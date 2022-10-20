О порядке оформления посмертного донорства органов рассказали в Минздраве

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Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Казахстана - В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали , как можно при жизни зарегистрировать свое волеизъявление о согласии или отказе на изъятие у гражданина РК после смерти органов в целях трансплантации.

Это можно сделать через регистр граждан, выразивших право на посмертное донорство органов, при непосредственном обращении в поликлинику по месту прикрепления или на веб-портале электронного правительства", - сообщили в ведомстве.

Чтобы оформить согласие или отказ от посмертного донорства на портале egov.kz, гражданину необходимо:

авторизоваться через электронную цифровую подпись (ЭЦП) или одноразовый пароль;

выбрать услугу "Регистрация согласия или отзыва согласия (то есть отказ) на прижизненное добровольное пожертвование органов после смерти в целях трансплантации" в разделе "Здравоохранение";

выбрать тип заявления: "Регистрация отзыва на согласие (отказ)" либо "Регистрация согласия".





Чтобы зарегистрировать свое волеизъявление на посмертное донорство в организации ПМСП, вам следует обратиться в поликлинику по месту прикрепления, где ответственное лицо проверит ваши документы, удостоверяющие личность и статус прикрепления, после чего предоставит соответствующую форму (отказ или согласие). Заполненная форма заносится в регистр, а вам выдадут справку о регистрации волеизъявления, подписанную первым руководителем и скрепленную печатью организации ПМСП", - рассказали в Минздраве.

В ведомстве также подчеркнули, что трансплантация органов гражданам Республики Казахстан осуществляется бесплатно.

Ранее сообщалось, что Минздрав опубликовал поправки в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения. В их числе - развитие донорства в республике.

В Минздраве подчеркнули, что на 10 сентября 2022 года в листе ожидания находилось 3562 пациента, нуждающихся в трансплантации органов, в том числе 77 детей. Из них 3208 пациентов нуждаются в пересадке почки, 179 - в пересадке печени, 153 - сердца, 16 - легких и 6 - легочно-сердечного комплекса.

Предлагаемая поправка, по мнению Минздрава, будет способствовать увеличению донорского пула и получению доступа граждан РК к трансплантации органов и (или) тканей, а также сведет к минимуму риск купли-продажи органов.