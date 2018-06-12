Минздрав просит диабетиков сообщать о случаях невыдачи бесплатных лекарств

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Минздрав просит диабетиков сообщать о случаях невыдачи бесплатных лекарств12.06.2018
Медицина  17:37
Астана. 12 июня. Kazakhstan Today - Министерство здравоохрания Казахстана просит больных сахарным диабетом казахстанцев, не получивших бесплатные лекарства, сообщить об этом в ведомство, передает Kazakhstan Today.

В целях недопущения срывов лекарственного обеспечения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, Минздрав просит всех граждан, состоящих на диспансерном учете, не получивших бесплатные лекарства для лечения сахарного диабета за период май - июнь 2018 года, направлять обращения на электронный адрес: kf@mz.gov.kz.

В сообщении необходимо указать ФИО, ИИН, контакты, № поликлиники и название города.
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