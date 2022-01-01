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Минздрав утвердил доплаты медикам, задействованным в борьбе с COVID-19

31.12.2021, 14:50 2656
НУР-СУЛТАН. 31 ДЕКАБРЯ - Правительство Казахстана приняло постановление, согласно которому медицинским работникам будет осуществляться доплата за работу в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
- Доплаты будут установлены при высоком риске. Они положена врачам, среднему и младшему медперсоналу инфекционных стационаров, включая отделения реанимации, и других стационаров.
 
- Среднем риске. Это распространяется на работников лабораторий, специалистов санэпидслужбы, специалистов лаборатории и лаборантов.
 
- Доплаты также будут установлены при низком риске. Эта норма касается врачей, среднего и младшего медперсонала провизорных стационаров; врачей, среднего и младшего медицинского персонала военно-медицинских подразделений центральных исполнительных органов; а также врачей, фельдшеров и водителей скорой медпомощи, работников приемных отделений экстренных стационаров.
 
Республиканская бюджетная комиссия выделила дополнительные средства в сумме 14 млрд тенге, которые доведены до субъектов здравоохранения.
 
При этом оплата данной доплаты врачам, фельдшерам и водителям скорой медицинской помощи производится за фактически отработанную смену при наличии одного и более вызовов к пациенту (пациентам) с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. 
 
В Минздраве отметили, что предыдущие надбавки за работу в противоэпидемических мероприятиях, выплачиваемые до 1 октября 2021 года, являлись временными выплатами, тогда как в новых подходах новые доплаты внесены в основную часть заработной платы работника и являются постоянными. 
 
 

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новости по теме

Дорожную карту по развитию ядерной медицины разработают в Казахстане

31.12.2021, 13:05 3286
Дорожную карту по развитию ядерной медицины разработают в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 31 ДЕКАБРЯ - В ходе совещания по вопросам развития ядерной медицины были подняты вопросы текущего состояния дел, проблем и перспектив данной медицинской отрасли в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам вице-министра здравоохранения Ажар Гиният, в стране растет количество онкологических пациентов, которым требуется проведение современного метода диагностики. 
 
Сейчас в Казахстане действует 4 позитронно-эмиссионых томографа (ПЭТ-центр): в Нур-Султане - 2, в Алматы - 1 и в Семее - 1. 
 
Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов отметил, что, в рамках направления "Высокоэффективная ранняя диагностика" Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями, в ближайшие 2 года, для инновационных методов исследования запланировано открытие еще четырех ПЭТ-центров в городах Нур-Султане, Шымкенте, Актобе и Караганде. 
 
По итогам совещания Ералы Тугжанов поручил разработать Дорожную карту по развитию отечественной ядерной медицины путем расширения сети ПЭТ-центров. А также, создать межведомственную рабочую группу из ответственных государственных и заинтересованных в сотрудничестве в рамках ГЧП компаний. 

 

В Алматы открылось новое здание приемного покоя ГКБ №7

30.12.2021, 12:38 6461
В Алматы открылось новое здание приемного покоя ГКБ №7
Фото: акимат Алматы
АЛМАТЫ. 30 ДЕКАБРЯ - В Алматы открылось новое здание приемного покоя крупнейшей клиники ГКБ №7 в рамках дорожной карты развития системы здравоохранения города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Almaty.tv, отделение соответствует всем современным требованиям, а также санитарным и техническим нормам и стандартам, подготовлен медперсонал для оказания квалифицированной помощи. 
 
Приемный покой оборудован мощной автономной вентиляционной системой, современным лечебно-диагностическим оборудованием, в том числе компьютерным томографом, рентген-установкой, УЗИ-аппаратами. Кроме того, предусмотрены операционные залы, а также палаты интенсивной терапии и реанимации.
 
Приемное отделение рассчитано на прием до 100 тысяч пациентов в год. Ежесуточно в городскую клиническую больницу обращаются от 300 до 500 пациентов. В год - более 80 тысяч человек, из них порядка 25 тысяч проходят лечение в стационаре.
 
Как напоминает источник, ранее в канун 30-летия Независимости в Наурызбайском районе при поликлинике №36 и в Алатауском при поликлинике №25 были открыты современные КТ-центры. Это обеспечило шаговую доступность для получения высокоспециализированной медико-диагностической помощи, а также возможность раннего выявления патологий как экстренных, так и плановых пациентов.
 
Как сообщалось ранее, в Шымкенте на базе больницы в микрорайоне Асар открылось отделение онконефрогематологии, в котором будут лечить детей с раком крови.
 
Напомним, что в Акмолинской области продолжается строительство объектов здравоохранения.
 

В Казахстане создается национальный холдинг QazBioPharm

23.12.2021, 14:23 14241
В Казахстане создается национальный холдинг QazBioPharm
НУР-СУЛТАН. 23 ДЕКАБРЯ - Правительство РК утвердило постановление от 20 декабря 2021 года "О вопросах создания акционерного общества "Национальный холдинг "QazBioPharm", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
АО "Нацхолдинг "QazBioPharm" создается со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
 
Согласно постановлению, холдинг будет управлять юридическими лицами, государственные доли участия в уставных капиталах которых передаются во владение и пользование холдинга в целях обеспечения биологической безопасности, устойчивого развития и совершенствования инфраструктуры биофармацевтического рынка, стимулирования развития биофармацевтической науки и промышленности, а также обеспечения потребности государства и общества в биофармацевтической продукции.
 
Уставный капитал холдинга будет сформирован за счет передачи государственного пакета акций Научного центра противоинфекционных препаратов.
 
Также постановлением Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности (НИИПББ), Национальный центр биотехнологии (НЦБ) и РГП "Республиканская коллекция микроорганизмов" (РКМ) передаются из Комитета науки МОН РК в Министерство здравоохранения. 
 
При этом РГП на ПХВ "НИИПББ", РГП на ПХВ "НЦБ", РГП на ПХВ "РКМ", РГП на ПВХ "Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева" будут преобразованы в товарищества с ограниченной ответственностью со стопроцентным участием государства в уставном капитале.
 
Ранее сообщалось, что создание биофармацевтического холдинга "QazBioPharm" с передачей в его состав республиканских ГППХВ по биобезопасности целесообразно в целях дальнейшего наращивания научно-производственного потенциала в стране и на международном уровне.
 

Нурумова: По 500 тыс тенге вынуждены платить граждане за переливание крови в РК

22.12.2021, 17:00 25951
Нурумова: По 500 тыс тенге вынуждены платить граждане за переливание крови в РК
Фото: news.myseldon.com
НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - Депутат мажилиса Гульдара Нурумова обратилась заместителю премьер-министра РК Ералы Тугжанову с просьбой обеспечить бесплатное переливание крови всем нуждающимся пациентам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для пациентов, получающих лечение на платной основе в клинике, независимо в государственной или частной, при возникновении экстренных ситуаций, при кровопотерях центры крови продают кровь и ее компоненты…Каким бы ни был статус пациента, кровопотеря - это всегда экстренная ситуация, которая требует неотложной помощи, переливание крови бесплатно и это гарантировано законом", - сказала депутат мажилиса Гульдара Нурумова. 

 
При этом, отметила депутат, что в экстренной ситуации больным, получающим лечение не по порталу приходиться покупать кровь и ее компоненты.
 

За 9 месяцев этого года проведено всего по республике 307 148 гемотранфузий, из них 4164 - платных. Наибольшее количество платных гемотрансфузий в Алматы, Нур-Султане и Туркестанской области. На одного пациента в сутки используется минимально от 5 доз компонентов и больше в зависимости от состояния и тяжести больного. Это минимально от 300-500 тыс тенге и выше. Бывают случаи, когда требуется непрерывное переливание. В большинстве случаев сам пациент и его родственники просто не в состоянии оплатить такие огромные суммы, теряется драгоценное время на поиски средств", - отметила депутат.

 
 

В шымкентcкой больнице будут лечить детей с лейкемией

16.12.2021, 14:25 60391
В шымкентcкой больнице будут лечить детей с лейкемией
Фото: otyrar.kz
ШЫМКЕНТ. 16 ДЕКАБРЯ - В Шымкенте на базе больницы в микрорайоне Асар открылось отделение онконефрогематологии, сообщает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В новом отделении будут лечить детей больных раком крови, сообщает телеканал Otyrar
 
Ранее дети с данной патологией вынуждены были получать лечение в других городах, а именно: в Нур-Султане, Алматы и в Туркестанской области. 
 

Отделение онконефрогематологии при больнице рассчитано на 20 коек. Специалисты, работающие здесь, прошли повышение квалификации и специальное обучение. Также в отделении функционирует диагностическая лаборатория для постановки точного диагноза и проведения лечебных мероприятий", - сообщает телеканал. 

 

В Казахстане в октябре выявлен 231 новый носитель ВИЧ-инфекции

15.12.2021, 16:23 69586
В Казахстане в октябре выявлен 231 новый носитель ВИЧ-инфекции
Фото: www.yarnews.net
НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - В Казахстане в октябре 2021 года выявлен 231 новый носитель ВИЧ-инфекции, что на 21,2% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам республики, в январе - октябре 2021 года зарегистрировано 2920 носителей ВИЧ-инфекции, что на 7,4% больше, чем в январе - октябре 2020 года. 
 
Кроме того, по данным статведомства, в октябре 2021 года зарегистрирован 491 случай заболевания туберкулезом органов дыхания, что на 28% меньше, чем в октябре прошлого года. В январе - октябре 2021 года было выявлено 5590 случаев заболевания (рост на 3,3%). 
 
 

Минздрав внес изменения в Правила ввоза биоматериалов и стволовых клеток для трансплантации

14.12.2021, 16:54 84544
Минздрав внес изменения в Правила ввоза биоматериалов и стволовых клеток для трансплантации
Фото: zhardem.kz
НУР-СУЛТАН. 14 ДЕКАБРЯ - Министр здравоохранения подписал поправки в приказ Минздрава от 3 ноября 2020 года "Об утверждении Правил выдачи заключений (разрешительных документов) на ввоз на территорию Республики Казахстан из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, и вывоз с территории Республики Казахстан в эти государства образцов биологических материалов человека, гемопоэтических стволовых клеток, костного мозга, донорских лимфоцитов в целях проведения неродственной трансплантации, половых клеток и эмбрионов", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно новым Правилам, для получения разрешительных документов на ввоз и вывоз указанных материалов юридическим лицам необходимо направить в территориальные департаменты госоргана в сфере оказания медуслуг через веб-портал "электронного правительства" заявление по утвержденной форме и перечень документов. При этом выдача заключений на ввоз и вывоз половых клеток и эмбрионов, гемопоэтических стволовых клеток, донорских лимфоцитов физическими лицами не допускается.
 
Срок рассмотрения документов и выдачи заключения составляет один рабочий день. Разрешительный документ выдается на одно перемещение через границу Республики Казахстан. При этом госорган обеспечивает внесение соответствующих данных в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг.
 
Также Правилами определен порядок обжалования решения госоргана.
 
Полный текст приказа можно посмотреть здесь.
 

Врачебная амбулатория открылась в селе Акмолинской области

13.12.2021, 18:04 103696
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 13 ДЕКАБРЯ - Накануне празднования 30-летия Независимости РК в селе Софиевка Целиноградского района Акмолинской области в рамках проекта "Ауыл - ел бесігі" состоялось открытие врачебной амбулатории, передает KAZAKHSATN TODAY.
 
По информации акимата района, амбулатория рассчитана на 50 посещений в смену. В медицинском учреждении предусмотрен дневной стационар на 4-8 койко-мест. В одноэтажном здании размещены регистратура, процедурная, прививочная, фильтр-кабинет, кабинет приема, детский кабинет, смотровая. Здесь будут работать врач, два средних медицинских работника, акушерка и регистратор, сообщили в областном управлении внутренней политики.
 
Со знаменательным событием медицинский персонал и местных жителей поздравила заместитель акима района Алма Айткужинова.
 

В преддверии юбилея Независимости страны в нашем районе открылся еще один объект социальной значимости. Открытие врачебной амбулатории позволит расширить спектр оказываемых услуг, уменьшить очередность и улучшить доступность качественного медицинского обслуживания. Поздравляю вас с наступающим праздником, желаю крепкого здоровья и благополучия. Пусть наша страна развивается и процветает с каждым годом", - сказала заместитель руководителя региона.

 
Стоит отметить, что в районе продолжается строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Караоткель и Центра первичной медико-санитарной помощи в селе Кoянды.
 
К слову, в Акмолинской области функционируют 562 объекта здравоохранения: 23 организации, оказывающие стационарную помощь, и 531, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь. В их числе: 377 медицинских пунктов, 47 ФАПов, 100 врачебных амбулаторий, 6 поликлиник, Центр ПМСП и другие организации.
 

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