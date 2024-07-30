29.07.2024, 17:00 3866

Сменился глава "СК-Фармация"

Им стал Еркен Жакатай
Сменился глава "СК-Фармация"
Фото: sk-pharmacy.kz
Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На должность председателя правления товарищества с ограниченной ответственностью "СК-Фармация" назначен Еркен Жакатай, сообщает пресс-служба компании.

Еркен Жакатай окончил Казахский национальный технический университет и Казахский экономический университет имени Рыскулова.

Имеет стаж руководящей работы более 30 лет в государственном, квазигосударственном и частном секторе.

Ранее Антикор заявил, что в "СК-Фармация" имеются серьезные коррупционные риски. Позже компания прокомментировала итоги проверок.
 
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Теги:НазначениеСК-Фармацияглава

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24.07.2024, 12:50 27376

Правила использования пенсионных накоплений на лечение изменят в Казахстане

С 10 августа будет запрещено использовать пенсионные на протезирование и имплантацию зубов
Правила использования пенсионных накоплений на лечение изменят в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Новые правила правила использования пенсионных накоплений на лечение разработало Министерство здравоохранения РК.

Проект постановления размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 августа 2024 года.

Допускается использование единовременных пенсионных выплат получателем на лечение своего ребенка", - говорится в документе.


В то же время с 10 августа будет запрещено использовать пенсионные на протезирование и имплантацию зубов.

Также в договоре об оказании медицинских услуг нужно будет указывать вид медицинских услуг (согласно приложению 1 к правилам), фамилию, имя, отчество, дату рождения пациента (получателя) и установленный диагноз из заключения врачебной комиссии.

Ранее в правила внесли изменения, согласно которым срок накопления средств на депозитах, ранее пополненных единовременными пенсионными выплатами с целью приобретения жилья в АО "Отбасы Банк", увеличен с 3 до 6 лет.
 
23.07.2024, 11:34 33916

Более 60 млрд тенге выделили на модернизацию сельского здравоохранения в Казахстане

Свыше 21 млрд тенге регионы РК уже получили
Более 60 млрд тенге выделили на модернизацию сельского здравоохранения в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 60 млрд тенге выделили на национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения" в Казахстане, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр страны Олжас Бектенов.

Правительством на реализацию нацпроекта выделено 60,3 млрд тенге. Более 21 млрд тенге регионы уже получили. Сейчас прорабатывается финансирование оставшихся объектов", - проинформировал глава правительства.


По его словам, акиматам требуется усилить ежедневный контроль за своевременным и качественным ходом строительства всех объектов.

Обращаю внимание акимов Карагандинской, Актюбинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Алматинской областей и области Жетысу. Необходимо учитывать, что строительный сезон, особенно для северных регионов, скоро завершится. Все объекты должны быть сданы в установленные сроки. При этом следует обеспечить соблюдение всех нормативных требований строительства. Кроме того, нужно активизировать работу по капитальному ремонту и реконструкции многопрофильных центральных районных больниц. А также определиться с объемами потребности в медицинском оборудовании", - заявил Олжас Бектенов


В этой связи премьер-министр Казахстана поручил:

  • акиматам обеспечить своевременный и качественный ввод всех запланированных объектов;
  • министерствам здравоохранения, финансов и акиматам оперативно решить вопросы финансирования оставшихся проектов;
  • Министерству здравоохранения обеспечить мониторинг за ходом строительства с выездом на объекты на постоянной основе до их завершения.

Напомним, в Казахстане снижается удовлетворенность системой здравоохранения.
 
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Теги:ФинансированиеМедицинаРК
19.07.2024, 20:03 55776

В СКО два ребенка заболели бруцеллезом

Источником заражения явился больной скот
В СКО два ребенка заболели бруцеллезом
Фото: unsplash
Петропавловск. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - За 6 месяцев 2024 года на севере Казахстана выявили три случая заболевания бруцеллезом. В том числе у двоих несовершеннолетних детей. В 2023 году был зарегистрирован всего один случай, сообщает "Петропавловск.news".

Источником заражения явился больной крупный рогатый скот", - рассказала главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля Толкын Каженова.


Она отметила, что фактором заражения у детей послужило употребление сырого некипяченого молока. У взрослого к заболеванию привел контактный путь - уход за животным.

Северо-Казахстанская область относится к относительно благополучным регионам Казахстана по заболеваемости людей бруцеллезом. Ежегодно регистрируются единичные случаи заболевание бруцеллезом среди людей, проживающих в сельской местности.

Ранее в Шымкенте и Туркестанской области у крупного и мелкого рогатого скота выявили бруцеллез.

В Северо-Казахстанской области выявили бруцеллез крупного рогатого скота в селе Гусаковка.

Еще в 2022 году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В эксклюзивном интервью Kazakhstan Today руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
 
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Теги:ЗаболеваемостьдетиБруцеллез
19.07.2024, 15:40 58321

Минздрав заявил о снижении заболеваемости корью в Казахстане  Дополнено

Заболеваемость корью и коклюшем в стране регистрируется за счет непривитых детей
Минздрав заявил о снижении заболеваемости корью в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Зауре Ахметова на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций заявила о снижении заболеваемости корью в стране.

За последнюю неделю зарегистрировано 94 случая кори, в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 72 случая", - сообщала она.


Также с начала июля отмечается тенденция снижения заболеваемости коклюшем: за последнюю неделю зарегистрировано 60 случаев коклюша, в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 50 случаев.

Заболеваемость корью и коклюшем регистрируется за счет непривитых детей, на которых приходится от 80 до 90% от числа заболевших детей. В 61% дети не привиты в связи с отказом, в 22% - по медицинскому отводу, в 17% - по недостижении прививочного статуса", - добавила представитель Минздрава.


По ее словам, единственным способом защиты детей от тяжелых инфекционных заболеваний является иммунопрофилактика.

В этой связи родителям следует выполнять рекомендации врача и своевременно прививать детей от вакциноуправляемых инфекций", - заявила Зауре Ахметова.


Дополнено 19.07.2024, 18.00

Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Зауре Ахметова на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций сообщила, что с апреля 2024 года в стране зарегистрировано 16 случаев конго-крымской геморрагической лихорадки.

В 10 случаях больные занимались выпасом скота, в 5 случаях - укус клеща, в 1 случае больной находился на природе в эндемичной зоне. От заболевания умерли 2 человек, 8 пациентов находятся на лечении, остальные выздоровели, 115 контактных находятся под медицинским наблюдением", - сообщила представитель ведомства.


Как сообщалось ранее, ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
 
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Теги:СнижениеРККорьЗаболеваемость
19.07.2024, 15:10 58946

ФСМС выплатил порядка 1,27 трлн тенге медорганизациям

Сейчас ведутся выплаты за фактически оказанные медицинские услуги
ФСМС выплатил порядка 1,27 трлн тенге медорганизациям
Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд социального медицинского страхования выплатил порядка 1,27 трлн тенге казахстанским медицинским организациям в 2024 году, сообщает пресс-служба фонда.

Выплаты за апрель планируется завершить до конца июля и переходить на оплату актов за май. За аналогичный период прошлого года было выплачено 1 трлн 201 млрд тенге. Хочу отметить, что этапы финансирования не отразились и не должны отражаться на оказании медицинской помощи для казахстанцев", - отметила заместитель председателя правления фонда Индира Саркенова.


Подчеркивается, что в настоящий момент ведутся выплаты за фактически оказанные медицинские услуги в 2024 году.

По состоянию на 18 июля 1851 медицинской организации выплачено 1 трлн 167 млрд тенге, в том числе оплачены акты за январь-март и частично апрель текущего года", - добавили в пресс-службе.


Напомним, в Казахстане снижается удовлетворенность системой здравоохранения.

67% казахстанских респондентов недовольны работой системы здравоохранения (это +10% к прошлогоднему результату) и только 27% оценивают ее как удовлетворительную.
 
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Теги:ФСМСмедорганизациивыплаты
19.07.2024, 09:45 61206

Паспорт здоровья ребенка оцифруют в Казахстане

Завершить процесс интеграции электронного паспорта с eGov Mobile планируют в августе
Паспорт здоровья ребенка оцифруют в Казахстане
Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК в рамках работы по цифровизации медицинских услуг разработало проект по переводу паспорта здоровья ребенка в электронный формат. Этот документ родители обязательно предоставляют в школу при поступлении в первый класс, а это более 380 тысяч детей ежегодно. Об этом сообщили в Минздраве РК.

Паспорт здоровья ребенка является ключевым документом, содержащим информацию о профилактических мероприятиях, направленных на укрепление здоровья, предупреждение заболеваний и лечение маленьких пациентов. Ведение этого документа на бумаге нередко приводило к его потере или утере актуальных данных, длительным ожиданиям в очереди в поликлиниках. В ответ на эти проблемы Министерство здравоохранения совместно с Министерством просвещения приступило к переводу паспорта здоровья ребенка в электронный формат", - проинформировали в ведомстве.


При тестировании информационных систем Министерства здравоохранения было сформировано 72 электронных паспорта здоровья ребенка (форма 052-2/у). Планируемая дата завершения процесса интеграции электронного паспорта с eGov Mobile - август 2024 года.

Для родителей введение электронного паспорта означает сокращение бумажной волокиты и удобный доступ к информации о здоровье их детей через электронные сервисы eGov Mobile и eDensaulyq. Образовательные учреждения смогут оперативно получать актуальные данные о состоянии здоровья учеников, которые будут автоматически передаваться после медицинских осмотров в поликлиниках", - отметили в Минздраве.

 
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Теги:МинздравЦифровизацияДокумент
18.07.2024, 11:37 67291

Пациенты с онкозаболеваниями не останутся без лекарств - Минздрав РК

Пациенты с онкозаболеваниями не останутся без лекарств - Минздрав РК
Фото: Depositphotos
Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Обеспечение пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями лекарственными препаратами является приоритетом Министерства здравоохранения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Чтобы исключить любые перебои в поставках медикаментов, ведомством определен механизм своевременного предоставления препаратов. Ни один пациент не останется без необходимого лечения", - заверили в Минздраве.


Сообщается, что областными управлениями здравоохранения и онкологическими центрами осуществляется мониторинг ситуации.

Для удобства пациентов и получения необходимой информации работает сall-центр с номером 8 (7172) 570 950, позвонив на который можно оставить обращения по вопросам доступности и качества онкологической помощи, в том числе сообщить о случаях отказа в лечении и помощи", - говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что страдающие от рака казахстанцы могут остаться без лекарств.
 
17.07.2024, 09:24 73131

Минздрав РК пересмотрит механизм ценообразования на лекарства

Деятельность единого дистрибьютора будет направлена на заключение прямых договоров с производителями, что позволит снизить цены
Минздрав РК пересмотрит механизм ценообразования на лекарства
Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК пересматривает механизм ценообразования лекарственных средств с учетом интересов пациентов, государства и производителей. Внедряются изменения в оценке качества и отборе лекарств по риск-ориентированному подходу и в порядке ввоза фармацевтической продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Создана межведомственная комиссия по развитию фармацевтической и медицинской промышленности, включающая представителей государственных органов, НПП РК "Атамекен", неправительственных организаций и бизнес-сообщества. В марте 2024 года был создан профильный департамент, ответственный за разработку стратегических предложений.

Для повышения эффективности закупок единый дистрибьютор внедрил информационную систему, автоматизирующую планирование и распределение товаров с учетом сроков годности. Это снизит количество списанных препаратов.

Деятельность единого дистрибьютора будет направлена на заключение прямых договоров с производителями, что позволит снизить цены на лекарства за счет исключения посредников.

Внутреннее расследование выявило системные недостатки и отсутствие должного контроля, в результате чего были освобождены от должностей ключевые руководители ответственных подразделений министерства и его подведомственных организаций. Принимаемые меры направлены на обеспечение населения Казахстана безопасными и качественными лекарственными средствами и медицинскими изделиями, а также на поддержку отечественных производителей", - отметили в Минздраве.


Напомним, что в первом квартале 2024 года Высшая аудиторская палата РК провела аудит деятельности Министерства здравоохранения РК и его подведомственных организаций за 2022-2023 годы, выявив ряд системных недостатков в законодательстве, регулирующем ценообразование, закупки, логистику, инспекции и оценку безопасности лекарств и медицинских изделий. Для устранения нарушений была разработана и утверждена дорожная карта.

Как сообщалось ранее, незарегистрированные лекарства в РК продают с наценкой до 2000%. Доля отечественных лекарств на рынке составляет 18%.

 
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Теги:ЛекарстваМедицина

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