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10.07.2023, 16:10 48546
Конго-крымскую лихорадку выявили у девяти жителей Туркестанской области
Ситуация стабильная
Фото: Depositphotos
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Туркестан. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Конго-крымскую геморрагическую лихорадку выявили у девяти жителей Туркестанской области, сообщил главный санитарный врач области Нурбек Нышанов.
С начала года в медицинские организации области с укусами клещей обратились 985 человек. На сегодняшний день у 48 пациентов подозревают ККГЛ, у 9 диагноз подтвержден. (2 случая в Сауранском районе, по 1 случаю в Ордабасинском, Отырарском, Толебийском, Келесском, Мактааральском, Жетысайском районах и городе Туркестане.)", - цитирует телеграм-канал OTYRAR сообщение ведомства.
Отмечается, что одного пациента уже выписали. Ситуация стабильная.
Ранее в Кызылординской области два человека стали жертвами конго-крымской лихорадки.
Напомним, в прошлом году в Кызылорде было выявлено 15 случаев заболевания конго-крымской геморрагической лихорадкой.
Подавляющее большинство заболевших конго-крымской геморрагической лихорадкой были госпитализированы в тяжелом состоянии. 70 процентов из них несвоевременно обратились за медицинской помощью, несмотря на наличие клинических симптомов.
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25.07.2023, 16:00 7811
Откуда в Казахстан завезли корь, рассказали в Минздраве
По данным министра, первые случаи были завезены из Турции, России
Фото: unsplash.com
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Откуда в Казахстан завезли корь, рассказала в кулуарах правительства министр здравоохранения Ажар Гиният.
По данным министра, первые случаи были завезены из Турции и Российской Федерации
Повышение заболеваемости кори идет во многих странах, в том числе и в Казахстане - около 2 тысяч детей заболело за это время в этом году корью, в основном дети не привитые. В первую очередь, были завозные случаи, дети ездили отдыхать в соседние государства и привозили случаи кори, и те дети, которые были не защищены, заболели", - добавила она.
Напомним, вчера главный государственный санитарный врач города Астаны Сархат Бейсенова заявила, что больше сотни случаев заболеваемости корью отмечается в столице за последние полгода. Отмечается, что 97 фактов из этого числа среди детей, 90 детей не были привиты.
24.07.2023, 14:48 13016
Вспышки кори и туберкулеза грозят столице Казахстана
Фото: uploader-photo.ru
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Вспышки кори, вирусного гепатита "В" и туберкулеза грозят Астане из-за отказа родителей от вакцинации, заявил в ходе брифинга региональной службы коммуникаций столицы главный государственный санитарный врач города Астаны Сархат Бейсенова.
По ее словам, больше сотни случаев заболеваемости корью отмечается в столице за последние полгода, информирует "Хабар 24".
Отмечается, что 97 фактов из этого числа среди детей, 90 детей не были привиты.
Не достигли оптимального охвата по иммунизации новорожденных и против туберкулеза, а также вирусного гепатита "В".
В целом, за последние 6 лет в столице зафиксировали почти тысячу отказов от прививок, четверть из них приходится на этот год.
Из них по религиозным причинам отказалось от вакцинации 158 родителей, 16%, 566 или 57% по личным убеждениям, 195 или 20% - по причине недоверия к вакцинам. 62 или 6% людей - из-за негативного влияния в СМИ. После проводимой медицинскими организациями большой разъяснительной работы 580 родителей поняли важность вакцинации и привили своих детей", - заявила Сархат Бейсенова
Напомним, в марте этого года в Астане осложнилась эпидситуация по кори.
Кроме того, главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова в ходе заседания Центральной избирательной комиссии сообщила, что в Казахстане отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по кори.
19.07.2023, 19:29 26101
В Минздраве прокомментировали информацию о побочных эффектах популярных лекарств для похудения
Препараты относятся к рецептурным, и использование вне показаний и без наблюдения врача может привести к нежелательным последствиям
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения РК прокомментировали публикации в СМИ о том, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) изучает информацию о нежелательных реакциях в виде проявления суицидальных наклонностей и членовредительства у потребителей препаратов "Оземпик" (семаглутид) и "Саксенда" (лираглутид).
В государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий Республики Казахстан зарегистрированы препараты семаглутида - "Оземпик" и "Ребелсас" и препараты лираглутида - "Виктоза" и "Саксенда". Все эти препараты являются аналогом глюкогоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и относятся к группе агонистов рецепторов GLP-1", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Саксенда" и "Вегови" разрешены для контроля веса, а также для диеты и физической активности у людей с ожирением или избыточным весом при наличии хотя бы одной проблемы со здоровьем, связанной с весом. "Оземпик" разрешен для лечения взрослых с недостаточно контролируемым диабетом II типа в качестве дополнения к диете и физическим упражнениям. Однако препарат был использован не по прямому назначению для снижения веса.
Препараты относятся к рецептурным, и использование вне показаний и без наблюдения врача может привести к нежелательным последствиям. Суицидальное поведение в настоящее время не указано в качестве побочного эффекта в информации о продуктах ЕС для каких-либо агонистов рецепторов GLP-1", - добавили в ведомстве.
11 июля EMA сделало заявление о продолжающемся обзоре агонистов рецептора GLP-1. В частности, Комитет по оценке рисков (PRAC) рассматривает данные о риске суицидальных мыслей и мыслей о самоповреждении при приеме вышеупомянутых лекарств.
Проверка проводится в рамках сигнальной процедуры. Сигнал - это информация о новом нежелательном явлении, которое потенциально может быть вызвано лекарством, или о новом аспекте известного нежелательного явления, которое требует дальнейшего изучения. Наличие сигнала не обязательно означает, что лекарство вызвало рассматриваемое нежелательное явление.
Обзор "Оземпик", "Саксенда" и "Вегови" начался 3 июля и в настоящее время расширен за счет включения других агонистов рецептора GLP-1. Ожидается, что этот обзор завершится в ноябре 2023 года. В соответствии с утвержденными правилами фармаконадзора с целью принятия мер по минимизации рисков Комитетом медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан инициировано проведение дополнительной оценки рисков держателем регистрационного удостоверения", - сообщает ведомство.
До получения подтверждения связи риска суицидальных мыслей и самовредительства с применением указанных препаратов, соотношение пользы и риска считается положительным.
Казахстанцев призывают принимать лекарственные средства строго по назначению лечащего врача, а также сообщать о возникших нежелательных реакциях на лекарства при помощи мобильного приложения DariKZ.
Ранее появилась информация, что казахстанцы начали использовать препарат "Оземпик" в качестве средства для похудения. Реклама групп, где можно договориться о приобретении препарата, стала всплывать в социальных сетях.
19.07.2023, 16:20 27461
В Алматы провели первую пересадку донорского сердца
Фото: nii_cardiology/instagram
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Алматы. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Научно-исследовательском институте кардиологии и внутренних болезней провели первую пересадку донорского сердца, сообщает пресс-служба института.
Сложнейшая операция длилась более 6 часов.
Первая пересадка сердца в Алматы стала возможной благодаря поддержке специалистов Национального научного кардиохирургического центра и слаженной работе команды НИИ кардиологии и внутренних болезней", - сообщил председатель правления НИИ кардиологии и внутренних болезней Марат Пашимов.
По его словам, создание правовой и законодательной базы по донорству органов, наличие кадрового, интеллектуального, научного и ресурсного потенциала, создание хорошей материально-технической базы позволяют сегодня проводить операции по пересадке органов в медицинских центрах страны.
Одной из проблем является недостаточность доноров в стране.
Ректор КазНМУ имени Асфендиярова Марат Шоранов отмечает, что в целом в стране около 4 тысяч больных нуждаются в пересадке органов жизнедеятельности человека. Он надеется, что такие операции, как пересадка сердца, помогут спасти больше жизней.
Донором органов стала 53-летняя жительница Алматы, которая перенесла повторный ишемический инсульт, приведший к гибели мозга. Благодаря согласию ее родных в этот день, то есть 13 июля 2023 года, была спасена жизнь 23-летнего юноши с тяжелым заболеванием сердца (клапанная кардиомиопатия), перенесшего в 13-летнем возрасте операцию по замене клапанов сердца по поводу их инфекционного повреждения. Прогрессирование заболевания сердца в таком молодом возрасте привело к тому, что другие операции стали невозможны, а желаемая продолжительность жизни без пересадки сердца была уже невелика", - говорит заведующий отделением кардиохирургии Рустем Тулеутаев.
Он отметил, что трансплантация сердца является самой эффективной терапией сердечной недостаточности в последней стадии. Теперь после замены больного сердца на здоровое для пациента открылись большие шансы для плодотворной, качественной и продолжительной жизни.
По данным пресс-службы, сейчас состояние пациента стабильное, с положительной динамикой.
Чувствую себя достаточно хорошо. Сейчас, конечно, я не могу оценить своего самочувствия, так как мне еще предстоит реабилитация. Но в целом ощущения неплохие. На операцию по пересадке сердца согласился с радостью. Благодарю всех, кто дал мне шанс на жизнь, всем врачам, хирургам. Верю, что все будет хорошо", - добавил пациент.
Ранее в Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали, как можно при жизни зарегистрировать свое волеизъявление о согласии или отказе на изъятие у гражданина РК после смерти органов в целях трансплантации.
11.07.2023, 13:14 44906
В Казахстане планируют ликвидировать Совминку
Проект постановления находится на публичном обсуждении до 25 июля
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Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Управление делами президента РК подготовило проект постановления "О некоторых вопросах Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан". Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
Создать республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный госпиталь Медицинского центра Управления делами президента Республики Казахстан". Определить Медицинский центр Управления делами президента Республики Казахстан (по согласованию) уполномоченным органом соответствующей отрасли предприятия. Определить основным предметом деятельности предприятия осуществление деятельности в области здравоохранения", - говорится в постановлении.
Также поручено ликвидировать акционерное общество "Центральная клиническая больница". В связи с этим Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов поручается передать имущество акционерного общества "Центральная клиническая больница", оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, на баланс предприятия.
Настоящее постановление будет введено в действие со дня его подписания.
06.07.2023, 18:38 60006
В Кызылординской области два человека стали жертвами конго-крымской лихорадки
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области два человека стали жертвами конго-крымской геморрагической лихорадки.
Как сообщает "Хабар 24", 77-летнего мужчину из Жанакорганского района и 51-летнего жителя Шиелийского района доставили в больницу с признаками заболевания уже в тяжелом состоянии. Пациенты скончались в реанимации.
В целом с начала года с жалобами на укусы клещей в медучреждения региона обратились свыше 600 человек. 23 из них госпитализировали с подозрением на конго-крымскую геморрагическую лихорадку. В 8 случаях диагноз подтвердился.
При регистрации каждого случая в течение 12 часов проводится дезинфекция частных территорий, скотных дворов и животных. 14 дней под медицинским контролем находятся все контактные лица. В целом три месяца - май, июнь и июль - это время активации опасных видов клещей. Поэтому мы настоятельно просим жителей региона быть осторожными и при укусах незамедлительно обращаться к врачу", - проинформировала заместитель руководителя департамента санэпидконтроля Кызылординской области Алия Абдыкаимова.
В природных очагах обитания опасных насекомых ведут противоэпидемиологические мероприятия.
Напомним, в прошлом году в Кызылорде было выявлено 15 случаев заболевания конго-крымской геморрагической лихорадкой.
Подавляющее большинство заболевших конго-крымской геморрагической лихорадкой были госпитализированы в тяжелом состоянии. 70 процентов из них несвоевременно обратились за медицинской помощью, несмотря на наличие клинических симптомов.
03.07.2023, 15:05 67406
О подготовке врачей новой формации доложил президенту глава фонда University Medical Center
Также были обсуждены проблемные вопросы отечественной системы здравоохранения
Фото: Акорда
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления корпоративного фонда University Medical Center Юрий Пя доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву о результатах деятельности и дальнейших планах фонда, сообщает Акорда.
Пя проинформировал Токаева о ходе трансформации UMC путем создания на его базе первого интегрированного академического медицинского центра, основной целью которого является улучшение качества медицинских услуг путем интеграции образования, исследований и клинической практики.
Вместе с тем глава фонда рассказал президенту о подготовке врачей новой формации и поделился своим видением перспектив совершенствования медицинского образования в стране.
В ходе встречи также были обсуждены проблемные вопросы отечественной системы здравоохранения, включая эффективность использования имеющейся инфраструктуры и меры по повышению качества оказания медицинской помощи в Казахстане.
04.06.2023, 20:16 121301
В ЗКО у маленького ребенка выявили опасную инфекцию
В ходе эпидемиологического расследования выявлено 30 контактных лиц
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Уральск. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году в Таскалинском районе зарегистрирован один случай менингококковой инфекции. Опасное заболевание выявлено у четырехлетнего ребенка, который посещает детский сад, сообщает портал "Мой город".
По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, в ходе эпидемиологического расследования выявлено 30 контактных лиц, пятеро из которых члены семьи, по детскому дошкольному учреждению - 25. Все противоэпидемические мероприятия проведены своевременно, у лабораторно обследованных контактных лиц результаты отрицательные. В 2022 году в области было зарегистрировано четыре случая менингококковой инфекции среди детей до 14 лет, один из которых школьник, остальные посещают детский сад. Летальных случаев не зарегистрировано.
Менингококковая инфекция - острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Neisseria meningitidis. Тяжесть менингококковой инфекции варьируется от назофарингита до сепсиса, который может привести к летальному исходу в течение нескольких часов. Заболевание передается воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре).
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