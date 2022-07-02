В Кызылорде выявлено 15 случаев заболевания конго-крымской геморрагической лихорадкой

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Специалисты отрасли призвали жителей области защищаться от вредителей в степной местности и быть осторожными с сельскохозяйственными животными, сообщает kyzylorda-news.kz.
В настоящее время проводится соответствующее лечение больных граждан. Сегодня в области насчитывается 16 видов клещей, вызывающих конго-крымскую лихорадку. В результате из года в год увеличивается количество видов больных клещей-носителей. Если показатель поражения клещами по республике в среднем составляет 4,2, в нашей области этот показатель превышает. Конго-крымская лихорадка особенно опасна в мае и июне. Поэтому каждый гражданин должен помнить об обязательных мерах предосторожности на поле или рядом с домашними животными", - сказала заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алия Абдыкаимова.
Отмечается, что подавляющее большинство заболевших конго-крымской геморрагической лихорадкой госпитализированы в тяжелом состоянии. 70 процентов из них несвоевременно обратились за медицинской помощью, несмотря на наличие клинических симптомов.
Все пациенты, которые к нам поступили, это заболевшие за последнюю неделю. Со дня их прибытия в больницу выдаются специальные препараты, проводится усиленное 3-разовое лабораторное обследование. Основными симптомами конго-крымской лихорадки являются головокружение, тошнота, лихорадка и понос. Отдельно от этих симптомов может быть кровоточивость зубов или кровоточивость носа. Если эти симптомы наблюдаются, необходимо срочно пройти медицинское обследование", - сказала главный врач областной инфекционной больницы Айна Мухамбетова.
Ранее сообщалось, что зафиксированный случай конго-крымской геморрагической лихорадки подтвердился в Шымкенте.