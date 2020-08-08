Нур-Султан. 7 августа. Kazakhstan Today - Минздрав ведет переговоры о снижении стоимости защитных масок до 60 тенге. Об этом сегодня на брифинге сообщила вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова, передает корреспондент агентства.

Мы сейчас ведем переговоры с нашими производителями о том, чтобы снизить стоимость маски. И, возможно, в ближайшее время мы уменьшим стоимость в пределах 60 тенге", - сказала вице-министр.

Она напомнила, что в феврале стоимость медицинских масок в Казахстане была в пределах 15 тенге.

В тот момент уже была в разгаре пандемия, и все страны, в том числе РК, прекратили вывоз средств индивидуальной защиты. Но мы импортозависимые, и, несмотря на то, что у нас есть отечественные производители средств индивидуальной защиты, в том числе и масок, мы зависим от сырья. В тот момент сырье было абсолютно недоступно", - пояснила Бюрабекова.

По ее словам, в тот момент производители были ориентированы на обеспечение медработников в рамках своих долгосрочных договоров. И на рынке возник дефицит масок.

Также вице-министр проинформировала, что на сегодняшний день единый дистрибьютор подводит итоги конкурса на заключение долгосрочных договоров, и в РК вскоре еще увеличится количество производителей масок. Однако вернуться к прежней стоимости изделий уже не удастся.

Государство не регулирует цены на медицинские изделия. Предельная цена была установлена во время режима ЧП, чтобы стабилизировать их стоимость на рынке. В тот момент тоже были спекулятивные действия некоторых людей, которые скупали маски большими партиями в аптеках, а затем продавали их на интернет-ресурсах по очень большим ценам. Поэтому было принято такое решение, и цена маски была установлена на уровне 118 тенге. Затем рынки открылись и появилось сырье, но оно подорожало, по данным МИИР, в 20, а то и 25 раз. Поэтому стоимость масок уже не вернется к той цене, которая была ранее, 15 тенге", - заключила Бюрабекова.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства