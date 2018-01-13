Астана. 12 января. Kazakhstan Today - Минздрав просит казахстанцев сообщать о неполучении ими бесплатных лекарств.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, главе ведомства Елжану Биртанову поступают многочисленные обращения по неполученным лекарствам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Для выявления данных фактов Минздрав начал анализ и мониторинг лекарственного обеспечения населения во всех регионах страны.

"В этой связи просим всех граждан, состоящих на диспансерном учете, не получивших бесплатные лекарства за период с октября по декабрь 2017 года, согласно утвержденного Перечня (приказ №786), направлять обращения с указанием ФИО, ИИН, контактов, № поликлиники и города на электронный адрес: kf_mz@mail.ru", - говорится в сообщении ведомства.

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