Комитет оплаты медицинских услуг ликвидируют в Казахстане

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - Вчера в Казахском национальном медицинском университете им. С.Д. Асфендиярова прошла встреча министра здравоохранения РК Елжана Биртанова с медицинской общественностью города Алматы по вопросам внедрения ОСМС, информирует пресс-служба университета.

Комментируя развитие системы здравоохранения в свете внедрения ОСМС, министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что создаваемый в Казахстане Фонд обязательного социального медицинского страхования станет также и оператором гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, передает Kazakhstan Today.

"Комитет оплаты медицинских услуг ликвидируется. Полномочия и компетенции в этой части переходят фонду. Мы вынесли предложение, и оно на Национальной комиссии по модернизации экономики поддержано, о передаче Фонду социального медицинского страхования функции единого дистрибьютора лекарственных средств изделий медицинского назначения. Планируется передача СК "Фармация" в активы фонда, поскольку фонд является у нас основным оператором средств на оказание медицинской помощи в стране", - сказал министр.

В ходе встречи представители общественности задали главе Минздрава ряд вопросов. В частности, его спросили, как будет решаться вопрос наблюдаемой в ряде регионов нехватки лекарств, которая вынуждает пациентов приобретать медикаменты за счет своих личных средств. Биртанов отметил, что планируется принять меры по повышению эффективности работы системы распределения лекарств.

"В целом, на следующий год и в дальнейшем мы будем рассматривать возможность увеличения финансирования. На препараты в рамках ГОБМП цена устанавливается министерством, формулярной комиссией. Что касается розничных препаратов, здесь мы должны пересмотреть всю идеологию. Мы начали разрабатывать проект закона, дающий право Минздраву проводить ценовое регулирование на коммерческом рынке. Многие страны по этой схеме работают, когда маржа фиксируется, мы к этому должны идти, когда цены практически не отличаются от аптеки к аптеке. Что касается назначения дорогих лекарств, будет приниматься решение в части ужесточения рецептурного отпуска. Но это человеческий фактор. Наверное, реально это можно устранить через устранение контакта населения с продавцами. Президент поручил развивать информационные технологии. Мы начали работу по реализации этого проекта. По амбулаторному лекарственному обеспечению мы можем, в принципе, исключить и обеспечить централизованный закуп и доставку этих препаратов через информационные системы и, в принципе, люди в аптеках могут приходить и приобретать препараты, уже зная, какие есть опции. В целом будем развивать электронную торговлю в этой сфере", - сказал министр.

Он отметил, что на сайте министерства планируется разместить информацию об аналогах лекарств и их ценах в аптеках.

Представители клиник, в свою очередь, подняли вопрос значительной ответственности врачей за врачебные ошибки, которая может демотивировать сотрудников системы здравоохранения. Было отмечено, что, в частности, по статье 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником" применяются санкции, примерно равные умышленным преступлениям против личности.

"Диспозиции статьи 318 "Нарушение порядка проведения клинических исследований и применения новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации" и статьи 322 "Незаконная медицинская и фармацевтическая деятельность и незаконная выдача, либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ" позволяют широко трактовать правонарушения и привлекать медицинских работников. Сейчас несколько громких уголовных медицинских дел. Они вызывают и деморализацию медиков и широкий резонанс", - сказал представитель "Ассоциации клиник Алматы" Расул Дюйсенов.

В связи с этим, представители медицинской общественности поинтересовались позицией Минздрава по вопросу возможности декриминализации преступлений в сфере здравоохранения.

"Что касается декриминализации - полностью поддерживаю. Здесь, конечно, мы в свое время упустили, когда этот законопроект разрабатывался, хотя он согласовывался с общественными организациями. Необходимо, наверное, здесь нам как профессиональным сообществам в сфере здравоохранения объединиться. У нас есть большие общественные объединения. Мы готовы их поддержать в части пересмотра этих норм Уголовного Кодекса. Кроме того сейчас в финальной стадии разработки находятся нормативные документы, законы по страхованию профессиональной ответственности медицинских работников. Концепция у нас есть. В первом полугодии 2017 мы должны уже его вывести на обсуждение. В этом году планируется с таким законопроектом выйти в парламент", - сказал Биртанов.

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