Диагноз конго-крымской лихорадки подтвердился в Шымкенте

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Женщине, заболевшей конго-крымской геморрагической лихорадкой, 46 лет. Она жительница Байдибекского района Туркестанской области.
Пациентка обратилась в областную клиническую больницу с жалобами на желудочно-кишечное кровотечение. После с диагнозом "вероятный случай ККГЛ" ее перевели в инфекционную больницу. Сегодня этот диагноз подтвердили в ДСЭК, информирует издание Otyrar.kz.
На сегодняшний день общее состояние пациентки тяжелое, обусловлено интоксикацией и геморрагическим синдромом. Женщина изолирована и находится в реанимационном отделении.
Выявлено 15 контактных человек, из них 9 - медицинские работники. Все они взяты под медицинское наблюдение.