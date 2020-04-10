Ученые выявили свойства антипаразитарного препарата подавлять COVID-19 за 48 часов

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Ученые из австралийского университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне выяснили, что антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, передает Kazakhstan Today.

В лабораторных условиях исследователи проанализировали действие ивермектина на инфицированные коронавирусом клетки, куда они добавили лекарство спустя два часа после заражения. Оказалось, что благодаря одной дозе препарата спустя 24 часа количество вирусной РНК снижается на 93%, а через двое суток - более чем на 99%, пишет РИА Новости

Спустя 48 часов этот эффект увеличился до 5000-кратного снижения вирусной РНК в обработанных ивермектином клетках по сравнению с контрольными образцами. Это указывает на то, что применение этого препарата привело к потере практически всего вирусного материала", - говорится в выводах исследования, опубликованных в издании Antiviral Research.

При этом за время эксперимента ивермектин не оказал токсичного влияния на образцы.

В ходе лабораторных испытаний выяснилось, что он тормозит проникновение в ядра клеток РНК-вирусов. Это относится не только к коронавирусу COVID-19 (SARS-CoV-2). Это относится также к другим коронавирусам, относится к ВИЧ-инфекции, а также к РНК-вирусам, которые вызывают ежегодные респираторные заболевания. Воздействие препарата на вирус исследовали в пробирке. На зараженных вирусом мышах тоже проверяли. Как точно будет вести себя препарат, воздействуя на вирус у человека, пока никто не знает, но так как нет времени проводить череду предварительных испытаний, препарат, скорее всего, сразу запустят в клиническую практику в тех странах, где он доступен. По сути, клинические испытания будут продолжаться на людях, что нормально. Этот препарат дает надежду на то, что удастся спасти людей. Кроме того, ивермектин уже тестировали на людях, когда проверяли его противопаразитарные свойства", - сообщил главный врач Ильинской больницы Алексей Живов.

Как уточнил медик, ивермектин - препарат противопаразитарный, а противовирусная активность - его побочный эффект.

Он добавил, что другой препарат, который сейчас используется в лечении коронавируса - хлорохин назначают на ранних и средних стадиях заболевания, а ивермектин способен помочь и на более поздних стадиях, так как он легче переносится организмом.

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова согласна с коллегой из России.

Это вещество давно изучают, за его открытие в 2015 году дали Нобелевскую премию, но не за его противовирусные эффекты, а за другие - актуальные для жителей жарких стран и для животноводства. Потом уже обнаружили его противовирусную активность. Проверяли на нескольких опасных вирусах, причем успешно, но дальше начальных экспериментов дело не пошло. Конечно, ивермектин на больных COVID-2019 не проверяли, гарантий, что он будет работать в этом случае, пока нет. Тем не менее, он безопасен для людей, его бесплатно отправляют в качестве противопаразитарного препарата в бедные страны. Этот препарат легко запустить в испытания. Вопрос, какая страна это быстрее сделает", - сказала Баранова.

Она подтвердила, что препарат можно применять для лечения людей, минуя стадию испытаний на животных, потому что ранее его уже тестировали на человеке.

Если все получится с испытаниями, то это очень похоже на "волшебную" таблетку. Интересно, что этот препарат имеет и противомалярийный эффект, как и хлорохин, который применяют для лечения COVID-19. Ивермектин блокирует передачу малярии, даже, если кусает малярийный комар. Есть еще один интересный противомалярийный препарат, который только начали испытывать против коронавируса - это артемизинин (артемизунат). Он натуральный, делается из полыни. Если он сработает, то будет еще один вариант лечения", - добавила Баранова.

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