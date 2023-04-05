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04.04.2023, 08:49 6276
Сразу в пять раз выросло число заболевших вирусным гепатитом в Карагандинской области
Среди заболевших немало детей
Фото: Depositphotos
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Караганда. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сразу в пять раз выросло число заболевших вирусным гепатитом в Карагандинской области. Тошноту, потерю аппетита, усталость, жар и пожелтение кожи уже зафиксировали у 27 карагандинцев. Против пяти прошлогодних случаев.
Среди заболевших "желтухой" немало детей. Санврачи связывают тревожный скачок с тем, что люди стали реже мыть руки. Расслабились, когда угроза коронавируса миновала. Но специалисты предупреждают: на место одного заболевания всегда может прийти другое, сообщает телеканал "Астана".
По данным телеканала, один из зараженных подхватил опасную форму гепатита, сделав пирсинг.
Самый действенный вид профилактики - это вакцинация. Соблюдать меры индивидуальной гигиены, тщательно мыть овощи и фрукты, ополаскивать проточной водой, употреблять либо бутилированную, либо кипяченую воду. А так же выполнять пирсинг, педикюр, маникюр, татуаж в салонах лицензированных", - сообщила главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Марина Гера.
Как сообщалось ранее, в Казахстане также наблюдается рост заболеваемости корью. В Алматы на сегодняшний день зарегистрировано 73 лабораторно подтвержденных случая кори.
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31.03.2023, 17:01 16911
В Астане осложнилась эпидситуация по кори
Эпидемиологи рекомендуют каждому жителю проверить свой прививочный статус против кори
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане осложнилась эпидемиологическая ситуация по кори, сообщила заместитель руководителя столичного департамента санэпидконтроля Жанна Пралиева.
По состоянию на 29 марта 2023 года в Казахстане выявлено 145 случаев с подозрением на корь. Диагноз "корь" подтвердился у 75 больных, в том числе у детей до 14 лет - 68. Из общего числа заболевших 11 являются завозными и связаны с пребыванием в инкубационный период в Турции - 5, Египте - 3, Таджикистане - 2, Кыргызстане - 1", - цитирует zakon.kz Жанну Пралиеву.
По ее данным, основную заболеваемость корью в 69%, или 52 случаях, составляют непривитые, в том числе по причине отказа от вакцинации - 35, медицинских противопоказаний - 11, недостижения прививочного возраста - 6. В 10 случаях заболели лица с неизвестным прививочным статусом.
Жанна Пралиева также сообщила, что среди столичного населения зарегистрировано 14 случаев с подозрением на корь, из них подтвержден диагноз у двоих, информирует tengrinews.kz.
Столичные эпидемиологи рекомендуют каждому жителю проверить свой прививочный статус против кори.
Если ваш ребенок или вы не привиты против кори, обратитесь в поликлинику по месту жительства или по месту прикрепления для проведения вакцинации против кори. Напоминаем, единственной мерой эффективной и длительной защиты от кори является вакцинация", - добавила она.
Ранее главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова в ходе заседания Центральной избирательной комиссии сообщила, что в Казахстане отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по кори.
27.03.2023, 14:09 29671
Минздрав утвердил стандарт оказания медпомощи в школах
Документ вводится в действие с сегодняшнего дня
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана утвердил стандарт оказания медицинской помощи в организациях среднего образования. Документ вводится в действие с сегодняшнего дня.
Согласно приказу, организации здравоохранения, участвующие в оказании медицинской помощи в школах обязаны:
- проводить медицинские профосмотры;
- организовывать оздоровительные мероприятия по результатам профосмотров;
- проводить профилактику поведенческих рисков, связанных с употреблением психоактивных веществ;
- проводить вакцинацию;
- организовывать и проводить обучающие семинары, тренинги и лекции по профилактике заболеваний, пропаганде и формированию здорового образа жизни среди обучающихся, оказанию первой помощи;
- вовлекать законных представителей школьников и педагогов в охрану здоровья;
- оказывать первую медпомощь при неотложных состояниях до прибытия скорой помощи.
Медицинский кабинет должен располагаться в отдельном кабинете и быть оснащен кушеткой, холодильником для хранения вакцин и медикаментов и другим оборудованием. В нем также должны находиться необходимые медизделия и лекарства (по списку).
Медпомощь обучающимся может оказывать медсестра (медбрат) общей или расширенной практики, участковая, специализированная либо по специальности "Сестринское дело в школьной медицине".
Если речь идет о плановой диспансеризация, лечении или медицинской реабилитации, ее осуществляют врачи общей практики, участковые педиатры, профильные специалисты, фельдшеры и медсестры организации ПМСП, к которой прикреплены обучающиеся.
Напомним, в Шымкенте произошло массовое отравление участников республиканской олимпиады по предметам естественно-математического направления. В городе был развернут оперативный штаб для выяснения обстоятельств произошедшего.
02.03.2023, 12:45 64736
В ВОЗ призвали подготовиться к возможной новой пандемии
Вирус приобретет способность распространяться от человека к человеку устойчивым образом
Фото: Depositphotos
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Женева. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди призвал подготовиться к возможности того, что вирус птичьего гриппа будет передаваться от человека к человеку, что может привести к новой пандемии.
Мы должны быть на передовой, чтобы снизить риск передачи вируса от птиц человеку (...) Есть опасения, что вирус приобретет способность распространяться от человека к человеку устойчивым образом и может вызвать новую пандемию (...) Мы должны подготовиться к этому", - цитирует Ричарда Пибоди ТАСС со ссылкой на Pais.
Он отметил, что научное сообщество анализирует генетическую последовательность этих вирусов для их мониторинга, а также для разработки доступных вакцин на случай, если они понадобятся.
Между тем стало известно, что в начале пандемии коронавируса власти Британии рассматривали возможность уничтожения всех домашних кошек в стране. Об этом рассказал бывший замминистра здравоохранения Джеймс Бетелл, сообщает ren.tv со ссылкой на Channel 4.
В какой-то момент возникла идея, что нам, возможно, придется попросить общественность истребить всех кошек в Британии. Представляете, что бы произошло, если бы мы захотели это сделать?" - признался политик.
В конце концов после обнаружения в 2020 году первого зараженного животного британское правительство ограничилось рекомендацией не выпускать на улицу котов из домов, где проживают заболевшие, а также попросило жителей не целовать своих питомцев.
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что существует риск распространения новых патогенов из биолабораторий, финансируемых США, информирует РИА Новости.
Там, безусловно, есть риски распространения новых неизвестных, усиленных патогенов. Поражает еще и то, что появляются публикации, в которых не стесняясь заявляют о том, что занимаются изучением патогенов, усиливая их свойства. На мой взгляд, это явное нарушение конвенции", - сказала она.
Глава Роспотребнадзора отметила, что наличие таких лабораторий - это риск как для населения страны, в которой находится лаборатория, так и для жителей других государств.
Страны, в которых такие лаборатории появляются, рискуют утратить или уже утратили свой биологический суверенитет, не понимая того, что происходит в этих лабораториях, подчеркнула она.
Ранее Минобороны России назвало новых ключевых участников военно-биологических проектов Соединенных Штатов Америки. При этом в ведомстве подчеркнули, что некоторые участники закрытых проектов до сих пор остаются в тени, хотя и выступают ключевыми фигурантами украинской военно-биологической программы.
В сентябре на брифинге Минобороны были обнародованы новые сенсационные данные о биолабораториях США. Так, говорилось, что в непосредственной близости от границ Российской Федерации находится более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий.
В ноябре военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью "Евразия. Эксперт" заявил, что биолаборатории США угрожают безопасности Казахстана.
28.02.2023, 17:40 70656
В тройку антилидеров по заболеваемости раком вошли ВКО, Абай и Павлодарская области
Алматы вышел на пятое место по заболеваемости
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Главный онколог страны Диляра Кайдарова рассказала, что в тройку регионов, где чаще всего люди заболевают раком, входят Восточно-Казахстанская, Павлодарская и Абайская области. Алматы - на пятом месте.
Она отметила, что женщины более ответственно подходят к обследованиям, чаще проходят скрининги.
Кайдарова также напомнила, что в каждой поликлинике есть смотровые кабинеты, где можно бесплатно сдать анализы на выявление онкозаболеваний. Такое обследование, по ее словам, следует проходить хотя бы раз в год.
По ее словам, первое место в Казахстане занимает заболеваемость раком легкого. В связи с этим в Казахстане в перечень обследований внесена компьютерная томография для ранней диагностики рака легких.
Мужчины, которые курят больше 20 лет более пачки в день, уже должны проходить такое обследование", - подчеркнула специалист.
Пилот новой программы уже проведен в Восточном Казахстане, сейчас его планируют провести в Алматы.
Благодаря скринингу были выявлены опухоли легких даже у тех, у кого еще не было симптомов, рассказала Кайдарова.
Это, действительно, метод, который ВОЗ одобрила как метод скрининга для ранней диагностики рака легких", - отметила она.
Напомним, в Казахстане ежегодно выявляется более 37 тысяч новых случаев онкологии.
Казахстанцы жалуются на позднее установление диагноза, плохое обеспечение медицинских учреждений на местах, нехватку медработников и лекарств. Все это влечет высокую смертность от онкологических заболеваний, заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.
Главная причина таких показателей заключается в позднем выявлении заболевания. Можно иметь самое новейшее оборудование и лекарства, современные больницы, но нужны высококвалифицированные специалисты, которые могут выявлять болезнь на самых ранних стадиях. Необходимо также регулярно проводить профилактическую работу с населением", - отметил глава правительства.
28.02.2023, 11:38 71866
В Казахстане из-за позднего диагностирования и нехватки специалистов сохраняется высокая смертность от онкологии
В Казахстане ежегодно выявляется более 37 тысяч новых случаев онкологии
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы жалуются на позднее установление диагноза, плохое обеспечение медицинских учреждений на местах, нехватку медработников и лекарств. Все это влечет высокую смертность от онкологических заболеваний, сказал на заседании правительства премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов.
Премьер-министр подчеркнул, что при наличии даже самых современных медицинских технологий лечение онкологических заболеваний по-прежнему остается серьезным вызовом для систем здравоохранения всего мира. Так, в Казахстане ежегодно выявляется более 37 тысяч новых случаев онкологии. При этом, несмотря на снижение уровня смертности за 20 лет на 33 %, рак ежегодно уносит свыше 13 тысяч жизней.
Смаилов отметил, что более половины пациентов с онкологическими заболеваниями - это достаточно молодые люди трудоспособного возраста.
Главная причина таких показателей заключается в позднем выявлении заболевания. Можно иметь самое новейшее оборудование и лекарства, современные больницы, но нужны высококвалифицированные специалисты, которые могут выявлять болезнь на самых ранних стадиях. Необходимо также регулярно проводить профилактическую работу с населением", - отметил глава правительства.
Премьер акцентировал внимание на необходимости принятия системных мер по улучшению качества и доступности медицинской помощи в регионах. Это позволит снизить дисбаланс в уровне медобслуживания между городским и сельским населением, регионами и столицей.
По его словам, крайне низкая выявляемость и высокая смертность фиксируются в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Костанайской областях.
Это очень серьезные проблемы, которые требуется решать системно. Нужно восстанавливать доверие людей к отечественной медицине, необходимости прохождения регулярных осмотров и качественного лечения. Для этого мы строим новые онкологические клиники, закупаем оборудование и лекарства, внедряем современные методы лечения. На это нацелен и новый комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями", - сказал Смаилов.
Как отметил глава правительства, на сегодняшний день менее 20% граждан охвачены программами скрининга, что является очень низким показателем. В этой связи Министерству здравоохранения поручено расширить целевые группы и программы профилактического осмотра, особенно по онкологическим заболеваниям.
Надо убедить людей быть более внимательными к своему здоровью, регулярно проходить соответствующие обследования. Для этого министерствам здравоохранения и информации совместно с акиматами нужно проводить широкую информационную работу", - подчеркнул он.
Как рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният, разработанный проект комплексного плана по борьбе с онкозаболеваниями на 2023-2025 годы предусматривает расширение онкологических скрининговых программ, внедрение вакцинации против вируса папилломы человека, ремонт онкоцентров во всех регионах, где это требуется, а также модернизацию их диагностического оборудования.
Кроме того, в Алматы, Атырауской, Алматинской, Улытауской, Жетысуской и Актюбинской областях ожидается строительство новых онкоцентров, а в Астане - открытие Национального научного центра с протонной терапией, уточнили в пресс-службе правительства.
Предусмотрены также меры по повышению доступности к новейшим противоопухолевым лекарственным средствам, расширению сети мобильных бригад для онкологических пациентов, развитию соответствующих направлений науки и кадрового потенциала в целом.
22.02.2023, 17:25 79841
В медорганизациях Алматы в прошлом году выявили нарушения на миллиард тенге
Фото: Pexels.com
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Алматы. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - За 11 месяцев прошлого года Фонд медстрахования в медицинских организациях выявил более 100 тысяч дефектов на сумму порядка 1 млрд тенге. Об этом сообщил директор филиала Фонда социального медстрахования по Алматы Тлеухан Абилдаев в ходе брифинга РСК.
За 11 месяцев 2022 года Фонд медстрахования в медицинских организациях выявил более 100 тысяч дефектов на сумму порядка 1 млрд тенге", - сказал Тлеухан Абилдаев.
По его словам, больше всего дефектов встречается по городу Алматы в медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
В этой части в прошлом году филиал фонда выявил 93 тысячи дефектов на сумму более 117 млн тенге. Также 7,7 тысячи дефектов в прошлом году выявили при оказании стационарной и стационарнозамещающей помощи. По данным нарушениям наложили штрафы на сумму более 880 млн тенге", - сказал Тлеухан Абилдаев.
Он отметил, что основные дефекты выявлены по отклонению от стандартов лечебно-диагностических мероприятий, необоснованному удорожанию стоимости медуслуг и неподтвержденным фактам оказания услуг.
Экспертами было выявлено более 300 случаев фактически не оказанных услуг на сумму более 3 млн тенге. Данные случаи выявлены и сняты с оплаты.
05.02.2023, 13:39 109186
В Минздраве внесли изменения в работу службы скорой помощи
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством здравоохранения внесены изменения в приказ ведомства "Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации" от 19 января 2023 года для улучшения качества и доступности экстренной медицинской помощи населению, сообщает пресс-служба ведомства.
В состав бригады скорой помощи включен парамедик - лицо, прошедшее курс профессиональной подготовки по оказанию первой помощи, который может выполнять дополнительную функцию по оказанию первой помощи и участвовать в работе бригад скорой медицинской помощи по обслуживанию вызовов", - проинформировали в Минздраве.
В моногородах с численностью населения от 100 000 человек по усмотрению местных исполнительных органов организуются самостоятельные станции скорой медицинской помощи. Количество врачебных бригад составляет не менее 25% от общего количество бригад, в состав в которых входят специализированные (врачебные) бригады интенсивной терапии, в том числе для обслуживания детского населения, бригады кардиологического и педиатрического профиля.
По данным министерства, на сегодня в стране функционируют порядка 1500 бригад скорой медицинской помощи, из них 18% - специализированные врачебные бригады.
Анализ показал, что наиболее часто поступают вызовы, связанные с болезнями системы кровообращения и заболеваниями у детей", - отметили в пресс-службе.
Также станциям скорой помощи будет предоставлен доступ к медицинским информационным системам, что будет обеспечивать интеграцию в оказании медицинской помощи для координирующей организации.
В Минздраве напомнили, что станции скорой помощи оснащаются бригадами из расчета 1 бригада на 10 тысяч и менее населения, а отделения СМП в организациях первичной медико-санитарной помощи оснащаются бригадами из расчета 1 бригада на 35 тысяч и менее с учетом обращаемости населения.
Для обслуживания вызовов в сельских населенных пунктах диспетчерами районных подстанций могут привлекаться специалисты, а также санитарный автотранспорт ближайших медицинских организаций.
По решению местных исполнительных органов в населенных пунктах функции СМП передаются через договор соисполнения.
Данные нововведения позволят улучшить качество и доступность оказания экстренной медицинской помощи службы СМП населению страны", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области в 2023-2024 годы планируют построить 30 медицинских объектов.
05.02.2023, 09:40 108821
В Алматинской области хирурги извлекли из желудка мужчины столовую ложку
Было применено эндоскопическое удаление
Фото: Depositphotos
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Конаев. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городской многопрофильной больнице города Қонаева врачи-хирурги извлекли из желудка 43-летнего мужчины столовую ложку, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
По словам врача-хирурга медицинского учреждения Шкуралиева Тахира Закировича, диагностика подобных случаев основана на рентгенографической визуализации, эндоскопическом исследовании.
В лечении может применяться выжидательная тактика, но в данном случае было применено эндоскопическое удаление.
При несвоевременной диагностике возможно было развитие воспалительного процесса, инфильтрата вокруг инородного тела, его нагноение, миграция, а также формирование непроходимости кишечника или перфорации с перитонитом, что может стать причиной летального исхода", - проинформировал Тахир Закирьевич.
Прогноз определяется в данном случае характеристиками предмета и своевременностью оказания медицинской помощи.
На сегодняшний день пациент чувствует себя удовлетворительно и признается, что чужеродный предмет проник в его организм умышленно.
Пациент благодарен врачам городской многопрофильной больницы города Қонаева за спасенную жизнь, за их быструю профессиональную, качественную работу, в которой они используют современные методы лечения, а также внедряют инновационные приемы в лечении пациентов.
Ранее сообщалось, в Семее хирурги извлекли из мозга девушки огромный эхинококк.
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