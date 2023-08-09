Отравление в спеццентре Карагандинской области: в управлении здравоохранения рассказали о состоянии детей

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Талдыкорган. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - После жалоб жителей Талдыкоргана на сыпь, зуд и покраснения после купаний на местных пляжах, санитарные врачи взяли пробы воды и опровергли слухи об опасности заражения кожными заболеваниями.





В течение всего лета специалистами управления санитарно-эпидемиологического контроля Талдыкоргана проводится санитарно-эпидемиологический мониторинг за качеством воды в открытых водоемах второй категории, используемых для массового отдыха. Это река Каратал и городской пляж, сообщает пресс-служба ведомства.





В рамках мониторинга по состоянию на 7 августа отобраны и доставлены в аккредитованную лабораторию РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по Жетысуской области для проведения исследований пробы воды на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели. Согласно результатам исследования, пробы воды, отобранные из реки Каратал, соответствуют требованиям гигиенических нормативов.





Вместе с тем в ходе осуществления мониторинга с мая по июль исследованы 108 проб воды и 18 проб почвы на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические, а также на вирусологические (ротавирус, энтеровирус, вирусный гепатит А) показатели.





Отметим, что в последнее время работоспособность СЭС вызывает много вопросов. В зданиях ведомства можно увидеть заведения общепита или сдачу помещений в аренду.





Также в последнее время регистрируется масса инцидентов с отравлениями и антисанитарией в детских образовательных учреждениях.





К примеру, прокуратурой Акмолинской области проводятся комплексные проверки деятельности детских оздоровительных центров. Выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, трудового, образовательного, медицинского законодательства и другие.





В Алматинской области отец и четверо детей скончались от отравления неизвестным веществом.



