Назначен новый главврач Городской клинической больницы №7 Алматы

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - Главным врачом Городской клинической больницы №7 назначен Марат Абдуллаев, сообщили в Управлении здравоохранения города Алматы.

"1 февраля 2017 года главным врачом Городской клинической больницы №7 назначен Абдуллаев Марат Шадыбаевич, который являлся руководителем Центральной городской клинической больницы", - сообщили в управлении, передает Kazakhstan Today.

М. Абдуллаев является одним из опытнейших руководителей системы здравоохранения, общий стаж в системе здравоохранения 36 лет, трудовую деятельность начал врачом абдоминальной онкохирургии, заведовал отделением проктологии клиники. С 2005 по 2007 годы занимал должность руководителя Департамента здравоохранения Кызыл-Ординской области, в 2012 году был назначен главным врачом Центральной городской клинической больницы.

Как сообщалось ранее, казахстанцев возмутило опубликованное в соцсетях и СМИ видео, на котором руководитель медучреждения давал указания собирать с пациентов как можно больше денег, назначая всевозможные анализы и исследования.

Как отметили в ведомстве, Созданная приказом управления здравоохранения комиссия установила, что видеозапись была сделана в 2015 году на одном из рабочих совещаний Городской клинической больницы №4. Совещание проводил экс-главный врач клиники Аманов, который в рамках ротации в 2016 году был переведен в Городскую клиническую больницу №7. Позже приказавший "крутить больных" врач был освобожден от должности, сообщили в управлении здравоохранения города Алматы.

Кроме того, по информации ведомства, Центральную городскую клиническую больницу возглавил Нурлан Турдалин, который являлся директором Городского ревматологического центра. Трудовую деятельность начал главным врачом районной больницы в Актюбинской области, заведовал диагностическим отделением КазНИИ Онкологии и радиологии, также в разные годы возглавлял медицинские организаций. Н.Турдалин - кандидат медицинских наук, автор более 20-ти статьей, общий стаж в системе здравоохранения 18 лет.

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