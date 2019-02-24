В 150 медучреждениях Алматинской области выявили нарушения

Талдыкорган. 22 февраля. Kazakhstan Today - В Алматинской области выявлены нарушения в деятельности 150 медицинских организаций, передает Kazakhstan Today.

Департамент охраны общественного здоровья Алматинской области в 2018 году из запланированных 171 объектов здравоохранения в ходе проверок по особому порядку выявил 150 объектов (87,7%), действующих с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований. Во всех медицинских организациях выявлены нарушения требований санитарно-гигиенических, противоэпидемических и профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний", - сообщила пресс-служба Комитета охраны общественного здоровья Минздрава РК.

По выявленным нарушениям на ответственных лиц наложено 390 штрафов на общую сумму 10 млн 634 тыс. 825 тенге, выдано 137 предписаний об устранении нарушений требований законодательства РК в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, два материала направлены в суд.

Проверки в регионе также показали, что из состоящих на учете 1094 объектов здравоохранения 65 (5,9%) нуждаются в капитальном ремонте. Сейчас ведется строительство одного и капитальный ремонт двух объектов, в перспективный план строительства на 2019 год включено пять объектов, на 2020-2025 годы - 27 объектов.

Кроме этого, в 2018 году построено и введено в эксплуатацию 13 новых объектов здравоохранения, проведен капитальный ремонт на пяти объектах, что позволило значительно улучшить качество и безопасность медицинских услуг, оказываемых населению.

Необходимо отметить, что при установлении фактов неудовлетворительного санитарного состояния медицинских организаций и возникновении претензий к качеству оказываемых медицинских услуг можно обратиться в Департамент охраны общественного здоровья Алматинской области (Талдыкорган, улица Сланова, 85А) и его территориальные подразделения или на электронный адрес almobldkgsen@mail.online.kz", - резюмировали в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства