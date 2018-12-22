Неонатологи Карагандинской области с начала года спасли более 1500 недоношенных детей

Караганда. 22 декабря. Kazakhstan Today - Неонатологи Карагандинской области в текущем году спасли более 1500 недоношенных детей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

В Казахстане, согласно рекомендациям ВОЗ, осуществляют регистрацию всех новорожденных, родившихся живыми, имеющих массу тела при рождении 500 граммов и более. Жизнь таким детям в критических состояниях удается спасти, благодаря современным технологиям и реанимационной помощи, а также усилиям медицинских работников.

"В Карагандинской области за 11 месяцев текущего года родилось 21 081 детей, из них недоношенных детей с экстремально низкой массой тела - 1500, которым неонатологи организаций родоразрешения оказывали необходимую квалифицированную помощь, применяя современные технологии по выхаживанию маловесных детей. Это позволило им выжить, на радость родителям", - рассказала главный внештатный неонатолог Карагандинской области Гульнар Галиева.

По ее информации, с начала года было госпитализировано 148 новорожденных детей в критическом состоянии. Благодаря усилиям врачей-неонатологов, 95% новорожденных, родившихся с низкой массой тела, удалось спасти.

Кроме того, за 11 месяцев 2018 года 66 детям проведены операции по устранению врожденных пороков развития. В частности, врачи Областного кардиохирургического центра провели коррекцию по устранению врожденных пороков сердца 34 детям до года, в том числе пяти новорожденным, а в Областной детской клинической больнице 32 детям провели операции по устранению врожденных пороков ЖКТ.

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