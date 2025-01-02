Казахстанские девушки-подростки будут проходить новое обследование с этого года

Девушек в возрасте от 16 до 17 лет будут проверять на носительство спинально-мышечной атрофии

Фото: pexels.com

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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 2025 года девушки-подростки в возрасте от 16 до 17 лет будут проходить скрининг на носительство спинально-мышечной атрофии, сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.





По ее словам, порядка 4,5 млн детей ежегодно проходят профилактические осмотры, которые проводятся с целью профилактики возможной инвалидности.





При организациях ПМСП функционируют 1500 кабинетов развития ребенка и 50 кабинетов катамнеза в организациях родовспоможения", - проинформировала министр.





Также с 2022 года в стране функционируют 20 центров охраны плода для раннего выявления внутриутробной патологии.





Впервые внедрены и успешно проведены 11 внутриутробных операций плода с диагностированными патологиями. Для улучшения доступности раннего выявления генетических заболеваний и врожденных пороков развития с 1 марта текущего года в 10 регионах открыты "клиники одного дня". Обследовано более 23 тысяч женщин, у 201 предотвращено рождение ребенка с патологией, несовместимой с жизнью", - добавила Акмарал Альназарова.





Для справки





Спинальная мышечная атрофия (СМА) - это разновидность наследственного заболевания, которое протекает с поражением или потерей двигательных нейронов передних рогов головного мозга. В данном случае наблюдается нарушение работы поперечнополосатой мускулатуры конечностей, шеи и головы. У больных наблюдается нарушение ползания, ходьбы, удержания головы, глотания. Как правило, мышцы рук в таком случае не страдают.





СМА может проявиться в любом возрасте: как у новорожденных, так и у взрослых.





Лечение СМА является самым дорогим в мире. Один укол препаратом "Золгенсма" стоит 2,125 миллиона долларов. Такая стоимость обусловлена огромными затратами на разработку.



