Алматы. 8 июня. Kazakhstan Today - Новую должность введут в стационарах Алматы в связи с COVID-19, передает Kazakhstan Today.

С учетом текущего положения дел для усиления инфекционного контроля внутри медицинских организаций в ближайшее время во всех стационарах города будет введена должность заместителя главного врача по инфекционному контролю. Это позволит поднять статус госпитальных эпидемиологов, привлечь квалифицированных специалистов и тем самым обеспечить надлежащий инфекционный контроль в стационарах. В организациях ПМСП инфекционисты так же будут наделены особыми полномочиями для обеспечения надлежащего уровня безопасности", - сообщил сегодня на брифинге руководитель управления общественного здоровья Камалжан Надыров.

Он также проинформировал, что управлением разработан комплексный плана развития системы здравоохранения города до 2025 года. В ближайшее время данный план будет обсужден с экспертным сообществом. В нем будет определен вектор развития системы здравоохранения города на ближайшие 5 лет. В частности, будет проведена работа по анализу и дальнейшему развитию кадрового потенциала города, вопросам повышения квалификации, внедрению новых технологий.

Сейчас основные усилия управления общественного здоровья направлены на обеспечение безопасных условий труда медицинских работников и безопасное прибывание пациентов во время получения медицинской помощи. Медработники обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Помимо этого, ведется работа к подготовке к осеннему периоду, на случай возможной новой волны заболеваемости", - отметил Надыров.

По его словам, на сегодняшний день ситуация с коронавирусной инфекцией в городе стабильная. За последний месяц средний прирост заболеваемости колеблется в пределах 2,3%, за последнюю неделю процент прироста составил порядка 1,1. На данный момент число зарегистрированных случаев КВИ в Алматы достигло 2882, из них уже выписано 1875 человек, или 65% от общего числа зарегистрированных. 10 человек скончались.

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