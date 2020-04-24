Минздрав планирует в короткие сроки переподготовить 300 специалистов-эпидемиологов

Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов провёл совещание по вопросам реформирования подготовки кадров для санитарно-эпидемиологической службы в Республике Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Для обеспечения кадрами санитарно-эпидемиологической службы Министерством здравоохранения РК предложены краткосрочные и среднесрочные мероприятия. Краткосрочными предполагаются: специализация 120 выпускников бакалавриата на санитарных врачей (эпидемиологов), гигиенистов и специалистов общественного здравоохранения. Для этого студенты должны освоить дополнительные часы по эпидемиологии", - сообщает пресс-служба Минздрава.

В ходе онлайн-встречи также был рассмотрен вопрос персонального распределения выпускников всех уровней подготовки.

Минздравом планируется в короткие сроки переподготовить 300 специалистов по эпидемиологической службе, также планирует повышение квалификации 9000 медицинских работников", - отмечает пресс-служба.

В рамках среднесрочных мероприятий предлагается профилизация студентов бакалавриата по специальности "общественное здравоохранение", начиная с 3-го курса, по образовательным траекториям: "эпидемиология и гигиена". Планируется подготовка в профильной магистратуре по специализациям: "эпидемиология", "гигиена", "менеджмент в здравоохранении". Также будет продолжена целевая подготовка научно-педагогических кадров в докторантуре.

По итогам онлайн-совещания республиканскими экспертами был обсужден план мероприятий по реформированию подготовки кадров и повышению потенциала работников в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия в Республике Казахстан.

В онлайн-конференции участвовали 82 человека - вице-министры, руководители структурных подразделений и подведомственных организаций Министерства здравоохранения, ректоры медицинских вузов, директора научных центров, представители Ассоциации медицинских вузов.

Как сообщалось ранее, медвузы Казахстана уже 15 лет не выпускают эпидемиологов. Существовавшие до 2005-2007 годов санитарно-эпидемиологические факультеты медицинских вузов были объединены с лечебными факультетами в факультеты общей медицины. С тех пор специальность "эпидемиология" исчезла из медвузов, отсутствуют даже квалификационные требования к ней.

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