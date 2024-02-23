Количество жалоб растет - глава Минздрава о качестве медицинской помощи в Казахстане

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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - За прошлый год заболеваемость вирусными гепатитами в РК выросла более чем в четыре раза. За январь-декабрь 2023 года этот показатель превысил отметку в 10,2 случая на 100 тыс. населения. Годом ранее ситуация выглядела намного лучше - было зарегистрировано всего 2,5 случая на 100 тыс. человек, сообщает - За прошлый год заболеваемость вирусными гепатитами в РК выросла более чем в четыре раза. За январь-декабрь 2023 года этот показатель превысил отметку в 10,2 случая на 100 тыс. населения. Годом ранее ситуация выглядела намного лучше - было зарегистрировано всего 2,5 случая на 100 тыс. человек, сообщает Ranking.kz





Статистика филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Минздрава указывает на резкий скачок заболеваемости с января 2023 года, хотя сезонное увеличение численности заразившихся некоторыми типами вируса обычно наступает летом и осенью. Самый высокий уровень заболеваемости был зафиксирован в марте, когда показатель увеличился до 15 случаев на 100 тыс. человек. Планомерное снижение эксперты центра отмечали с июля.





По информации центра, динамика по подтипам вируса разнилась. Заболеваемость острым вирусным гепатитом А выросла в 6,8 раза, хроническими вирусными гепатитами В и С - на 4,1%. Были выявлены единичные случаи заражения вирусом гепатита Д, а случаи заражения гепатитом Е не были зарегистрированы вовсе.









Высокая заболеваемость в прошлом году наблюдалась не на всей территории страны, а лишь в отдельных регионах. В антилидерах оказалась Абайская область, где частота заражения вирусами гепатита была в три раза выше республиканского уровня: 32,7 случая на 100 тыс. населения. Следом идут Астана (27,2), Восточно-Казахстанская (23,3) и Улытауская (22,1) области.





Почти во всех областях за последний год отмечался трех- или четырехкратный рост заболеваемости, а в некоторых регионах всплеск был еще более значимым: в Акмолинской области частота заражения была в семь раз выше, чем в 2022 году, в Шымкенте - в 12,2 раза. Лишь в двух областях - Северо-Казахстанской (плюс 13,9%) и Акмолинской (минус 9,3%) - ситуация была относительно стабильной.









Бюро национальной статистики публикует многолетнюю динамику только по одному из подтипов вируса - гепатиту В. По этим данным можно сделать вывод: невысокие показатели по этой разновидности вирусного гепатита наблюдались с 2017 года по 2021 год, лишь в 2022 году был зафиксирован резкий всплеск. Заболеваемость гепатитом В за этот год выросла сразу в 12,5 раза - с 0,2 до 2,5 случая на 100 тыс. населения.





Уровень заболеваемости населения гепатитом В - один из индикаторов целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, которых Казахстан стремится достичь к 2030 году. Изначально, когда устанавливались ЦУР, главным стремлением врачей было полностью ликвидировать гепатит к 2023 году. Теперь ясно, что миссия провалена. Новая глобальная стратегия Всемирной организации здравоохранения - к 2030 году сократить количество новых случаев инфицирования на 90%, снизить смертность на 65%.









Главным инструментом борьбы с гепатитами остается вакцинация, она на 95% предотвращает развитие хронических форм болезни. В Казахстане прививки детям ставят бесплатно, основной возраст для проведения вакцинации - до двух лет. Однако в последние годы врачи начали говорить об отказе родителей от вакцинации детей не только от гриппа и кори, но и от гепатитов.





Например, такая ситуация складывалась в середине прошлого года в Астане. Тогда, по сообщению главного санитарного врача столицы, в 91% случаев заражения детей гепатитом А несовершеннолетние не получали вакцин, так как их родители были против. На первом заседании правительства РК в текущем году экс-министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщала, что в 2023 году 500 тыс. детей в возрасте до одного года пропустили плановые профилактические прививки против таких вирусов, как коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, вирусный гепатит В, гемофильная инфекция.





Рост заболеваемости вакциноуправляемыми инфекциями напрямую связан с нормами закона 2015 года, позволяющими родителям отказываться от вакцинации своих детей. Из-за этого спустя 5-7 лет увеличилась неиммунная прослойка. Согласно данным, на сегодня около 800 тысяч детей в возрасте до 6 лет не привиты и не защищены от дифтерии, полиомиелита, туберкулеза и других опасных инфекций. В этой связи министерством наряду с плановой вакцинацией будут проведены комплексные работы по дополнительной вакцинации детей", - заявила тогда представитель Минздрава.









По данным научного онлайн-издания OurWorldinData.org, в 2021 году Казахстан занимал 50-е место из 189 по доле вакцинированных детей в возрасте до одного года. Тогда в РК показатель достигал 95%, тогда как в мире он составлял 80%.



