Проект по профилактике эмоционального выгорания медработников запустят в РК

НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Депутат сената парламента Андрей Лукин сегодня в ходе пленарного заседания палаты выступил с депутатским запросом, в котором заявил, что Министерство здравоохранения РК при закупе лекарств неэффективно израсходовало 66 млрд тенге. При этом на складах "СК-Фармация" лежат препараты с истекшим сроком годности на 159 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам депутата, Минздрав планировал расходы на лекарственные средства и медицинские изделия на основании бюджетной заявки, в которой отсутствовали либо завышались количественные показатели по пациентам.

В 2020 году на 39 нозологий неэффективно израсходовано почти 66 млрд тенге. Эти нарушения допущены на фоне недофинансирования по 6 нозологиям в размере 26 млрд тенге. На складах хранения ТОО "СК-Фармация" содержатся препараты, закупленные в 2019-2020 годах на 159 млн тенге, которые подлежат уничтожению из-за истечения срока годности. По имеющейся информации, министерством на основании расчетов Национального центра, а также вопреки статье 76 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" завышались предельные цены на препараты. В результате, лекарства были закуплены на 1,5 млрд тенге дороже их стоимости", - заявил Лукин.

По его словам, эта ситуация позволяет участникам рынка поставлять лекарственные средства и медицинские изделия по завышенной стоимости, вступая в сговор.

Например, уполномоченным органом при проверке в ТОО "СК-Фармация" законности процедур госзакупок вакцин на 9 млрд тенге установлены признаки запрещенного статьей 169 Предпринимательского кодекса РК картеля. Между участвовавшими в аукционе поставщиками ТОО "Казбелмедфарм" и "Медикс" с нарушениями приобретено 16 препаратов стоимостью 14,4 млрд тенге, не имеющих доказанную клиническую эффективность", - проинформировал Лукин.

В своем депутатском запросе сенатор попросил Минздрав РК информировать о возможности разработки совместно с Агентством по защите развития конкуренции изменений и дополнений в правила, направленные на исключение рисков заключения антиконкурентных соглашений между поставщиками лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг.

Кроме того, сенатор призвал Минздрав актуализировать и обеспечить достоверность сведений о пациентах в информационных системах для их надлежащего учета. Также, по его мнению, необходимо внести в правила ввоза лекарственных средств и медицинских изделий дополнения, предусмотрев необходимость обоснования ввоза конкретного препарата для предотвращения и/или устранения последствий чрезвычайных ситуаций.