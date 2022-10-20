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О порядке оформления посмертного донорства органов рассказали в Минздраве

19.10.2022, 16:37 1726
О порядке оформления посмертного донорства органов рассказали в Минздраве
Фото: Depositphotos
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Казахстана рассказали, как можно при жизни зарегистрировать свое волеизъявление о согласии или отказе на изъятие у гражданина РК после смерти органов в целях трансплантации.
 

Это можно сделать через регистр граждан, выразивших право на посмертное донорство органов, при непосредственном обращении в поликлинику по месту прикрепления или на веб-портале электронного правительства", - сообщили в ведомстве.

 
Чтобы оформить согласие или отказ от посмертного донорства на портале egov.kz, гражданину необходимо:
 
  • авторизоваться через электронную цифровую подпись (ЭЦП) или одноразовый пароль;
  • выбрать услугу "Регистрация согласия или отзыва согласия (то есть отказ) на прижизненное добровольное пожертвование органов после смерти в целях трансплантации" в разделе "Здравоохранение";
  • выбрать тип заявления: "Регистрация отзыва на согласие (отказ)" либо "Регистрация согласия".

 

Чтобы зарегистрировать свое волеизъявление на посмертное донорство в организации ПМСП, вам следует обратиться в поликлинику по месту прикрепления, где ответственное лицо проверит ваши документы, удостоверяющие личность и статус прикрепления, после чего предоставит соответствующую форму (отказ или согласие). Заполненная форма заносится в регистр, а вам выдадут справку о регистрации волеизъявления, подписанную первым руководителем и скрепленную печатью организации ПМСП", - рассказали в Минздраве.

 
В ведомстве также подчеркнули, что трансплантация органов гражданам Республики Казахстан осуществляется бесплатно.
 
Ранее сообщалось, что Минздрав опубликовал поправки в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения. В их числе - развитие донорства в республике.
 
В Минздраве подчеркнули, что на 10 сентября 2022 года в листе ожидания находилось 3562 пациента, нуждающихся в трансплантации органов, в том числе 77 детей. Из них 3208 пациентов нуждаются в пересадке почки, 179 - в пересадке печени, 153 - сердца, 16 - легких и 6 - легочно-сердечного комплекса.
 
Предлагаемая поправка, по мнению Минздрава, будет способствовать увеличению донорского пула и получению доступа граждан РК к трансплантации органов и (или) тканей, а также сведет к минимуму риск купли-продажи органов.
 

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В Казахстане в августе выявлен 331 носитель ВИЧ-инфекции

17.10.2022, 18:11 5001
В Казахстане в августе выявлен 331 носитель ВИЧ-инфекции
Фото: Depositphotos
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в августе 2022 года выявлен 331 носитель ВИЧ-инфекции, что на 14,1% больше показателя за аналогичный месяц прошлого года, сообщает Бюро национальной статистики РК.
 
В январе-августе 2022 года в Казахстане зарегистрировано 2610 носителей ВИЧ-инфекции, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
 
Кроме того, число зарегистрированных случаев заболевания туберкулезом органов дыхания в январе-августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло на 8,1% и составило 4270.
 
В августе выявлен 451 случай заболевания (рост на 18,7%).

Ранее сообщалось, что в Атырауской области выросла заболеваемость туберкулезом среди детей.
 

В Алматы выявили более 3,6 тысячи онкобольных

13.10.2022, 18:47 11286
В Алматы выявили более 3,6 тысячи онкобольных
Алматы. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Количество поставленных на учет онкобольных увеличилось на 303 пациента по сравнению с 2021 годом.
 
Директор Алматинского онкологического центра Нурсултан Избагамбетов, выступая на площадке региональной службы коммуникаций, отметил, что практически каждый пятый пациент ежегодно прибывает в Алматы из другого региона Казахстана для получения высококачественной медицинской помощи.
 
На первом месте среди онкологических заболеваний - рак молочной железы (14,7%, 533 случая), на втором - колоректальный рак (9,3%, 337 случаев), на третьем - рак легких (7,5%, 273 случая), на четвертом - рак желудка (5,1%, 186 случаев).
 
Несмотря на ежегодное увеличение онкобольных, смертность по итогам 9 месяцев в этом году снизилась. Это связано с полным охватом лечения онкологических больных Алматы и увеличением ранней диагностики в поликлиниках города. Ранняя диагностика злокачественных новообразований по итогам отчетного периода возросла до 36,3%.
 
За 9 месяцев исполнение плана скринингов на раннее выявление онкологических заболеваний составило 86,7%, было выявлено 137 злокачественных новообразований.
 

Своевременная диагностика позволяет выявить рак на ранних стадиях, благодаря чему у нас больше шансов излечить человека, в ряде случаев полностью. Качество жизни пациента будет в разы лучше, чем когда мы начнем лечить его на третьей или четвертой стадиях, когда применяются тяжелое лечение, химиотерапия, радикальные операции. Бороться с опухолью, когда она малых размеров, гораздо легче и выгоднее для пациента в плане дальнейшей жизни", - отметил важность прохождения скрининга Нурсултан Избагамбетов.

 

Более половины медоборудования в селах Казахстана изношено

10.10.2022, 11:47 16551
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Износ медицинской инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи в сельской местности превышает 50%. Об этом в ходе правительственного часа в мажилисе доложила министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният.
 
По информации главы Минздрава, в более чем двухстах населенных пунктах нет медицинских объектов, в около четырехстах селах медобъекты находятся в арендованных, аварийных зданиях.
 
Также среди проблем медобслуживания на селе Ажар Гинят отметила низкое качество динамического наблюдения, недостаточную доступность консультативно-диагностических услуг.
 

Обеспечение дорогостоящими лекарствами пациентов с хроническими заболеваниями в два раза меньше среди сельского населения, чем среди городского населения. В некоторых селах отсутствуют аптечные пункты", - сказала министр.

 
Кроме того, анализ кадрового обеспечения на селе показал дефицит более 1700 медицинских работников, в том числе более 1000 врачей.
 
Вместе с тем Ажар Гиният сообщила, что с 20 октября в селах страны начнут проводить профилактические медосмотры.
 

С 15 сентября в центральных районных больницах Абайского района Карагандинской области, Аршалынского района Акмолинской области и Енбекшиказахского района Алматинской области проводится пилотный проект. С 20 октября профилактические осмотры в селах будут проводиться по всей стране", - уточнила министр.

 
При этом она сообщила о расширении перечня услуг по раннему выявлению заболеваний желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы для лиц в возрасте от 18 до 70 лет и старше, заболеваний органов дыхания и рака предстательной железы для лиц в возрасте 50 лет и старше.
 
Также введены дополнительные общеклинические методы лабораторных исследований для детей в возрасте одного года, трех лет, шести лет и 14 лет.

Ранее министр сообщила, что в селах РК на треть выросла младенческая смертность.
 

В Минздраве РК появился советник по защите прав пациентов

07.10.2022, 10:21 22456
В Минздраве РК появился советник по защите прав пациентов
Фото: Министерство здравоохранения РК
АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - Глава Министерства здравоохранения Ажар Гиният инициировала выдвижение Мурата Абенова в качестве внештатного советника по защите прав пациентов, сообщили в пресс-службе ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметила Гиният, министерство поддерживает конструктивный диалог с гражданским сектором и чутко прислушивается к его запросам на тему качества и доступности медицинской помощи для населения.
 

Наша Коалиция по защите прав потребителей намерена и далее активно продвигать повестку наболевших вопросов здравоохранения, в частности нас волнует равенство в доступе сельских жителей к медпомощи, лекарственное обеспечение, работа информационных систем, эффективность эпидемиологической службы, качество меудслуг, вопросы финансирования и ОСМС. Эти темы регулярно поднимаются на наших публичных площадках, имеют большой резонанс, но нам не хватает обратной связи от ваших подразделений", - сказал Мурат Абенов.

 
Он выразил готовность по каждому из этих направлений объединить усилия с Министерством здравоохранения, для того чтобы отстаивать права пациентов, обеспечить информирование аудитории и составить продуктивный диалог со всеми заинтересованными сторонами.
 

В прошлом году мы получили порядка 8 тысяч жалоб на качество медпомощи, большинство из которых могли быть решены на уровне самой медицинской организации. Сегодня мы планируем концептуально менять подходы к этой работе над качеством медуслуг. В стране созданы свыше 700 служб поддержки пациента, и, к сожалению, многие из них существуют формально, поэтому мы инициировали включение в договоры с поставщиками медуслуг, которые заключает ФСМС, обязательное обучение специалистов по работе с пациентами", - сказал председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗРК.

 
Отвечая на вопрос о работе скорой помощи в сельских районах, министр рассказала о пересмотре правил оказания помощи экстренной службы по запросам населения, внедрении единых стандартов за счет централизации, совершенствовании тарифов.
 
Глава коалиции Абенов высказал предложение выдавать пациентам при выписке чек-лист с оказанными услугами и их стоимостью, чтобы избежать вопросов о том, куда уходят деньги ОСМС.
 
Ажар Гиният поблагодарила Мурата Абенова за активную гражданскую позицию в деле улучшения качества медпомощи и предложила стать внештатным советником по вопросам защиты прав пациентов на общественных началах.
 
Мурат Абенов заверил, что приложит все усилия для повышения удовлетворенности потребителей медпомощи.
 

БЦЖ вместо Манту: в Актобе приехала специальная комиссия Минздрава

29.09.2022, 21:20 34086
Фото: пресс-служба акима Актюбинской области
АКТОБЕ. 29 СЕНТЯБРЯ - В Актобе 29 сентября прибыла специальная комиссия Министерства здравоохранения РК. Делегацию возглавила вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Члены комиссии встретились с родителями учащихся 1-х классов школы № 74, которые были ревакцинированы вакциной БЦЖ без предварительного проведения пробного манту, сообщает пресс-служба акима Актюбинской области.
 

Ситуация на личном контроле министра. Начато служебное расследование, создана комиссия, также открыты внеплановые проверки. По итогам эпидемиологического расследования и на основании экспертного заключения будет дана оценка случившемуся инциденту и принято решение о привлечении к ответственности медработников. Все дети будут находиться под тщательным наблюдением", - отметила Есмагамбетова.

 
В ходе встречи родители задали специалистам волнующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы.
 
Всего вакцины БЦЖ без пробного манту получили 42 ребенка. Общее состояние детей удовлетворительное, они посещают занятия в школе, также проходят медицинские обследования. Сегодня их осмотрели прибывшие в Актобе ведущие специалисты республиканского национального фтизиопульмонологического центра, научного центра педиатрии и детской хирургии.
 
Ситуация находится на особом контроле акима Актюбинской области Ералы Тугжанова. По поручению главы региона школа сегодня была переведена на обслуживание в государственную поликлинику. В целях постоянного мониторинга состояния здоровья детей в учебном заведении в течение двух месяцев будут дежурить педиатры из числа лучших врачей города.
 
Ранее полиция Актобе возбудила уголовное дело по факту ошибочно введенной прививки первоклассникам в сельской школе.
 
Минздрав РК проводит расследование по факту ревакцинации против туберкулеза школьников в Актобе.
 

Минздрав РК проводит расследование по факту ревакцинации против туберкулеза школьников в Актобе

28.09.2022, 18:33 37321
Минздрав РК проводит расследование по факту ревакцинации против туберкулеза школьников в Актобе
Фото: Depositphotos
АКТОБЕ. 28 СЕНТЯБРЯ - Министерством здравоохранения РК начато служебное расследование по факту ревакцинации школьников в Актобе вакциной БЦЖ без проведения пробы Манту, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время по данному инциденту создана комиссия в составе руководителей профильных комитетов Министерства здравоохранения - санитарного-эпидемиологического контроля и медфармконтроля, профильных специалистов, которая проведет эпидемиологическое расследование и на основании экспертного заключения даст оценку случившемуся инциденту", - сообщили в Минздраве.

 
Отмечается, что управлением здравоохранения Актюбинской области проводится разьяснительная работа с родителями, ведется постоянный мониторинг состояния здоровья детей.
 
По данным Минздрава, 13 сентября текущего года в общеобразовательной средней школе № 74 Актобе произошел факт ревакцинации вакциной БЦЖ без проведения пробы Манту детям первого класса, подлежащим туберкулинодиагностике.
 

Для проведения профилактических прививок по школе были назначены ответственные исполнители - это врач и медицинская сестра от частной клиники (ТОО "Медикус центр") Актобе. Данные медицинские работники на сегодня отстранены от работы. Общее состояние детей удовлетворительное, все находятся на занятиях под контролем педиатров", - проинформировали в ведомстве.

 
Как сообщил телеканал КТК, в одной из школ Актобе вместо пробы Манту детям ввели живую вакцину БЦЖ. Родители заметили странные изменения на месте укола и выразили обеспокоенность здоровьем своих детей. По их словам, место укола припухло и загноилось. У некоторых детей поднялась температура.
 

В Туркестане проходит заседание Совета сотрудничества СНГ в области здравоохранения

24.09.2022, 11:09 45141
В Туркестане проходит заседание Совета сотрудничества СНГ в области здравоохранения
Фото: Акимат Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - Вопросы сотрудничества по профилактике и лечению сахарного диабета, туберкулеза и онкозаболеваний обсудят сегодня участники юбилейного, 35-го заседания Совета Содружества Независимых Государств по сотрудничеству в области здравоохранения, которое проходит в Туркестане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В мероприятии примут участие министры здравоохранения государств - участников СНГ, главные государственные санитарные врачи, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, а также представители исполнительного комитета СНГ. Всего около 70 участников из восьми стран СНГ", - сообщается в пресс-релизе акимата Туркестанской области. 


Участники обсудят вопросы сотрудничества по профилактике и лечению сахарного диабета, туберкулеза и онкозаболеваний. 

Многие вопросы будут посвящены темам, связанным с COVID-19: психическое здоровье и психосоциальная поддержка во время вспышки коронавируса, эмоциональное выгорание медицинских работников при оказании медицинской помощи пациентам во время пандемии, а также профилактика, диагностика, лечение и восстановление психических расстройств у пациентов с COVID-19", - сообщается в информации.


На заседании также планируется обсудить вопросы организации и функционирования национальных служб крови, выполнения целей устойчивого развития на территории СНГ, профилактики и лечения неинфекционных заболеваний, развития цифрового здравоохранения и телемедицины, а также повышения кадрового потенциала в сфере здравоохранения и др.
 
Кроме того, на заседании будет презентована дорожная карта поддержки здоровья и благополучия в Центральной Азии на 2022-2025 годы.
 

Премьер РК обсудил с директором Европейского регионального бюро ВОЗ вопросы регистрации и экспорта вакцины QazVac

22.09.2022, 08:53 48931
АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Вопросы дальнейшего развития системы здравоохранения и международные инициативы Казахстана в медицинской сфере обсудил премьер-министр РК Алихан Смаилов с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Стороны обсудили меры правительства Казахстана по расширению охвата и повышению качества медуслуг, вопросы регистрации и экспорта отечественной вакцины от коронавируса QazVac, страхования профессиональной ответственности медработников, укрепления их статуса и социальной защищенности, а также проведения 73-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ в Астане в 2023 году", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

 
Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан полностью поддерживает работу ВОЗ по улучшению национальных систем здравоохранения, а также ценит вклад организации в эффективное преодоление пандемии коронавируса.
 

Мы готовы продолжать наше сотрудничество и обмениваться опытом по всем приоритетным направлениям", - сказал Алихан Смаилов.

 
По его словам, в ближайшие годы правительство продолжит поэтапно повышать зарплаты работникам сферы здравоохранения, обновлять медицинскую инфраструктуру, в том числе в сельской местности, укреплять профильное образование и расширять финансирование научных исследований.
 
Со своей стороны Ханс Клюге отметил, что ВОЗ поддерживает приоритеты Казахстана в сфере здравоохранения, в частности по расширению доступа населения к медуслугам и обеспечению социального благополучия работников данной сферы.
 

Мы считаем правильными шаги по увеличению финансирования систем здравоохранения и социального медстрахования. Это большой шаг вперед. Мы надеемся, что этот опыт будем полезен Казахстану для дальнейшего развития сферы", - сказал Ханс Клюге.

 
ВОЗ - специализированное агентство системы ООН, координирующее международную работу в области общественного здоровья. Организация играет лидирующую роль в решении проблем глобального здравоохранения, разработке норм и стандартов, обеспечении технической поддержки стран.
 

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