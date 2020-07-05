Новые объекты здравоохранения появились в Карагандинской области

Караганда. 4 июля. Kazakhstan Today - В преддверии Дня столицы в Карагандинской области сдали в эксплуатацию сразу три поликлиники. Одна из них, в Темиртау, построена по личному поручению Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева. Ещё две поликлиники в шаговой доступности заработали в Караганде по программе государственно-частного партнёрства, передает Kazakhstan Today.



В новой поликлинике Темиртау два этажа. Она рассчитана на 50 посещений в смену и расположена в жилом массиве. Ранее люди вынуждены были ездить на приём к врачам за несколько километров.



"Современная поликлиника построена по поручению Елбасы в рамках государственно-частного партнёрства при участии АО "АрселорМиттал Темиртау" в густонаселённом районе города металлургов по принципу шаговой доступности", - рассказал руководитель Управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев.



Кроме этого, в Темиртау на стадии завершения физкультурно-оздоровительный комплекс. Спортивный объект строит тоже "АрселорМиттал Темиртау", исполняя поручение Елбасы. ФОК планируют открыть после снятия карантинных ограничений. В комплекс входят: двухэтажное здание, универсальный игровой и тренажёрный залы, зал борьбы, зрительная трибуна на 320 мест.



Новая поликлиника на 50 посещений в смену заработала и в 11а микрорайоне Караганды по программе государственно-частного партнёрства. К ней планируют прикрепить 15 тысяч человек.



В шаговой доступности открыли поликлинику и для жителей Юго-Востока. В смену тут смогут принимать до 150 пациентов. Приём будут вести 11 врачей общей практики, два педиатра, два акушера-гинеколога, 11 узких специалистов терапевтического профиля и два узких специалиста нетерапевтического направления.



Все поликлиники оснащены необходимым оборудованием, в каждой имеется система электронной очереди для удобства врачей и пациентов.



"Несмотря на сложную ситуацию, работа продолжается, жизнь продолжается. И открытие этих медицинских объектов очень важно для наших жителей", - сказал аким Карагандинской области Женис Касымбек.



Работа новых поликлиник позволит снизить нагрузку на уже существующие медучреждения. Благодаря этому жители региона смогут получать врачебную помощь быстрее и в более комфортных условиях.



С начала года по ГЧП в рамках разукрупнения медучреждений в Карагандинской области открыли четыре поликлиники. В ближайших планах также строительство современной поликлиники в Балхаше, открытие трёх центров гемодиализа - в Осакаровском, Абайском и Каркаралинском районах. Центр радиологии в онкологическом диспансере в Караганде должен заработать уже в этом году, а до 1 августа запланировано открытие кабинета томографии в Шахтинске. Также в Темиртау будет реализован проект по открытию крупного реабилитационного центра для детей. И в Караганде до конца года запланировано сдать в эксплуатацию реабилитационный центр для взрослых.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства