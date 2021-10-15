Проект по профилактике эмоционального выгорания медработников запустят в РК

НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Депутат сената парламента Андрей Лукин сегодня в ходе пленарного заседания палаты выступил с депутатским запросом, в котором заявил, что Министерство здравоохранения РК при закупе лекарств неэффективно израсходовало 66 млрд тенге. При этом на складах "СК-Фармация" лежат препараты с истекшим сроком годности на 159 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам депутата, Минздрав планировал расходы на лекарственные средства и медицинские изделия на основании бюджетной заявки, в которой отсутствовали либо завышались количественные показатели по пациентам.
В 2020 году на 39 нозологий неэффективно израсходовано почти 66 млрд тенге. Эти нарушения допущены на фоне недофинансирования по 6 нозологиям в размере 26 млрд тенге. На складах хранения ТОО "СК-Фармация" содержатся препараты, закупленные в 2019-2020 годах на 159 млн тенге, которые подлежат уничтожению из-за истечения срока годности. По имеющейся информации, министерством на основании расчетов Национального центра, а также вопреки статье 76 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" завышались предельные цены на препараты. В результате, лекарства были закуплены на 1,5 млрд тенге дороже их стоимости", - заявил Лукин.
По его словам, эта ситуация позволяет участникам рынка поставлять лекарственные средства и медицинские изделия по завышенной стоимости, вступая в сговор.
Например, уполномоченным органом при проверке в ТОО "СК-Фармация" законности процедур госзакупок вакцин на 9 млрд тенге установлены признаки запрещенного статьей 169 Предпринимательского кодекса РК картеля. Между участвовавшими в аукционе поставщиками ТОО "Казбелмедфарм" и "Медикс" с нарушениями приобретено 16 препаратов стоимостью 14,4 млрд тенге, не имеющих доказанную клиническую эффективность", - проинформировал Лукин.
В своем депутатском запросе сенатор попросил Минздрав РК информировать о возможности разработки совместно с Агентством по защите развития конкуренции изменений и дополнений в правила, направленные на исключение рисков заключения антиконкурентных соглашений между поставщиками лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг.
Кроме того, сенатор призвал Минздрав актуализировать и обеспечить достоверность сведений о пациентах в информационных системах для их надлежащего учета. Также, по его мнению, необходимо внести в правила ввоза лекарственных средств и медицинских изделий дополнения, предусмотрев необходимость обоснования ввоза конкретного препарата для предотвращения и/или устранения последствий чрезвычайных ситуаций.
ТАЛДЫКОРГАН. 11 ОКТЯБРЯ - На базе Талдыкорганской городской многопрофильной больницы открыто отделение колопроктологии и хирургических инфекций, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Новое отделение рассчитано на 20 конечных мест.
Данное отделение очень необходимо. Хочу выразить признательность руководству и управлению здравоохранения области за то, что создают все условия, чтобы население области получало высококвалифицированную медицинскую помощь. Отделение создано, теперь мы с коллегами нацелены на подготовку докторов и готовы обмениваться опытом на постоянной основе", - прокомментировал хирург-проктолог, руководитель центра колопроктологии Алматы профессор Марат Абдуллаев.
В отделении будут работать 3 врача профильного направления. В медучреждении организована полная высокоспециализированная помощь при поддержке Марата Абдуллаева.
В нашей области не прекращается развитие узких специальностей. Ранее пациенты из нашей области обращались за помощью в больницы городов Алматы и Нур-Султана. А теперь всю необходимую медицинскую помощь они могут получать непосредственно на базе нашей многопрофильной больницы", - отметил заместитель руководителя управления здравоохранения Алматинской области Арман Джансенгиров.
НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - На публичном обсуждении находится приказ "Об утверждении Стандарта организации оказания педиатрической помощи в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Стандарт предусматривает проведение мер по профилактике, снижению заболеваемости, инвалидности и смертности детей.
Педиатрическая помощь оказывается детям, не достигшим восемнадцатилетнего возраста в следующих формах:
1) амбулаторно-поликлиническая помощь, включающая ПМСП и консультативно-диагностическую помощь;
2) стационарная помощь;
3) стационарозамещающая помощь;
4) скорая медицинская помощь;
5) санитарная авиация.
Основными направлениями деятельности медорганизаций, оказывающих педиатрическую помощь, являются:
1) оказание доврачебной, квалифицированной, специализированной медицинской помощи и высокотехнологичных медицинских услуг детям, в том числе новорожденным;
2) проведение мероприятий, обеспечивающих доступность медицинской помощи и качество медицинских услуг;
3) оказание качественной консультативной, диагностической, лечебно-профилактической помощи, соблюдение принципов ИВБДВ (Интегрированное ведение болезней детского возраста);
4) проведение медицинской реабилитации детям;
5) оказание профилактической помощи: патронаж беременных; формирование и пропаганда здорового образа жизни, рекомендации по рациональному и здоровому питанию; проведение информационно-разъяснительной работы с родителями по уходу за ребенком, тревожным признакам заболеваний и угрожающим состояниям; консультирование по вопросам поддержки грудного вскармливания и лактации, по практике исключительно грудного вскармливания детей до 6-ти месяцев и продолжения грудного вскармливания до 2 лет; проведение скрининговых обследований для выявления врожденной патологии и нарушений психофизического развития, зрительных и слуховых функций у детей раннего возраста; консультирование по вопросам раннего развития ребенка; медицинские профилактические осмотры; проведение вакцинации; диспансеризация и динамическое наблюдение, патронаж детей, в том числе новорожденных; социально-психологическое консультирование;
6) проведение мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, выявлению ранних форм социально значимых заболеваний, в том числе онкологических или гематологических, гепатитов B и C, ВИЧ-инфекции и туберкулеза, а также по выявлению факторов риска заболеваний, инвалидности и смертности детей.
Медорганизации обеспечивают выполнение мероприятий, направленных на профилактику, раннюю диагностику, лечение пациентов с соблюдением преемственности на всех этапах оказания медицинской помощи. При обнаружении фактов насилия и телесных повреждений осуществляется оказание лечебно-профилактической помощи, проведение медицинской реабилитации, извещаются органы внутренних дел о фактах обращения потерпевших и оказания им медицинской помощи", - сказано в документе.
При выявлении хронических заболеваний, нарушений слуха и зрения, аномалий развития органов чувств, а также стеноза гортани и трахеи, участковый врач направляет ребенка к профильным специалистам для уточнения диагноза и назначения лечения.
При выявлении детей с риском отставания в психофизическом развитии, со снижением слуха и зрения, неврологической симптоматики медицинский работник направляет их на психолого-медико-педагогическую консультацию.
Пациенты с задержкой нервно-психического развития вследствие соматической патологии, синкопальных состояний, синдрома "вялого ребенка", с фебрильными судорогами после исключения патологии нервной системы врачом по специальности "Неврология (детская)" наблюдаются педиатрами.
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