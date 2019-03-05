Ручку, скотч, железо извлекли хирурги из кишечника 12-летней девочки из Мангистауской области

Актау. 4 марта. Kazakhstan Today - Ручку, скотч и другие предметы извлекли хирурги из кишечника 12-летней девочки из Мангистауской области, передает Kazakhstan Today.

В феврале в стенах областной детской больницы в экстренном порядке была проведена операция 12-летнему ребенку-инвалиду (ЗПР, ДЦП) из города Жанаозена", - написал в Facebook пресс-секретарь областного управления здравоохранения Азамат Сарсенбаев.

По его информации, 12-летняя девочка поступила в детскую больницу в тяжелом состоянии с жалобами на приступообразные боли в животе и многократную рвоту. Проведя рентген органов брюшной полости, медики обнаружили в девочке множество инородных тел.

В ходе операции в кишечнике девочки обнаружены и извлечены множество инородных тел: железо, ручка, скотч, волосы.

Сарсенбаев также отметил, что операция прошла успешно, осложнений в послеоперационный период не возникло. В настоящее время состояние ребенка оценивается, как удовлетворительное.

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