Сменился глава "СК-Фармация"

С 10 августа будет запрещено использовать пенсионные на протезирование и имплантацию зубов

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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Новые правила правила использования пенсионных накоплений на лечение разработало Министерство здравоохранения РК.

Проект постановления размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 августа 2024 года.





Допускается использование единовременных пенсионных выплат получателем на лечение своего ребенка", - говорится в документе.





В то же время с 10 августа будет запрещено использовать пенсионные на протезирование и имплантацию зубов.





Также в договоре об оказании медицинских услуг нужно будет указывать вид медицинских услуг (согласно приложению 1 к правилам), фамилию, имя, отчество, дату рождения пациента (получателя) и установленный диагноз из заключения врачебной комиссии.



