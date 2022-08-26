Минздрав РК расширил перечень лекарственных средств для лечения орфанных заболеваний

НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Министерством здравоохранения РК расширен перечень лекарственных препаратов для обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями на амбулаторном уровне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Соответствующим приказом ведомства в перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями) в рамках ГОБМП и в системе ОСМС включены 4 орфанные заболевания и 19 лекарственных средств", - сообщили в Минздраве.
Отмечается, что лекарственными средствами на амбулаторном уровне будут обеспечены дети с острым лимфобластным лейкозом (понатиниб), врожденной генерализованной липодистрофии Берардинелли-Сейпа (метрелептин), спинальной мышечной атрофии (нусинерсен) и нейробластомой (изотретионин) и др.
Также включены новые лекарственные средства детям с эпилепсией (тетракозактид, этосуксимид, вигабатрин, сультиам, лакосамид, перампанел, фенитоин, зонисамид, стирипентол, клобазам), мышечной дистрофией Дюшенна (дефлазакорт) и хроническим вирусным гепатитом С (софосбувир и ледипасвир).
Новыми лекарственными средствами планируется обеспечить более 2 тысяч детей", - пояснили в ведомстве.
На сегодня бесплатное обеспечение лекарственными средствами на амбулаторном уровне осуществляется по 26 орфанным заболеваниям. Лекарственными средствами за счет республиканского бюджета обеспечены 13 977 пациентов с орфанными заболеваниями, из них 3499 детей.
Обеспечение лекарственными средствами пациентов на амбулаторном уровне осуществляется организациями первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Всего в обеспечении бесплатными препаратами задействованы порядка 616 организаций ПМСП.
Поставку лекарственных средств в медицинские организации осуществляет единый дистрибьютор на основании заявок медицинских организации. Обеспечение новыми лекарственными средствами планируется в течение двух месяцев.
Кроме того, за счет средств местного бюджета лекарственными средствами обеспечены 1968 детей с орфанными заболеваниями.
Напомним, в начале текущего года создан фонд "Казакстан халкына", одним из направлений которого является лекарственное обеспечение детей с орфанными заболеваниями.
В целом, по данным ведомства, расширение перечня лекарственных средств для детей с орфанными заболеваниями обеспечит:
- закуп дорогостоящих и незарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств;
- доступность инновационных подходов к лечению детей с редкими заболеваниями, наиболее широко обсуждаемыми в социальных сетях, такими как спинальная мышечная атрофия, эпилепсия и другие;
- улучшение качества жизни пациентов с тяжелыми угрожающими жизни или приводящими к инвалидности заболеваниями.
Ранее сообщалось, что в Казахстане создают базу данных для мониторинга вакцинированного населения.