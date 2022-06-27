Комитет ВОЗ признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян

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ЦЮРИХ. 26 ИЮНЯ - Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Несмотря на то что несколько членов комитета высказали различные мнения, комитет консенсусом принял решение проинформировать генерального директора ВОЗ о том, что на данном этапе следует определить, что вспышка не является ЧСЗМЗ (чрезвычайной ситуацией международного значения)", - информирует РИА Новости со ссылкой на заявление по итогам заседания.

По последним данным ВОЗ, с начала года в 48 странах мира выявлено более 3,2 тысячи случаев заражений оспой обезьян среди людей.

Это редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Как правило, болезнь протекает в легкой форме, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.

Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

Ранее сообщалось, что Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией.

Кроме того, пандемию обезьяньей оспы предсказали американцы год назад. По этим прогнозам, за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек.