11.02.2025, 20:33 3546
Новый скрининг коснется всех казахстанцев старше 18 лет
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в целях снижения заболеваемости вирусными гепатитами планируется провести тотальный скрининг на выявление гепатитов В и С среди лиц старше 18 лет, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
Итоги реализации пилотной программы по раннему выявлению инфицирования вирусными гепатитами В и С, а также дальнейшие шаги по реализации мероприятий для снижения заболеваемости в стране были обсуждены в ходе встречи министра здравоохранения Акмарал Альназаровой с директором Фонда Центра анализа заболеваний (CDAF) доктора Хоми Разави.
Ввиду того, что вирусные гепатиты В и С в основном протекают скрыто (бессимптомно), в 65% случаев они заканчиваются развитием цирроза или рака печени, что в свою очередь приводит к смертности и инвалидизации. Поэтому важно обеспечить выявление и лечение носителей инфекции на ранних стадиях, так как они являются источником вирусных гепатитов для окружающих"", - говорится в сообщении МЗ РК.
По результатам пилотной программы принято решение начать в Казахстане тотальный скрининг на выявление вирусных гепатитов В и С среди лиц старше 18 лет с помощью эффективных диагностических решений.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с 2025 года девушки-подростки в возрасте от 16 до 17 лет будут проходить скрининг на носительство спинально-мышечной атрофии.
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03.02.2025, 21:11 30781
В Казахстане заболеваемость ОРВИ и гриппом падает, корью и коклюшем - растет
Фото: pixabay.com
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Об эпидемиологической ситуации в Казахстане за неделю рассказали в Минздраве. Несмотря на сохраняющуюся нагрузку, ситуация остается на стабильном уровне, сообщает пресс-служба МЗ РК.
С 27 января по 1 февраля выявлено порядка 130 тысяч случаев - это примерно на том же уровне, что и неделей ранее.
С октября в Казахстане зафиксировано 2,65 млн случаев ОРВИ, 66% заболевших - дети до 14 лет. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снизилась на 20%.
По пневмонии наметилась положительная тенденция - за минувшую неделю выявлено 4 189 случаев, что на 18% меньше в сравнении с предыдущей неделей.
За прошедшую неделю зарегистрировано 49 случаев кори - на 23 больше, чем ранее. С начала года подтверждено 113 случаев, большинство заболевших - дети до 14 лет (86%). Основная причина распространения - отсутствие прививок: 86% заболевших не были вакцинированы", - сообщили в Минздраве.
С 27 января по 1 февраля выявлено 14 случаев коклюша, что на 3 больше, чем в предыдущие 7 дней. С начала года зафиксировано 69 случаев, из них 67 у детей до 14 лет.
За последнюю неделю в Казахстане зарегистрировано 15 случаев COVID-19. Всего с начала года выявлено 66 случаев, летальных исходов нет.
Ситуация остается стабильной: инфекционные койки загружены на 37%, а реанимационные - на 3%.
03.02.2025, 11:09 33561
Сколько будут хранить персональные медицинские данные казахстанцев, рассказали в Минздраве
В перечень обследований входят аудиозаписи, биомагнитные изображения, компьютерная томография, МРТ, УЗИ и т.д.
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Поправки в правила осуществления сбора, обработки, хранения, защиты и предоставления персональных медицинских данных субъектами цифрового здравоохранения подготовило Министерство здравоохранения РК.
В документе установлены перечень и сроки хранения персональных данных, сопутствующей медицинской информации, полученных медицинским работником при помощи диагностического оборудования:
- взрослые (15 лет и старше) - 10 лет;
- детские (от 0 до 15 лет) - 15 лет.
В перечень обследований входят аудиозаписи, биомагнитные изображения, компьютерная томография, МРТ, УЗИ, рентгерография, ЭКГ, результаты эндоскопии, внутрисосудистый ультразвук, и т.д.
Всем персональным данным будут присваивать уникальные идентификационные номера.
По истечении указанных сроков персональные данные, сопутствующая медицинская информация, полученные от диагностического оборудования, подлежат удалению.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 февраля 2025 года.
28.01.2025, 11:48 55226
Отечественный препарат от рака появится в Казахстане в 2025 году
Фото: pexels.com
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские ученые разработали препарат для лечения онкологии, сообщил премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов на расширенном заседании правительства.
Группой казахстанских ученых разработан препарат для лечения онкологических заболеваний. В настоящее время идет вторая фаза клинических испытаний. Их завершение и регистрация препарата запланированы до конца 2025 года", - доложил премьер.
По его словам, онкоскрининг прошли 2 млн 800 тысяч казахстанцев, в результате чего достигнуто снижение показателя смертности от злокачественных новообразований на 3,5%.
Продолжается работа по повышению качества и охвата медицинскими услугами. Младенческая смертность снизилась на 6,7%, материнская - на 11,4%. Для ранней диагностики заболеваний охват скринингами за год расширен на 38%", - отметил Бектенов.
Напомним, в прошлом году министр науки Казахстана анонсировал отечественный препарат против рака.
27.01.2025, 14:32 62456
Большинство заразившихся корью детей не привиты - Минздрав
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года зарегистрировано 64 случая кори, большинство из которых - непривитые дети, сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Сархат Бейсенова.
С начала этого года зарегистрировано 64 случая кори. Заболеваемость регистрировалась за счет непривитых детей, на которых приходится также более 83% от числа заболевших детей. За этот же период зарегистрировано 55 случаев коклюша", - проинформировала Сархат Бейсенова.
При этом заболеваемость корью, краснухой и паротитом снизилась на 99,2%, коклюшем - на 73%.
По словам спикера, также по республике отмечается снижение заболеваемости туберкулезом на 3,4%, в том числе туберкулезом органов дыхания - на 3,7%.
Напомним, в Казахстане за 2023 год в четыре раза выросла заболеваемость вирусными гепатитами. Также в прошлом году страна пережила крупнейшую за последнее десятилетие вспышку заболеваемости корью. В декабре ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
В прошлом году в Карагандинской области ребенок умер от коклюша.
27.01.2025, 13:49 63301
Депутат об отмене ОСМС: это было бы популизмом
Фото: ФОМС
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента РК депутат Асхат Аймагамбетов заявил, что модель медицинского страхования в Казахстане неэффективна, но отменять ее было бы "безответственным" предложением, передает корреспондент агентства.
Я, конечно, мог бы сказать: давайте мы все остановим, но это было бы безответственным заявлением с моей стороны. Это было бы просто сплошным популизмом, а я им не занимаюсь. Мы, как ответственные граждане, понимаем, что во всем мире существует система медицинского страхования. Другое дело - какая модель реализована и насколько она эффективна. К сожалению, у нас она неэффективна", - сказал мажилисмен.
Ранее сообщалось, что почти половина населения Казахстана неудовлетворена качеством медуслуг. В ФСМС выявили многомиллиардные нарушения.
Напомним, Минздрав планирует с 2026 года повысить верхний предел исчисления взносов в систему ОСМС в 5 раз.
Ранее ведомство уже выступало с подобным предложением, однако предложенный законопроект по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.
Ранее в самом фонде выявили более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.
27.01.2025, 10:47 64661
Почти половина населения Казахстана неудовлетворена качеством медуслуг
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Несмотря на значительный рост расходов на здравоохранение, удовлетворенность граждан Казахстан предоставлением медицинских услуг снижается, передает корреспондент агентства.
Только за последние 3 года расходы на здравоохранение выросли в 2,8 раза, а уровень удовлетворенности населения качеством услуг снизился до 47 процентов. Министерство здравоохранения регулярно отчитывается о стабильном росте объема диагностических услуг, что является одним из результатов обязательного социального медицинского страхования. По данным ведомства, количество консультативно-диагностических услуг, а также услуг компьютерной и магнитно-резонансной томографии увеличилось в 7 раз. Однако расширение диагностических услуг не оказало никакого влияния на раннее выявление заболевания. В некоторых случаях эти услуги назначаются, даже несмотря на отсутствие необходимости", - выступила заместитель председателя мажилиса парламента РК Дания Еспаева на правительственном часе.
По ее словам, несмотря на увеличение финансирования здравоохранения, все еще существуют нерешенные системные проблемы. Среди них низкая заинтересованность населения в обязательном социальном страховании, слабый уровень цифровизации отрасли, отсутствие четкости в разделении двух пакетов финансирования, недостаточное финансирование отрасли из-за роста потребления медицинских услуг, роста инфляции и низких тарифов на медицинские услуги.
В целом наметилась тенденция перехода всех медицинских организаций от принципа пациентоориентированности к принципу доходоориентированности", - отметила Дания Еспаева.
Зампредседателя мажилиса дополнила, что перед правительством стоят следующие задачи: разработка сбалансированной модели финансирования системы здравоохранения, формирование единого пакета базовой государственной медицинской помощи, завершение формирования единой медицинской информационной системы.
Ранее сообщалось, сколько будут платить казахстанцы за ОСМС в 2025 году.
Напомним, Минздрав планирует с 2026 года повысить верхний предел исчисления взносов в систему ОСМС в 5 раз.
Ранее ведомство уже выступало с подобным предложением, однако предложенный законопроект по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.
Ранее в самом фонде выявили более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.
18.01.2025, 13:02 94571
Казахстанцы получили бесплатные препараты по 1,7 млн рецептам через QR-код
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - За три месяца в проекте по электронной выдаче лекарств через "социальный кошелек" пациенты получили бесплатные препараты на основе 1,7 млн рецептов через QR-код, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.
Проект электронной выдачи лекарств масштабирован по всей республике с охватом 1,7 млн человек, получающих препараты в рамках бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения", - проинформировали в министерстве.
Подчеркивается, что использование "социального кошелька" создает условия для доступности и полной прозрачности в сфере обеспечения граждан лекарственными средствами, исключения незаконного оборота, фальсификации и других нарушений.
Людям, получающим препараты в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения, включая лиц с хроническими заболеваниями, теперь не нужно тратить время на записи к врачу за получением бумажного рецепта, медсестра может самостоятельно без очередей выдать назначенное лекарство. Для пожилого населения или других лиц, которые не могут воспользоваться услугами государственного сервиса "социальный кошелек", при визите в поликлинику достаточно пройти идентификацию с помощью Face-ID и веб-камер, после чего также положенные лекарственные средства будут выданы на руки пациенту", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в сентябре президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана, поручил правительству внедрить механизм "социального кошелька".
14.01.2025, 13:58 109271
Год повышения квалификации: комплексный план обучения медработников разработал Минздрав
Фото: Минздрав РК
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках инициативы "Год повышения квалификации медицинских работников" Министерством здравоохранения разработан комплексный план "Кадровая поддержка: баланс и доступность" по повышению уровня знаний и профессиональных навыков специалистов первичного звена - врачей, фельдшеров, медсестер, преподавательского состава медицинских вузов и колледжей, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
В рамках Года рабочих профессий, объявленного главой государства в 2025 году, в сфере здравоохранения будет уделено особое внимание уровню образовательных программ в медицинских колледжах и профессиональных компетенций среднего медицинского персонала, с ориентацией на практику.
Совместно с организациями образования и науки разработан план действий повышения квалификации специалистов ПМСП, который состоит из 5 основных направлений:
- формирование нормативной правовой базы по повышению квалификации специалистов ПМСП;
- повышение квалификации специалистов ПМСП (врачей общей практики и медицинских сестер);
- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава медицинских вузов и медицинских колледжей;
- совершенствование системы повышения квалификации;
- создание центров адаптации и наставничества для молодых специалистов.
Как отметили в МЗ РК, программы обучения разработаны с учетом последних медицинских достижений и технологий, а также изменений в законодательных и нормативных актах. Каждый курс включает теоретические и преимущественно практические занятия, также самообучение.
Новой программой обучения планируется охватить свыше 2,5 тысячи врачей общей практики, имеющих стаж работы менее 3 лет. Тематики модулей для обучения будут разрабатываться на базе медицинских вузов исходя из анализа тестирования этой категории слушателей.
Свыше 3,5 тысячи медицинских сестер повысят квалификацию в рамках данного плана. Модули обучения среднего медперсонала разработаны по таким основным направлениям, как профилактика и диспансерное наблюдение, патронаж и уход за детьми раннего возраста, оказание помощи при критических состояниях, работа медсестры в реализации ПУЗ, иммунопрофилактика и цифровые технологии.
Курсы повышения квалификации пройдут также свыше 1600 педагогов медколледжей. Их обучение будет проходить с учетом результатов оценок независимой экзаменации. Преподавателей медицинских вузов предполагается обучать в зависимости от педагогического стажа, педагогических компетенций и результатов независимой оценки знаний.
Профессиональная подготовка медицинских работников является основой качества медицинской помощи в стране. В рамках Года рабочих профессий и Года повышения квалификации в своей отрасли мы нацелены на создание эффективных и доступных программ, которые помогут специалистам ПМСП, медсестрам, нашим педагогам повысить свои компетенции и обеспечить высокий уровень оказания медпомощи и подготовки медицинских кадров", - отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
Новые курсы будут организованы в течение 2025 года при поддержке ведущих медицинских центров, профильных внештатных специалистов отрасли и образовательных платформ. Все участники программы получат сертификаты о повышении квалификации, которые будут признаны в системе здравоохранения.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?