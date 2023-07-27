Конго-крымскую лихорадку выявили у девяти жителей Туркестанской области

Препараты относятся к рецептурным, и использование вне показаний и без наблюдения врача может привести к нежелательным последствиям

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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения РК прокомментировали публикации в СМИ о том, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) изучает информацию о нежелательных реакциях в виде проявления суицидальных наклонностей и членовредительства у потребителей препаратов "Оземпик" (семаглутид) и "Саксенда" (лираглутид).





В государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий Республики Казахстан зарегистрированы препараты семаглутида - "Оземпик" и "Ребелсас" и препараты лираглутида - "Виктоза" и "Саксенда". Все эти препараты являются аналогом глюкогоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и относятся к группе агонистов рецепторов GLP-1", - сообщили в пресс-службе ведомства.





Саксенда" и "Вегови" разрешены для контроля веса, а также для диеты и физической активности у людей с ожирением или избыточным весом при наличии хотя бы одной проблемы со здоровьем, связанной с весом. "Оземпик" разрешен для лечения взрослых с недостаточно контролируемым диабетом II типа в качестве дополнения к диете и физическим упражнениям. Однако препарат был использован не по прямому назначению для снижения веса.





Препараты относятся к рецептурным, и использование вне показаний и без наблюдения врача может привести к нежелательным последствиям. Суицидальное поведение в настоящее время не указано в качестве побочного эффекта в информации о продуктах ЕС для каких-либо агонистов рецепторов GLP-1", - добавили в ведомстве.





11 июля EMA сделало заявление о продолжающемся обзоре агонистов рецептора GLP-1. В частности, Комитет по оценке рисков (PRAC) рассматривает данные о риске суицидальных мыслей и мыслей о самоповреждении при приеме вышеупомянутых лекарств.





Проверка проводится в рамках сигнальной процедуры. Сигнал - это информация о новом нежелательном явлении, которое потенциально может быть вызвано лекарством, или о новом аспекте известного нежелательного явления, которое требует дальнейшего изучения. Наличие сигнала не обязательно означает, что лекарство вызвало рассматриваемое нежелательное явление.





Обзор "Оземпик", "Саксенда" и "Вегови" начался 3 июля и в настоящее время расширен за счет включения других агонистов рецептора GLP-1. Ожидается, что этот обзор завершится в ноябре 2023 года. В соответствии с утвержденными правилами фармаконадзора с целью принятия мер по минимизации рисков Комитетом медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан инициировано проведение дополнительной оценки рисков держателем регистрационного удостоверения", - сообщает ведомство.





До получения подтверждения связи риска суицидальных мыслей и самовредительства с применением указанных препаратов, соотношение пользы и риска считается положительным.





Казахстанцев призывают принимать лекарственные средства строго по назначению лечащего врача, а также сообщать о возникших нежелательных реакциях на лекарства при помощи мобильного приложения DariKZ.





Ранее появилась информация, что казахстанцы начали использовать препарат "Оземпик" в качестве средства для похудения. Реклама групп, где можно договориться о приобретении препарата, стала всплывать в социальных сетях.