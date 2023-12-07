06.12.2023, 19:35 3266
Ситуация по кори в Казахстане остается сложной - Минздрав
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 6 декабря, председатель правления РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" МЗ РК Манар Смагул в ходе брифинга рассказала об эпидситуации по кори в Казахстане.
Ситуация по кори в Казахстане остается сложной. Ежедневно по Казахстану регистрируется до 350 случаев кори, большинство - среди непривитых детей. По республике доля непривитых детей среди заболевших детей составила 83,6% или 13 670 случаев. В 643 школах зарегистрировано 1466 случаев кори, число контактных составляет более 20 тысяч человек. В 827 детских дошкольных учреждениях зарегистрировано 1662 случая", - сообщила Манар Смагул.
По данным Минздрава, с начала года 2023 года в Казахстане зарегистрировано 20 188 случаев кори. Из них 81% или 16 351 - среди детей до 14 лет, 3,4% - среди подростков (706 случаев), 3 131 случай или 15,4% - среди взрослых.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. Только в Алматы зарегистрировано более 2,7 тысячи случаев кори.
По прогнозу главы Минздрава, при правильном и эффективном проведении массовой иммунизации, ситуация по кори стабилизируется в декабре, а уменьшение заболеваемости произойдет в январе нового года.
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05.12.2023, 12:20 11076
В казахстанских вузах нет сложной эпидситуации из-за кори - глава Миннауки
Гани Бейсембаев подчеркнул, что все организации образования находятся на постоянной контроле местных исполнительных органов
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах заседания правительства рассказал об эпидситуации по кори в вузах страны, передает корреспондент агентства.
В 80 наших учебных заведениях за медицинской помощью обратились порядка восьми тысяч студентов, но из них буквально 200-300 человек только с подозрением на корь. Поэтому как таковой эпидемиологической ситуации, по мнению нашего министерства, нет. Мы находимся на прямой связи с Министерством здравоохранения", - сообщил Саясат Нурбек.
В свою очередь глава Минпросвещения Гани Бейсембаев подчеркнул, что все организации образования находятся на постоянной контроле местных исполнительных органов.
Министерством просвещения проводится мониторинг. Пока в данном направлении со стороны Министерства здравоохранения определенных решений нет", - добавил он.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. Только в Алматы зарегистрировано более 2,7 тысячи случаев кори.
По прогнозу главы Минздрава, при правильном и эффективном проведении массовой иммунизации, ситуация по кори стабилизируется в декабре, а уменьшение заболеваемости произойдет в январе нового года.
03.12.2023, 10:19 25996
В Павлодарской области госпитализировали 11 курсантов учебного центра МВД
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области госпитализировали 11 курсантов учебного центра МВД. Первую пациентку госпитализировали в среду, остальных - в пятницу, сообщает Kazinform.
По данным управления здравоохранения, в отделение общей инфекции областной больницы имени Султанова курсанты поступили с диагнозом ОРВИ средней степени тяжести, острый ринофарингит.
29 ноября госпитализировали 18-летнюю девушку - курсантку учебного центра КУИС МВД. Еще 10 курсантов были госпитализированы вечером 1 декабря. У всех взяли анализы и назначили лечение.
Госпитализированы, учитывая, что они относятся к декретированному контингенту - проживают в казарме. На сегодня состояние у всех стабильное", - прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.
Курсанты находятся в больнице, никто из них пока не выписан.
01.12.2023, 20:45 38626
В Казахстане с начала года зарегистрировано 19 тысяч случаев кори - Гиният
За последние сутки вирус выявили у 230 детей по всей стране
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Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала 2023 года около 18 тысяч казахстанских детей заразились и переболели корью, сообщила на брифинге в Алматы министр здравоохранения Ажар Гиният.
По ее словам, за последние сутки вирус выявили у 230 детей по всей стране, сообщает Almaty.tv.
Ажар Гиният отметила, что ситуация с корью в стране весьма серьезная. На сегодня по республике зарегистрировано около 19 тысяч случаев, 82% из них - дети до 14 лет. Поэтому единственный способ побороть корь - вакцинация, отметила она.
Сегодня наша главная задача - не допустить каких-то летальных случаев и осложнений от кори", - подчеркнула глава Минздрава.
Она отметила, что в основном болеют дети до 5 лет.
Мы госпитализируем их в инфекционные стационары и наблюдаем в течение 3-4 дней, пока идет температура и высыпание, чтобы болезнь не осложнилась", - рассказала министр.
Она добавила, что занятость коек в детских больницах составляет 52%.
Прирост идет из-за того, что за последние пять лет накопилось много невакцинированных детей, которые не имеют иммунитет", - пояснила Гиният.
Она отметила, что в целом ситуация с корью в Казахстане находится под контролем.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. Только в Алматы зарегистрировано более 2,7 тысячи случаев кори.
По прогнозу главы Минздрава, при правильном и эффективном проведении массовой иммунизации, ситуация по кори стабилизируется в декабре, а уменьшение заболеваемости произойдет в январе нового года.
30.11.2023, 15:15 51556
Более 2,7 тысячи случаев кори зарегистрировано в Алматы
Среди заболевших больше всего непривитых детей
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Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Отказ от прививок привел к росту заболеваемости корью среди детей в Алматы, сообщил на брифинге в РСК руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Касымхан Алпысбайұлы.
По статистике санитарно-эпидемиологического департамента, в Алматы зарегистрирован 2771 лабораторно подтвержденный случай кори, из них 2170 случаев среди детей до 14 лет, среди подростков возрасте от 15 до 18 лет - 113 случаев и 488 фактов инфицирования взрослых.
Спикер отметил, что среди заболевших больше всего непривитых детей по причине отказа их родителей от вакцинации. Зарегистрировано 2054 ребенка, непривитых против кори, в том числе по причине отказа от вакцинации - 1466, медицинских противопоказаний - 289, в 292 случаях зараженные не достигли прививочного возраста и не привиты по иным причинам - шестеро.
По словам санврача, среди заболевших преобладают дети от 1 года до 5 лет - 1385 зараженных, от 6 до 9 лет - заболели 352 ребенка, еще 292 случая заражения детей до 1 года, от 10 до 14 лет - 141 случай.
Среди взрослых заболеваемость преобладает в возрастной группе от 19 до 34 лет - 312 случаев, от 35 лет и старше - 176 случаев.
В очагах определено 19 092 контактных лица, за всеми было установлено медицинское наблюдение в течение инкубационного периода (12 дней). По эпидемиологическим показаниям были вакцинированы против кори 488 человек подлежащих контактных в возрасте до 30 лет", - добавил спикер.
Главный санитарный врач Алматы также сообщил о мерах по стабилизации ситуации по кори. В дошкольных учреждениях и школах проводится утренний и сменный фильтр детей, выявлением лиц, с признаками заболевания и их направлением в медицинские организации по месту проживания. При регистрации случаев кори отменяется кабинетная система обучения, не допускается перевод детей из одной группы/класса в другую группу/класс, а также проводится разобщение контактных детей не привитых против кори, не допускается проведение культурно-массовых мероприятий.
Кроме того, проводится наверстывающая вакцинация детей до 18 лет. В марте - апреле 2023 года иммунизацией против кори, краснухи, паротита было охвачено 13 324 ребенка ранее не привитых по возрасту. В настоящее время вакцинацией охвачено 13 989 детей.
Ранее сообщалось о 2,5 тысячи случаев заболевания корью в Алматы.
Глава Минздрава озвучила прогноз по заболеваемости корью в Казахстане.
29.11.2023, 18:17 62106
Вспышка кори в Академии Нацгвардии: диагноз подтвердился у 17 курсантов
По словам Ажар Гиният, изначально с подозрением на корь поступили 29 человек
Фото: instagram/national_guard_kaz
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области у 17 курсантов Академии Национальной гвардии подтвердился диагноз "корь".
По данным региона, которые нам представлены, именно в данной Академии Нацгвардии, как вы сказали, заболели 17 курсантов. Один на сегодня находится в медсанчасти, лечится. Остальные уже выздоровели. В основном те, которые привитые или переболели когда-то, имеют стойкий жизненный иммунитет. А кто не болел, они заболели, и то в легкой форме", - цитирует zakon.kz главу Минздрава.
По ее словам, изначально с подозрением на корь поступили 29 курсантов, однако только у 17 из них подтвердилась корь, сообщает inform.kz.
Сейчас эпидемиологический сезон респираторных вирусных инфекций, имеются различные инфекции, в том числе грипп, парагрипп идет. Другим поставлены другие диагнозы", - пояснила министр здравоохранения.
Ажар Гиният добавила, что карантин в Нацгвардии не введен. Если курсант не болен, здоров, может патрулировать.
Напомним, курсанты военного вуза массово заразились корью в Петропавловске. Ранее сообщалось о 15 заболевших. Позже в СМИ появилась информация о том, что количество заболевших увеличилось до 29.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. В Петропавловске курсанты военного вуза массово заразились корью. В Алматы из-за вспышки кори стационары заполнены на 90%. Число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. В связи с эпидемией кори в Казахстан завезли полмиллиона доз вакцины. Между тем в Казахстане не планируют вводить ограничительные меры из-за вспышки кори.
29.11.2023, 17:40 62821
Глава Минздрава озвучила прогноз по заболеваемости корью в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният в ходе брифинга службы центральных коммуникаций озвучила прогноз по заболеваемости корью в стране.
При правильном и эффективном проведении дней массовых иммунизаций ожидаем стабилизацию ситуации в декабре и уменьшение заболеваемости в январе нового года", - цитирует zakon.kz главу Минздрава.
Ажар Гиният также подчеркнула, что корь - вакциноуправляемая инфекция, и если сейчас привить тех, кто не имеет иммунитета, новых вспышек и дальнейшего роста заболеваемости не должно быть.
Сейчас все силы и ресурсы системы здравоохранения брошены на то, чтобы провести дополнительные дни массовой иммунизации индийской вакциной", - заявила она.
Также министр здравоохранения подчеркнула, что любой желающий может получить вакцину от кори в Казахстане бесплатно, сообщает sputnik.kz.
Вакцинация всем желающим бесплатно проводится. Бывает, что с детьми подходят мамы, которые не помнят свой прививочный статус. У меня таких данных нет, чтобы платно прививали от кори у нас. Платно вакцину мы не выдаем, только в рамках правительственного заказа предоставляется вакцина в нашу страну", - сообщила Ажар Гиният.
По ее словам, с начала года выявили более 17 тысяч случаев заболевания, в основном заражаются непривитые дети.
Самое серьезное осложнение кори - энцефалит. И у детей, которые сейчас в реанимации, есть симптомы воспаления головного мозга, сказала министр Ажар Гиният. Смертельных случаев пока не было, отметила Гиният.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. В Петропавловске курсанты военного вуза массово заразились корью. В Алматы из-за вспышки кори стационары заполнены на 90%. Число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. В связи с эпидемией кори в Казахстан завезли полмиллиона доз вакцины. Между тем в Казахстане не планируют вводить ограничительные меры из-за вспышки кори.
29.11.2023, 12:15 65461
В Алматы зафиксировали свыше 2,5 тысячи случаев заболевания корью Дополнено
Фото: Depositphotos
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Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с марта зарегистрировано свыше 2,5 тысячи лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью.
Как сообщает "Хабар 24", большинство заболевших - дети до 14 лет, преимущественно невакцинированные.
Медики подчеркивают, что корь - крайне опасное вирусное заболевание и самое эффективное средство его профилактики - это прививка.
В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РК с 6 ноября текущего года по всей республике начата дополнительная массовая иммунизация детей в возрасте до 1 года - это первый этап. В последующем вакцинации будут подлежать дети в возрасте от 2 лет до 4 лет 29 дней. То есть получается, что до 5-летнего возраста первая работа по дополнительной иммунизации будет проведена уже до окончания этого года", - добавила заместитель руководителя департамента санэпидконтроля города Алматы Асель Калыкова.
Дополнено 29.11.2023, 12.42
Очередной всплеск заболеваемости корью произошел в Костанайской области, сообщает издание "Костанайские новости". Всего с начала года здесь зарегистрировано 118 случаев кори, при этом 65% заболевших не привиты.
На фоне роста заболеваемости с ноября была введена дополнительная иммунизация малышей от шести месяцев до 10 месяцев и 29 дней. С 5 декабря будут вакцинировать детей от двух до четырех лет, даже если они были привиты", - сообщает сайт.
Заместитель руководителя областного департамента санэпидконтроля Гулим Досумова подчеркнула, что корь - это острое инфекционное вирусное заболевание, протекающее с высокой температурой, интоксикацией, кашлем и характерным симптомом - сыпью на теле.
Характеризуется высокой контагиозностью (заразностью), опасно осложнениями - отит, пневмония, энцефалит. Возможен даже летальный исход. Призываю родителей привить детей против кори и других инфекционных заболеваний", - заявила Досумова
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. В Петропавловске курсанты военного вуза массово заразились корью. В Алматы из-за вспышки кори стационары заполнены на 90%. Число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. В связи с эпидемией кори в Казахстан завезли полмиллиона доз вакцины. Между тем в Казахстане не планируют вводить ограничительные меры из-за вспышки кори.
28.11.2023, 09:22 72021
В Казахстане зарегистрировано более 17 тысяч случаев кори Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане зафиксировано более 17 тысяч случаев кори. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният в ходе заседания правительства.
По ее словам, более 82% из них приходится на детей, при этом в большинстве своем на непривитых.
Случаи кори зарегистрированы во всех регионах, повышенный уровень наблюдается в Шымкенте и Алматы, Жамбылской, Алматинской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской и Атырауской областях", - сказала министр.
Она отметила, что осложнение ситуации по кори отмечается в 167 странах мира с регистрацией более 415 тысяч случаев.
На сегодня в стране развернуто более 3,5 тысячи коек для больных корью, на стационарном лечении находится 2375 детей. Занятость коек на сегодня - 59,5%, в резерве свыше 1 тысячи. Среди госпитализированных 30 детей находятся в отделениях реанимации в тяжелом состоянии, из них до 1 года - 15 детей", - уточнила Гиният.
С целью стабилизации ситуации по кори плановой иммунизацией охвачено более 600 тысяч детей в возрасте от 1 года до 6 лет, что составляет 84% от подлежащих вакцинации.
До конца года планируется охватить еще более 100 тысяч детей данной возрастной группы.
Наряду с этим дополнительно закуплено 1,5 млн доз вакцины против кори. На сегодня уже поступило 500 тысяч доз, в декабре ожидается поставка 1 млн доз. В целом эффективность дополнительной иммунизации доказана во время предыдущих вспышек кори в 2005, 2015 и 2019 годах.
Мы должны остановить рост заболеваемости. Как известно, корь может иметь осложнения, которые негативно сказываются на детском здоровье. Поэтому меры должны приниматься не только со стороны системы здравоохранения, но и самими гражданами. Это наши дети, мы их должны беречь, сохранить их здоровье. Кроме вакцинации, по-другому невозможно бороться с подобными опасными заболеваниями. Поэтому работу по вакцинации надо усилить. Министерству здравоохранения и акиматам следует усилить информационно-разъяснительную работу о необходимости вакцинации. Всем акимам держать вопрос вакцинации на личном контроле и координировать работу с Министерством здравоохранения", - поручил премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Дополнено, 28.11.2023, 13.39
В Казахстане не планируют вводить ограничительные меры из-за вспышки кори, сообщила сегодня на брифинге зампредседателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Казахстана Зауре Ахметова.
По ее словам, корь - вакциноуправляемая инфекция. Тем не менее, если в каком-либо коллективе будет рост заболеваемости и число непривитых превысит норму 10%, в организации будут приниматься меры.
Она также пояснила, как проверить статус ребенка по прививкам в поликлинике.
Каждый родитель сам может проверить статус вакцинации своего ребенка через поликлинику, к которой он прикреплен. Так как в каждой поликлинике ведется документация на каждого ребенка по паспорту вакцинации", - пояснила Ахметова.
В Казахстане вакцинация от кори проводится дважды: в возрасте 12-15 месяцев и в возрасте 6 лет.
Ахметова отметила, что в стране достаточное количество доз вакцин против кори индийского производства. Все препараты прошли переквалификацию ВОЗ. Врачи используют ее с 2012 года, за это время вакцина показала свою эффективность и безопасность.
Она напомнила, что с ноября принято решение провести дополнительную массовую иммунизацию детей.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире. В Казахстане заболеваемость этой инфекцией выросла на 30%. В Петропавловске курсанты военного вуза массово заразились корью. В Алматы из-за вспышки кори стационары заполнены на 90%. Число заболевших резко выросло в Актюбинской области. Там корью заразились 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей. В связи с эпидемией кори в Казахстан завезли полмиллиона доз вакцины.
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