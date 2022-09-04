Премьер РК поручил разработать комплекс мер по совершенствованию здравоохранения

НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания правительства поручил Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов и заинтересованными госорганами разработать комплекс мер по дальнейшему совершенствованию отрасли здравоохранения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Укрепление здоровья нации является приоритетной задачей правительства. Главой государства поручено пересмотреть подходы к финансированию здравоохранения и социальной сферы в целом. Мы должны принять комплексные меры по улучшению медицинской инфраструктуры, в том числе посредством механизмов государственно-частного партнерства", - подчеркнул Смаилов.

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният напомнила, что в послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года главой государства отмечено хроническое недофинансирование отрасли здравоохранения, приведшее к тому, что застрахованные граждане недополучают положенный им объем медицинских услуг.

Она отметила, что в рамках пересмотра подходов по финансированию отрасли предполагается реализовать следующие мероприятия:

проработать финансирование расходов на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и взносов государства на ОСМС за 15 льготных категорий населения;

законодательно урегулировать объединение финансовых потоков пакетов ГОБМП и ОСМС для упрощения администрирования средств и в целях их эффективного использования.

Для полноценного запуска добровольного медицинского страхования в условиях внедрения ОСМС будут определены направления медицинской помощи и перечни услуг для покрытия добровольным медицинским страхованием, а также законодательно закреплено и реализовано вмененное медицинское страхование иностранцев, в частности трудовых мигрантов и иностранных студентов", - сказала Гиният.

Кроме того, по ее словам, проведены расчеты и принимаются необходимые меры для запуска и реализации нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения".

Основной целью нацпроекта является: сокращение дисбалансов между городским и сельским здравоохранением за счет обеспечения всех сельских населенных пунктов организациями первичной медико-санитарной помощи в соответствие с нормативами, а также повышения своевременности оказания экстренной медицинской помощи сельскому населению.

В рамках национального проекта будет обеспечено:

строительство 655 объектов ПМСП, в том числе строительство новых 228 объектов и 427 взамен действующих объектов ПМСП;

организация 32 многопрофильных центральных районных больниц (МЦРБ), в том числе модернизация 12 действующих и открытие 20 новых многопрофильных центральных районных больниц, которые смогут оказывать экстренную медицинскую помощь при инфарктах, инсультах, травмах и других состояниях с соблюдением принципа "золотого часа", а также предоставлять специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь без необходимости посещения крупных городов, в том числе посредством телемедицины и дистанционных медицинских услуг.

Реализация нацпроекта позволит обеспечить: снижение смертности от болезней системы кровообращения на 23,6%; обеспечение качественной, оперативной и высокотехнологичной медицинской помощью более 4 млн сельских жителей", - проинформировала глава Минздрава.

В целом, по ее словам, на модернизацию сельского здравоохранения необходимо, по предварительным прогнозам, финансирование на общую сумму 217,6 млрд тенге, в том числе на: строительство объектов ПМСП (МП, ФАП, ВА) - 126,5 млрд тенге; организацию 32 многопрофильных центральных районных больниц - 91,1 млрд тенге.

Кроме того, одним из основных посылов послания является последовательное совершенствование системы подготовки врачей.

В рамках реализации данного поручения нами предусмотрено создание при медицинских вузах многопрофильных университетских больниц и клиник. Наряду с этим нами планируется в течение трех лет ежегодное увеличение на 70% количества грантов на резидентуру, с 1 тысячи 700 в 2023 году до 3 тысяч 400 в 2025 году. На повышение количества грантов требуется дополнительное финансирование в размере 15,1 млрд тенге", - уточнила министр.