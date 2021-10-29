Строительство крематория в Алматы завершат до конца года

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В 2020 году мы ввели в эксплуатацию патологоанатомическое бюро, это южнее ТЭЦ-2. Этот объект (крематорий) является филиалом патологоанатомического бюро, функциональное назначение которого - утилизация биологических и медицинских отходов. Данный объект будет завершен до конца текущего года. Сейчас строительные работы практически завершены. Идут пусконаладочные работы и монтаж оборудования. Оборудование из Чешской Республики. Сейчас приехали представители компании-производителя и проводят монтажные работы. До конца года объект будет завершен", - сказал руководитель управления комфортной городской среды города Алматы.
Ранее планировалось завершить строительство крематория в сентябре. Сообщалось, что с начала пандемии образовалось большое количество особо опасных биологических отходов: медицинских масок, костюмов, пакетов, бинтов, шприцев, инструментов для изъятия ПЦР-тестов и многого другого. В создавшейся ситуации утилизация этих отходов возможна путем их сжигания в специальных печах.