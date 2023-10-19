18.10.2023, 20:25 4151
В Актобе растет число больных корью
Такого числа больных корью в области давно не было
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Актобе. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - C февраля в Актюбинской области корью заболели 828 человек. В инфекционной больнице лечатся семьями - мамы заражаются от детей, сообщает портал "Мой город".
По словам главного инфекциониста региона Мейрамбека Курмангазина, такого числа больных корью в области не было давно.
В инфекционной больнице находится 81 пациент: 68 детей и 13 взрослых. Мест 75. Поэтому с 18 октября больных корью начнем госпитализировать в санаторий "Чайка" за городом. Там подготовили 80 мест", - рассказал руководитель управления здравоохранения Рустем Исаев.
Пациенты с легкой формой кори лечатся амбулаторно. В стационар госпитализируют с температурой и осложнениями в виде пневмонии, бронхита, отита. 15 пациентов находятся в стационарах в Байганинском, Мугалжарском и Иргизском районах. В каждом по 4-5 заболевших. Большая часть из них не была привита.
Напомним, в Алматы из-за вспышки кори учеников школы № 172 перевели на дистанционное обучение.
Количество случаев заболеваемости корью растет во всем мире, в том числе в Казахстане. Наибольшее количество подтвержденных случаев кори отмечается в Алматы - 33% всех заболевших в стране. За Алматы следуют Жамбылская область, далее Шымкент и Алматинская область. По данным ВОЗ, в первом полугодии 2023 года в мире было зафиксировано несколько стран с высоким уровнем заболеваемости корью.
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06.10.2023, 08:42 47526
В Казахстане модернизируют онкологическую службу
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана примет ряд дополнительных мер по совершенствованию оказания онкологической помощи гражданам. Соответствующий комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2027 годы подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Документ разработан во исполнение поручений главы государства и направлен на комплексную модернизацию онкологический службы. Это подразумевает внедрение высокоэффективной ранней диагностики, развитие специализированного лечения, паллиативной помощи и реабилитации, а также укрепление кадрового потенциала и науки. Запланированные мероприятия позволят улучшить раннюю диагностику, снизить инвалидизацию и увеличить качество жизни онкологических больных", - сообщили в правительстве.
В каждом регионе пациенты будут иметь возможность получать современное лучевое лечение на уровне мировых стандартов за счет установки новейшего оборудования. Наряду с этим будет обеспечен доступ к необходимым лекарственным препаратам. Для оказания помощи жителям сельской местности планируется применять передвижные медицинские комплексы, что позволит снизить разрыв между городом и селом.
Кроме того, в рамках лечения онкозаболеваний предусматривается активное использование возможностей телемедицины и искусственного интеллекта. В целом оказание онкологической помощи увеличит доступность к высококачественной терапии во всех регионах страны, отмечают в правительстве.
Одна из основных задач комплексного плана - обеспечение полного спектра необходимой медпомощи онкопациентам в пределах республики за счет применения современных стандартов в онкологии. Для сокращения разрыва в качестве медпомощи между Казахстаном и наиболее развитыми странами планируется переход с преобладающего в настоящее время стационарного лечения на более современные формы амбулаторной терапии. При этом детям с онкозаболеваниями и одному из законных представителей планируется возмещать транспортные расходы для получения интенсивных курсов химиотерапии.
К реализации запланированных мер, помимо центральных и местных госорганов, а также медицинских организаций, планируется привлекать и неправительственные организации. С их участием будут осуществлены тематические благотворительные проекты.
Комплексный план был рассмотрен на заседании республиканской бюджетной комиссии. По его результатам поддержано финансирование на сумму 460,7 млрд тенге. В результате реализации плана ожидается снижение доли запущенных случаев (стадии III-IV) до 10%. Рост охвата пациентов лучевым лечением пациентов достигнет 53%. Снижение смертности от онкологических заболеваний предполагается до 64,5 на 100 тысяч населения.
Отметим, ежегодно в Казахстане отмечается прирост онкозаболеваний на 4% и в 2022 году было зарегистрировано более 39 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. Сегодня на соответствующем учете состоят более 205 тысяч казахстанцев. За период реализации предыдущего комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы смертность от злокачественных новообразований в республике снизилась на 15%.
05.10.2023, 19:22 51661
Ажар Гиният прокомментировала ситуацию с корью в Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала ситуацию с корью в Алматы. По словам главы Минздрава, школа, в которой произошла вспышка кори, одна из самых загруженных.
Во время каникул заболеваемость снизилась. Сейчас, когда дети опять собрались в школах, где есть скученность, имеется резкое повышение заболеваемости. Что касается именно этого случая, то эта школа очень загруженная", - сказала Ажар Гиният.
В свою очередь вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова отметила, что в настоящее время в Казахстане зарегистрировано 7540 случаев кори.
Из этих случаев 83% приходится на детей до 14 лет. Рост заболеваемости отмечается с сентября. Любой невакцинированный, если окажется в контакте с больным, в 100% случаев заболеет", - сказала Айжан Есмагамбетова.
Напомним, в Алматы из-за вспышки кори учеников школы № 172 перевели на дистанционное обучение.
Количество случаев заболеваемости корью растет во всем мире, в том числе в Казахстане. Наибольшее количество подтвержденных случаев кори отмечается в Алматы - 33% всех заболевших в стране. За Алматы следуют Жамбылская область, далее Шымкент и Алматинская область. По данным ВОЗ, в первом полугодии 2023 года в мире было зафиксировано несколько стран с высоким уровнем заболеваемости корью.
04.10.2023, 18:15 57961
В Алматы из-за вспышки кори учеников одной из школ перевели на дистанционку
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Алматы. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы из-за вспышки кори учеников школы № 172 перевели на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба управление образования города.
В школе была комиссия из соответствующих специалистов санитарно-эпидемиологического управления Медеуского района города Алматы, и в связи выявлением случаев было рекомендовано перевести не вакцинированных от кори учащихся начальных классов на режим дистанционного обучения до окончания инкубационного периода, то есть до 16 октября", - проинформировали в пресс-службе.
Вместе с тем сообщается, что директором школы № 172 с учетом рекомендаций было принято решение о переводе всех учащихся начальных классов (1-4) на онлайн-обучение до окончания инкубационного периода для недопущения дальнейшего распространения инфекции.
Среди учителей и родителей проведена разъяснительная работа. Дети обеспечены необходимой компьютерной техникой и интернет-ресурсами для онлайн-обучения. Следует отметить, что в целом во всех остальных школах города Алматы эпидемиологическая ситуация стабильная, находится под контролем эпидемиологов", - добавили в управлении.
Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире.
Ранее сообщалось, что в Алматы отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по кори. На 22 августа в городе было зарегистрировано 1183 случая кори, из них более 88% приходится на долю детей до 14 лет, сообщил Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.
Число заболевших корью также растет в Павлодарской области. Только за последний месяц с подозрением на эту инфекцию обратились 11 детей, 10 случаев подтвердились.
Последняя вспышка была в 2019 году по всему Казахстану, в том числе в Павлодарской области. Тогда в стране регистрировались тяжелые случаи кори и были летальные исходы.
Медики напомнили и о заболевании, связанном с этой инфекцией, - о подостром склерозирующем панэнцефалите - самом опасном осложнении после перенесенной кори. Это медленная инфекция, вызванная вирусом кори. Латентный период, то есть время, в течение которого после перенесенной кори может развиться болезнь, составляет до 8 лет. Заболевание проявляется сначала расстройствами личности и поведения, затем появляются прогрессирующие двигательные, зрительные, когнитивные нарушения, пароксизмальные состояния.
В 80% случаев подострый склерозирующий панэнцефалит имеет длительность 1-3 года и приводит к летальному исходу. У 10% пациентов наблюдается молниеносное течение. В Павлодарской области выявлено 2 ребенка с этим страшным заболеванием", - рассказали в управлении здравоохранения Павлодарской области.
02.10.2023, 08:55 68861
В Казахстане инвестиции в сферу здравоохранения в прошлом году составили порядка $540 млн
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы дальнейшего развития сферы здравоохранения Казахстана обсуждены на очередном заседании совета по улучшению инвестиционного климата под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Участники заседания детально обсудили вопросы внедрения современных медицинских технологий, модернизации инфраструктуры здравоохранения, подготовки квалифицированных специалистов, повышения доступа населения к инновационным медикаментам, оказания медуслуг жителям отдаленных населенных пунктов и ряд других вопросов.
Премьер-министр подчеркнул, что в последние годы в Казахстане проводится масштабная реформа здравоохранения. В частности, создана единая национальная система здравоохранения, введено обязательное медстрахование, развивается телемедицина, улучшен процесс закупа оборудования и лекарств, значительно увеличена зарплата врачей.
В целом правительством проводится работа по созданию устойчивой модели развития данной сферы с доведением уровня ее финансирования до 5% ВВП к 2027 году. В этой связи мы заинтересованы в привлечении инвестиций и передовых технологий", - сказал Алихан Смаилов.
Он добавил, что принимаемые правительством меры положительно влияют на инвестиционную привлекательность отрасли. По итогам прошлого года инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения выросли почти на 30%, составив порядка $540 млн. При этом за последние 7 лет объем фармацевтического рынка увеличился в 2,9 раза.
По его словам, комплексные меры принимаются и в части улучшения медицинской инфраструктуры. Например, по поручению президента РК планируется строительство 20 современных многопрофильных больниц с привлечением частных инвестиций. Кроме того, в рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" будут введены в эксплуатацию 655 объектов первичной медико-санитарной помощи и модернизированы 32 многопрофильные районные больницы.
Премьер-министр отметил, что правительство активно сотрудничает с крупными представителями мировой фарминдустрии, предоставляя пакеты мер государственной поддержки.
С Pfizer планируется заключение соглашения об инвестициях по локализации производства препаратов. С компанией AstraZeneca достигнута договоренность о создании контрактного производства оригинальных лекарственных средств с объемом инвестиций в $32 млн", - сообщила пресс-служба правительства.
Вместе с тем в рамках визита президента РК в США подписано рамочное соглашение с GE Healthcare по локализации производства медтехники на сумму $60 млн. Параллельно прорабатывается ряд проектов с компанией Roсhe на сумму $2,5 млн. На различных стадиях реализации находятся проекты контрактного производства с инвесторами из Южной Кореи, Турции, Египта и Израиля.
Таким образом, на фоне растущего спроса на лекарственные препараты сфера здравоохранения, в том числе фармацевтическая промышленность, обладает огромным потенциалом для дальнейшего развития", - подчеркнул Алихан Смаилов.
По итогам премьер-министр поручил уполномоченным госорганам проработать озвученные в ходе заседания предложения и рекомендации.
Как сообщалось ранее, в Казахстане будет активно внедряться механизм контрактного производства лекарств за счет локализации выпуска оригинальных иностранных препаратов на территории Казахстана. В РК к 2025 году планируется увеличить долю отечественного производства на фармацевтическом рынке до 50%.
30.09.2023, 09:20 77456
Эффективность российского препарата от рака может достигать 100%
Единственное абсолютное противопоказание к его применению - порфириновая болезнь
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Москва. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Эффективность нового российского препарата для лечения онкозаболеваний с помощью света в некоторых случаях может достигать 90-100 процентов. Об этом заявил РИА Новости заведующий отделением - врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения отдела интервенционной радиологии НИИ клинической и экспериментальной радиологии ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина" Минздрава России кандидат медицинских наук Игорь Погребняков.
Препарат может применяться при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи. На определенных стадиях заболевания при соблюдении всех показаний к применению эффективность может достигать 90-100 процентов", - сказал Игорь Погребняков.
По его словам, средство имеет несколько российских аналогов, опыт применения которых учли при производстве. Этот вид препаратов хорошо переносится пациентами и не имеет серьезных побочных эффектов.
Единственное абсолютное противопоказание к его применению - порфириновая болезнь, которая редко встречается в России.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света начали выпускать в столице, предприятие планирует производить до 40 тысяч флаконов в год.
Как отметил глава города, на ранних стадиях заболевания такой метод лечения может заменить хирургическое вмешательство. Лекарство вводят пациенту, оно накапливается в опухолевых клетках, затем активируется лазерным или светодиодным излучением. После этого новообразование практически полностью разрушается.
14.09.2023, 10:50 113626
Аптекам в РК запретят продавать лекарства, до истечения срока годности которых остается меньше двух месяцев
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Астана. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК подготовил проект приказа "О внесении изменений и дополнений в приказ министра здравоохранения РК от 17 сентября 2020 года № ҚР ДСМ-104/2020 "Об утверждении Правил оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий". Документ опубликован для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА".
Согласно документу, при оптовой продаже лекарственные средства и медицинские изделия реализуются со сроком годности не менее шести месяцев, при розничной - со сроком годности не менее двух месяцев.
Пункты 9 и 18 дополняются подпунктом в целях исключения возможности отпуска населению лекарственных средств с истекающим сроком годности, учитывая период применения лекарственных средств, в том числе с периодическим применением вводится норма по конкретизации срока годности отпускаемых препаратов. В настоящее время в адрес Комитета медицинского и фармацевтического контроля, а также в территориальные департаменты поступают жалобы по отпуску препаратом с подходящим сроком годности", - говорится в пояснительной записке к документу.
Кроме того, в проекте отмечается, что лекарственные средства и медицинские изделия не подлежат обмену и возврату, за исключением случаев реализации лекарственных средств и медицинских изделий с истекшим сроком годности.
В торговом зале аптеки, в зоне обслуживания населения аптечного пункта на витрину выставляются лекарственные средства, реализуемые без рецепта врача. Не допускается размещение на витрине лекарственных средств, подлежащих рецептурному отпуску.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Ранее сообщалось, что фармпродукция в Казахстане подорожала на 11% за год.
07.09.2023, 09:05 131756
Фонд медстрахования выявил клиники, выдававшие лекарства умершим пациентам
Одна из медорганизаций приписала 52 стоматологические услуги одному и тому же пациенту
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Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе проверки выявлены медицинские клиники, которые выдавали лекарства умершим пациентам. Об этом сообщил зампредседателя правления НАО "Фонд медицинского страхования" Ильяс Мухамеджанов.
Во время проверки выяснилось, что одна из медорганизаций приписала 52 стоматологические услуги одному и тому же человеку за один раз. И это далеко не единственный случай, когда больницы или поликлиники пытаются нажиться с помощью подобного рода махинаций, сообщает телеканал КТК.
Мы выявляем ряд резонансных случаев, когда одному пациенту за день оказано более пятидесяти двух стоматологических услуг на 52 зуба. Имеются резонансные случаи, когда умершим пациентам выдаются лекарственные препараты и оказываются услуги в рамках системы ОСМС", - сказал зампредседателя правления НАО "Фонд медицинского страхования" Ильяс Мухамеджанов.
Сообщается, что количество частных клиник, которые стали оказывать медуслуги в рамках обязательного медстрахования, за четыре года выросло в два раза. Как и объем финансирования медицинской помощи за счет взносов по ОСМС. Если в 2019 году эта цифра была равна 1 триллиону 200 миллиардам тенге, то сегодня это 2 с половиной триллиона.
При этом случаи с приписками услуг наглядно показывают, что далеко не все деньги, которые казахстанцы отчисляют в Фонд медстрахования, расходуют на реальную медицинскую помощь, говорится в сюжете.
Ранее сообщалось, что аудит всех подразделений Фонда медстрахования проведут в Казахстане.
31.08.2023, 08:41 153596
В Казахстане в ближайшие два года построят 655 медицинских объектов
Фото: t.me/KZgovernment
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Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" в 2023-2024 годах планируется строительство 655 объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), сообщила пресс-служба правительства.
В том числе 257 медпунктов, 238 фельдшерско-акушерских пунктов и 160 врачебных амбулаторий. На сегодняшний день ведется строительство 99 объектов ПМСП, которые будут сданы в этом году.
В 2024-2025 годы также будут модернизированы 32 многопрофильные центральные районные больницы с открытием инсультных и кардиологических центров, травматологических и ортопедических отделений, а также оснащением современным медицинским оборудованием.
В части кадрового обеспечения в течение 2023-2025 годов в медицинских колледжах и вузах страны планируется подготовить более 14 000 медсестер, 10 000 фельдшеров, 957 акушеров и 7000 врачей общей практики.
С целью обеспечения многопрофильных центральных районных больниц (МЦРБ) новым оборудованием до 2025 года запланирована закупка 965 единиц медтехники на общую сумму порядка 46 млрд тенге. Это касается различного оборудования - от аппаратов компьютерной томографии до аппаратов искусственной вентиляции легких.
Ранее сообщалось, в каких случаях узкого специалиста можно посетить без направления участкового врача.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?