужны исследования - и для этого нам нужен доступ из Китая, данные, и нам нужно, чтобы они проводили эти исследования прозрачным образом. Мы продолжали и продолжаем просить об этом", - заявил пресс-секретарь организации Тарик Жазаревич.
Он добавил, что с того момента, как команда ВОЗ вернулась из города Ухань в начале 2021 года, организация неоднократно и публично заявляла, что происхождение нуждается в расследовании и Китай должен предоставить доступ и информацию, чтобы это произошло.
Если этого не произойдет, усилия по пониманию происхождения останутся, скорее, загнанным в тупик", - добавил пресс-секретарь.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов заявил, что пандемия COVID-19 развивалась по сценарию американских учений Event 201, что ставит вопрос о причастности США к распространению коронавируса.
Он напомнил, что в 2019 году Университет Джона Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провел в Нью-Йорке учения Event 201. В ходе учений отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина - организм свиньи.
23.01.2023, 21:22 84026
Главный санврач рассказала, выявлен ли новый вид омикрона в Казахстане
Фото: Кадр с видео
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании Центральной избирательной комиссии главный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова рассказала об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.
На сегодня в мире появился новый вид варианта "омикрон" - это "кракен". Он выявлен в 87 странах мира. По последним итогам секвенирования в нашей республике он не обнаружен", - сообщила главный санитарный врач.
По ее словам, в Казахстане в 100 процентах случаев заражения коронавирусом выявляется омикрон, его типы BА.4 и BА.5.
Есмагамбетова отметила, что сегодня лечение от коронавируса получают чуть меньше 2 тысяч пациентов, из которых 139 находятся в стационарах, остальные лечатся амбулаторно.
Главный санитарный врач также отметила рост заболеваемости ОРВИ.
С начала эпидемиологического сезона этого года зарегистрировано около 2 млн 938 тысяч случаев ОРВИ. Если сравнивать аналогичный период прошлого года, то заболеваемость выросла на 20%", - проинформировала спикер.
Айжан Есмагамбетова объяснила такой рост заболеваемости ОРВИ прошлогодними ограничительными мероприятиями, которые оказывали профилактическое действие на распространение заболевания.
Больше всего случаев заражения, как и в прошлые эпидемиологические сезоны, регистрируется среди детей до 14 лет, что составляет 67 процентов.
15.01.2023, 10:47 128191
В Казахстане снижается рост заболеваемости КВИ
По состоянию на 15 января лечение от КВИ продолжают получать 2200 человек
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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшие сутки зарегистрировали 70 случаев заражения коронавирусом. Ранее показатель ровнялся 116, сообщает пресс-служба Минздрава.
По состоянию на 15 января лечение от КВИ продолжают получать 2200 человек (-2051+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находится 220 пациентов, на амбулаторном уровне - 1980.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 7 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести - 7 пациентов;
- на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
Последнее секвенирование выделенных штаммов показало, что в республике в 100% случаях выявлена циркуляция варианта омикрон. Следует отметить, что вопреки распространяемой информации вариант омикрон ХВВ в Казахстане не выявлен. Доминирующим штаммом в мире остается вариант омикрон, на долю которого приходится 99,9% исследованных образцов.
В апреле 2023 года в Казахстан приедет специальная комиссия ВОЗ для изучения процесса производства вакцины QazVac и ее регистрации.
12.01.2023, 20:25 140551
Минздрав РК: омикрон ХВВ в стране не выявлен
Фото: unsplash.com
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - За последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике снизилась на 4%, с 1135 до 1089 случаев. В сутки регистрируется до 200 случаев COVID-19 с положительным результатом ПЦР и до 10 случаев COVID-19 с отрицательным результатом ПЦР, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации республика и все регионы находятся в зеленой зоне. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в РК стабильная.
По информации ведомства, последнее секвенирование выделенных штаммов показало, что в республике в 100% случаях выявлена циркуляция варианта омикрон. Следует отметить, что вопреки распространяемой информации вариант омикрон ХВВ в Казахстане не выявлен. Доминирующим штаммом в мире остается вариант омикрон, на долю которого приходится 99,9% исследованных образцов.
Напомним, в мире начал распространяться новый штамм коронавируса XBB.1.5. По оценкам экспертов, в США более 40% новых случаев заражения коронавирусом вызваны именно XBB.1.5, что делает его в стране доминирующим вариантом.
ХВВ.1.5 - это еще одна разновидность доминирующего сейчас во всем мире коронавирусного варианта омикрон, который в свою очередь появился в конце 2021 года, вытеснив более ранние мутации вируса - альфу, бету и дельту. Омикрон породил множество подвариантов, которые еще более заразны, чем оригинал.
Считается, что симптомы XBB.1.5 аналогичны симптомам предыдущих версий омикрона, но утверждать это еще слишком рано. Симптомы большинства людей напоминают обычную простуду.
Сам XBB.1.5 произошел от XBB, который начал циркулировать в Великобритании в сентябре 2022 года, но органы здравоохранения не нашли достаточных причин, чтобы классифицировать его как "вызывающий озабоченность".
10.01.2023, 19:14 153761
В Казахстан для изучения вакцины QazVac приедет спецкомиссия ВОЗ
Фото: pixabay.com
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В апреле 2023 года в Казахстан приедет специальная комиссия ВОЗ для изучения процесса производства вакцины QazVac и ее регистрации.
В прошлом году специалисты, эксперты Всемирной организации здравоохранения в режиме онлайн проверили наши документы. А в этом году от ВОЗ приедет в нашу страну специальная комиссия, которая посмотрит, как выпускается наша казахстанская вакцина, соответствует ли наш завод международным стандартам, пригодна для использования жителями других стран", - сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният.
Глава Минздрава напомнила, что процесс регистрации вакцины состоит из нескольких этапов. По ее словам, комиссия ВОЗ приедет в апреле и проведет разностороннюю проверку.
Будут взяты различные анализы, все пробы проверят в своих центрах экспертизы. На основе проверок специалисты Всемирной организации здравоохранения дадут рекомендации. Этих рекомендаций может быть много. После выполнения этих рекомендаций мы снова пригласим коллег из ВОЗа. Таким образом, перейдем на следующий этап регистрации", - сказала Ажар Гиният.
Напомним, в сентябре 2022 года премьер-министр РК Алихан Смаилов обсудил с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге вопросы дальнейшего развития системы здравоохранения и международные инициативы Казахстана в медицинской сфере. Помимо прочих были подняты вопросы регистрации и экспорта вакцины QazVac.
08.01.2023, 10:30 165636
Новый вариант коронавируса COVID XBB.1.5: опасен ли он и что о нем нужно знать
Фото: Depositphotos
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Лондон. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В мире начал распространяться новый штамм коронавируса XBB.1.5. По оценкам экспертов, в США более 40% новых случаев заражения коронавирусом вызваны именно XBB.1.5, что делает его в стране доминирующим вариантом.
ХВВ.1.5 - это еще одна разновидность доминирующего сейчас во всем мире коронавирусного варианта омикрон, который в свою очередь появился в конце 2021 года, вытеснив более ранние мутации вируса - альфу, бету и дельту, сообщает Русская служба BBC.
Омикрон породил множество подвариантов, которые еще более заразны, чем оригинал.
Считается, что симптомы XBB.1.5 аналогичны симптомам предыдущих версий омикрона, но утверждать это еще слишком рано. Симптомы большинства людей напоминают обычную простуду.
Сам XBB.1.5 произошел от XBB, который начал циркулировать в Великобритании в сентябре 2022 года, но органы здравоохранения не нашли достаточных причин, чтобы классифицировать его как "вызывающий озабоченность".
У XBB была мутация, которая помогала ему "пробить" иммунную защиту организма, но ровно та же мутация снижала способность вируса проникать в клетки человека.
У XBB.1.5 есть мутация, известная генетикам как F486P, которая восстанавливает способность вируса проникать в клетки, не потеряв при этом способности ускользать от нашего иммунитета. Это облегчает распространение вируса", - говорит профессор Имперского колледжа Лондона Уэнди Баркли.
По словам Баркли, эти изменения в геноме вируса можно сравнить со ступеньками эволюционной лестницы: развиваясь, вирус находит новые способы обходить защитные механизмы организма хозяина.
В институте Сенгера под Кембриджем генетики еженедельно расшифровывают не менее 5000 образцов вирусного генома, пытаясь не упустить появления новых вариантов.
По словам сотрудника института Юэна Харрисона, скорее всего, XBB.1.5 появился в результате заражения кого-то из пациентов сразу двумя различными вариантами омикрона.
Часть генома одного вируса слилась воедино с фрагментом другого - и дальше он начал распространяться уже в таком виде", - объясняет он.
В среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что с точки зрения роста и распространения у варианта XBB.1.5 больше перспектив, чем у остальных вирусных вариантов, известных ученым до сих пор.
В то же время ВОЗ подчеркивает, что нет никаких оснований считать этот подвариант более серьезным или вредоносным, чем обычный омикрон.
В ВОЗ заверили, что будут внимательно следить за лабораторными исследованиями, больничными данными и статистикой заражений XBB.1.5, чтобы лучше понять, какое влияние эта инфекция оказывает на заболевших.
В начале декабря на новый вариант COVID-19 приходилось всего 4% случаев заражений, то есть XBB.1.5 быстро обогнал предыдущие разновидности омикрона.
В последние недели количество госпитализаций в связи с заражением COVID-19 в США начало расти, и власти страны вновь развернули программу бесплатной проверки на вирус.
Сложно сказать с определенностью, но такая перспектива кажется возможной. В 2022 году Великобритания пережила пять волн омикрона, и дальнейшие всплески заболеваемости неизбежны.
По данным института Сенгера, по состоянию на 17 декабря в Великобритании вариантом XBB.1.5 был вызван лишь каждый 25-й случай заражения коронавирусом.
Впрочем, на тот момент было выявлено только девять образцов нового подвида, поэтому более точной картины придется подождать. На следующей неделе Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании планирует опубликовать доклад о распространении в Великобритании различных вариантов коронавируса.
По словам профессора Баркли, если новый вариант будет распространяться в Британии так же, как в США, медикам нужно готовиться к росту случаев, в которых пациентам требуется госпитализация.
Представители системы здравоохранения Великобритании уже заявили, что их опасения по поводу "твиндемии" - одновременной эпидемии COVID и гриппа - оправдались. Оба вируса создают нагрузку на и без того перегруженные больницы и поликлиники.
У профессора Баркли распространение нового подварианта вируса в Великобритании особого беспокойства не вызывает, поскольку, по ее словам, нет никаких указаний на то, что XBB.1.5 преодолеет защиту от тяжелого течения болезни, которую обеспечивают вакцины.
Беспокойство вызывает неопределенность по поводу того, какой эффект XBB.1.5 оказывает на людей, входящих в различные группы риска - в том числе пациентов с ослабленным иммунитетом, которым прививки помогают меньше.
Профессор Хантер в настоящий момент также не видит свидетельств того, что XBB.1.5 может оказаться опаснее других вариантов омикрона. Соответственно, шансов уложить пациента в больницу или привести к его смерти у нынешнего варианта не больше, чем у остальных.
Забавно то, что все сосредоточены на возможном появлении новых вариантов в Китае, а XBB.1.5 появился в США", - отмечает он.
Профессор Дэвид Хейманн из Лондонской школы гигиены и тропической медицины признает, что о новом варианте еще многое предстоит узнать. Однако вряд ли он вызовет серьезные проблемы в таких странах, как Великобритания, которые имеют высокий уровень вакцинации и историю предыдущей борьбы с инфекцией.
Что действительно вызывает у ученых беспокойство, так это Китай, где из-за длительных локдаунов спрос на вакцины был снижен и иммунитет к вирусу у большинства населения остается довольно слабым.
Китаю необходимо делиться клинической информацией об инфицированных людях, чтобы увидеть, как вариант ведет себя среди непривитого населения", - уверен профессор Хейманн.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 169 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии было зарегистрировано 1 404 104 случая.
По данным Министерства здравоохранения Республики Казахстан, на 8 января лечение от КВИ продолжают получать 2517 человек (2375 КВИ+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находится 272 пациента, на амбулаторном лечении - 2245 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии - 15 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести - 6 пациентов,
на аппарате ИВЛ - 4 пациента.
06.01.2023, 17:58 173196
Главный госсанврач Казахстана прокомментировала эпидситуацию по COVID-19 в стране
Фото: unsplash.com
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции в стране, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
По сведениям главного госсанврача, в Казахстане эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции остается стабильной. С конца ноября наблюдался рост заболеваемости, в декабре среднесуточное количество заболевших составило до 200 случаев КВИ+ и до 10 случаев КВИ-.
Последнее секвенирование выделенных штаммов показало, что в республике в 100% случаев выявлена циркуляция варианта омикрон COVID-19.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, республика и все регионы находятся в зеленой зоне. По республике и в 19 регионах за исключением Павлодарской области показатель распространенности инфекции (R) ниже единицы.
Также она рекомендовала своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться, использовать маски в местах массового скопления населения, ограничить посещение мест массового скопления людей, использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук.
Учитывая множество запросов СМИ о введении дополнительных ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в стране и мире, в Казахстане введение каких либо ограничительных мер, как при въезде в страну, так и при выезде в любые страны мира, в том числе в КНР, не планируется", - отметила главный госсанврач РК.
По данным Минздрава, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 211 случаев заболевания коронавирусом с положительным ПЦР-тестом (КВИ+).
На 6 января лечение от КВИ продолжают получать 2589 человек (2410 КВИ+ и 179 КВИ-), из них в стационарах находится - 283 пациента, на амбулаторном - 2306 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 12 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 5 пациентов, на аппарате ИВЛ - 3 пациента.
Ранее сообщалось, что штамм коронавируса цербер циркулирует в Казахстане.
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