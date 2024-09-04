03.09.2024, 17:40 3911
В Алматинской области зафиксировали четыре случая подозрения на сибирскую язву
Фото: Акорда
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Конаев. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В сельском округе Улкен Аксу Алматинской области были зафиксированы четыре случая подозрения на сибирскую язву, сообщает пресс-служба акимата региона.
Предварительная причина заболевания - участие в забое больного животного (...) Забой произведен без уведомления ветеринарной службы. Для установления причин заболевания ветеринарной инспекцией совместно с ДСЭК, ДП и акиматом области отобраны пробы сырья и продуктов убоя в доме заболевших, а также пробы почвы на месте убоя", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что республиканская ветеринарная лаборатория провела исследования собранных материалов методом микроскопии биопробы и ПЦР.
В ближайшее время ожидаются результаты бактериологических исследований. Кроме того, материалы для анализа направлены также в Национальный референтный центр по ветеринарии в Алматы", - добавили в акимате.
Также отмечается, что в населенном пункте проведена дезинфекция, КРС из личного хозяйства заболевших находятся в изоляции на карантине.
Специалисты проводят ежедневный осмотр животных, каких-либо клинических признаков заболевания не выявлено. Все необходимые ветеринарно-санитарные меры согласно действующему алгоритму проводятся", - заверили в пресс-службе.
Ранее в селе Костанайской области выявили сибирскую язву у КРС.
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02.09.2024, 21:21 8741
В Минздраве прокомментировали слухи о введении масочного режима с 15 сентября
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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Telegram-канале Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщили, что информация, распространяемая в социальных сетях о том, что с 15 сентября вводятся карантинные ограничения и масочный режим для всех, не соответствует действительности.
Согласно постановлению исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача РК, предусматривающему проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона, с 15 сентября начнется проведение вакцинации против гриппа. Масочный режим вводится только для работников медицинских организаций. Ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем", - сообщили в ведомстве.
Ранее в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля РК назвали фейком распространяемую в соцсетях информацию о введении дистанционного обучения и масочного режима в школах.
19 августа сообщалось, что в Казахстане в медицинских организациях введут масочный режим. Будет проводиться еженедельный мониторинг заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 среди населения.
В апреле 2024 года главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление, которое отменяет предыдущее - о масочном режиме в больницах и местах массового скопления людей.
02.09.2024, 16:47 10521
Альназарова оценила риск ввоза оспы обезьян в Казахстан
В Алматы и Астане организованы два центра, которые будут заниматься диагностикой заболевания
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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова убеждена, что риски распространения оспы обезьян в стране минимальные.
По словам главы Минздрава РК, в стране принимаются меры для предотвращения ввоза инфекции в страну.
Сегодня на 44 постах на въезде в страну усилены меры. Все необходимые санитарные службы транспорта подключены", - отметила министр.
В Алматы и Астане организованы два центра, которые будут заниматься диагностикой оспы обезьян, все необходимое для этого завезено.
В целом по оспе обезьян для Казахстана угрозы минимальные", - заверила Альназарова.
Ранее исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача Казахстана Нуркан Садвакасов подписал постановление "О проведении санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения оспы обезьян в Республику Казахстан".
30.08.2024, 18:44 41101
В Минздраве прокомментировали сообщение о выявлении оспы обезьян у пассажира в аэропорту Астаны
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК заявили, что информация, распространяемая в социальных сетях о том, что в аэропорту Астаны у пассажира обнаружили оспу обезьян, не соответствует действительности.
В фейковых публикациях было использовано видео, на котором проводились межведомственные учения по готовности к реагированию на случай завоза оспы обезьян. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщает, что в Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой, также не зарегистрированы завозные случаи", - сообщили в ведомстве.
В комитете добавили, что для предупреждения завоза оспы обезьян в Казахстан усилен санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска.
Для дачи правовой оценки действиям лиц, распространяющих недостоверную информацию, материалы переданы в правоохранительные органы.
Ранее исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача Казахстана Нуркан Садвакасов подписал постановление "О проведении санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения оспы обезьян в Республику Казахстан".
Всемирная организация здравоохранения оценила борьбу с оспой обезьян в $135 млн за полгода.
30.08.2024, 15:47 42436
Застрахованные граждане вынуждены обращаться за платным медуслугами - депутат
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Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Юлия Кучинская выразила обеспокоенность по поводу доступности и качества медицинских услуг в Казахстане. Она подчеркнула, что во время депутатских выездов в регионы практически везде граждане поднимали вопросы, касающиеся здравоохранения, особенно отмечая проблемы, связанные с двумя пакетами медицинских услуг - ГОБМП и ОСМС.
Хроническое недофинансирование приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенные медицинские услуги и вынуждены обращаться за платной помощью. Согласно данным социсследований, практически каждый второй казахстанец не удовлетворен качеством и доступностью медицинских услуг", - заявила депутат на расширенном собрании фракции партии AMANAT в мажилисе.
На это министр здравоохранения Акмарал Альназарова ответила, что разработка новых пакетов медицинской помощи уже ведется и с 2025 по 2027 годы планируется их постепенный пересмотр.
Мы переходим к истинно страховой модели системы здравоохранения, но для этого необходимы законодательные изменения и активное вовлечение местных исполнительных органов", - сказала глава Минздрава.
Министр также подчеркнула, что около 3,4 млн человек остаются вне системы ОСМС, но новые поправки позволят увеличить долю застрахованных до 90%. Вопросы финансирования онкологической помощи также находятся на контроле, и с 2025 года планируется сделать онкологические скрининги доступными для всех граждан вне зависимости от их статуса в системе ОСМС.
Напомним, ФОМС задолжал медучреждениям 200 млрд тенге в рамках ГОБМП.
Ранее госаудит выявил многомиллиардные нарушения в деятельности фонда медстрахования.
27.08.2024, 12:25 53671
Главный санврач подписал постановление по предупреждению распространения оспы обезьян в Казахстане
Фото: unsplash.com
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Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача Казахстана Нуркан Садвакасов подписал постановление "О проведении санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения оспы обезьян в Республику Казахстан".
В частности, согласно документу, местным исполнительным органам, органам государственного управления здравоохранения областей, городов республиканского значения и столицы предписано обеспечить:
- проведение обучения по повышению настороженности медицинских работников организаций здравоохранения независимо от форм собственности по выявлению лиц с подозрением на заболевание оспой обезьян, сбора эпидемиологического анамнеза, изоляции, лечения, медицинского наблюдения за контактными лицами;
- готовность инфекционных стационаров на случай завоза больного оспой обезьян;
- диагностику и транспортировку больного оспой обезьян;
- предоставление экстренного извещения о каждом случае заболевания человека оспой обезьян и подозрения на заболевание оспой обезьян;
- отбор и направление на лабораторное исследование материала от больных оспой обезьян;
- соблюдение требований биологической безопасности в инфекционных и иных организациях здравоохранения при выявлении, госпитализации и лечении больных оспой обезьян;
- наличие в организациях здравоохранения неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты , лекарственных и дезинфекционных средств.
Кроме того, Министерству транспорта Республики Казахстан предписывается обеспечить:
- при необходимости установку системы бесконтактного измерения температуры, предназначенной для дистанционного выявления лиц с повышенной температурой тела, с учетом плотности пассажиропотока и технических характеристик оборудования в терминалах международных аэропортов;
- наличие средств индивидуальной защиты , антисептиков для рук, дезинфицирующих средств на транспортных средствах;
- наблюдение за состоянием здоровья пассажиров, членов экипажа и поездной бригады при подозрении на инфекционное заболевание у пассажира клинических проявлений на заболевание оспой обезьян, информирование наземной службы пункта пропуска о состоянии здоровья пассажира;
- контроль рассадки пассажиров в транспортное средство строго по посадочным местам;
- текущую профилактическую дезинфекцию транспортных средств после каждого рейса.
Отмечается, что постановление вступает в силу с 28 августа 2024 года.
С полным текстом документа можно ознакомится по ссылке.
Напомним, в Казахстане из-за оспы обезьян на пунктах пропуска через границу был усилен санитарно-карантинный контроль.
24.08.2024, 20:48 65216
ВОЗ оценила борьбу с оспой обезьян в $135 млн за полгода
Фото: Depositphotos
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Женева. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Всемирная организация здравоохранения оценила борьбу с оспой обезьян в $135 млн за полгода, сообщил на брифинге для дипломатических миссий в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Чтобы профинансировать эту работу и как можно быстрее остановить вспышку, по нашим первоначальным оценкам, стратегический план обеспечения готовности и реагирования потребует примерно $135 млн в течение следующих шести месяцев для острой фазы вспышки (...) Эта сумма, вероятно, увеличится по мере обновления плана в свете роста потребностей", - цитирует ТАСС гендиректора ВОЗ.
Отмечается, что призыв ВОЗ к мировому сообществу о выделении средств будет опубликован в начале следующей недели.
Мы призываем доноров предоставить необходимые ресурсы и благодарим тех, кто уже дал обещания ВОЗ и другим партнерам", - заявил Тедрос Аданом Гебрейесус.
Ранее сообщалось, что первый случай заболевания оспой обезьян зафиксирован в Таиланде.
21.08.2024, 10:15 81476
Казахстан оказался лишь на 78-м месте из 110 в рейтинге стран по уровню систем здравоохранения
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рейтинге стран по уровню систем здравоохранения Казахстан оказался лишь на 78-м месте из 110. В СНГ республика заняла по этому показателю предпоследнее место, сообщает finprom.kz.
По итогам июля текущего года цены на амбулаторные услуги в РК выросли на 11,4% по сравнению с июлем 2023 года. Медицинские услуги подорожали на 11,4% за год, парамедицинские - на 8,3%.
Среди медицинских сервисов услуги врачей-специалистов в амбулаториях выросли в цене на 10,8%, первичный прием у врача - на 10,2%, стоматологические услуги - на 12,2%, в том числе удаление зуба под местным обезболиванием - на 17%, лечение кариеса - на 15,1%, протезирование зубов - на 8,6%, снятие зубных отложений - на 7,3%.
В региональном разрезе удорожание амбулаторных услуг сильнее всего ударило по кошелькам жителей Астаны (плюс 28,9%), Карагандинской (плюс 17,9%) и Восточно-Казахстанской (плюс 17,7%) областей.
Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения по итогам первого полугодия достигли 117,2 млрд тенге - на 8,2% больше, чем в январе-июне прошлого года.
Наибольший объем капвложений пришелся на Алматы: 34,9 млрд тенге, годовой рост - в 2,1 раза. Далее расположились Астана и Восточно-Казахстанская область: 17 млрд и 10,5 млрд тенге соответственно. Наименьшие показатели были зафиксированы в Улытауской, Актюбинской и Жетысуской областях.
В общем портфеле инвестиций в секторе 92,1 млрд тенге пришлось на деятельность больничных организаций, 19,2 млрд тенге - на деятельность в области врачебной практики и стоматологии, 5,8 млрд тенге - на прочую деятельность в области здравоохранения.
Согласно данным опросов Бюро национальной статистики АСПиР РК, в 2024 году качеством государственных услуг в сфере здравоохранения были удовлетворены 41,9%, а их доступностью - 47,6% респондентов. Показатель удовлетворенности качеством услуг в секторе вырос на 2 п.п., доступностью - на 3,1 п.п.
Частично удовлетворены качеством госуслуг в сфере здравоохранения были 49,6% опрошенных, доступностью - 44,4%. Неудовлетворенность качеством услуг высказали 5,9% респондентов, доступностью - 5,4%.
Что касается частных услуг в сфере здравоохранения, удовлетворенность их качеством выросла на 3,7 п.п., до 52,4%, а доступностью - на 5,2 п.п., до 50,8%. Частично удовлетворены качеством частных услуг в сфере здравоохранения были 41,4% респондентов, доступностью - 42,2%. Неудовлетворенность качеством отметили 1,6% опрошенных, доступностью - 2,8%.
Притом что внутри РК медицинскими услугами - по крайней мере, по официальным данным - граждане в целом скорее удовлетворены, международная оценка сектора не слишком высока. Например, по данным CEOWORLD на 2024 год, лучшие системы здравоохранения в мире были отмечены в Тайване, Южной Корее, Австралии, Канаде и Швеции. Худшие показатели зарегистрировали в Сальвадоре. Казахстан же оказался лишь на 78-м месте из 110 в мире. Индекс здравоохранения РК составил 34,28 балла.
Эксперты уточнили, что расчет индекса представляет собой статистический анализ общего качества системы здравоохранения, включая инфраструктуру здравоохранения, компетенции медицинских работников, стоимость и доступность качественных лекарств, готовность правительства к вызовам в секторе. Индекс также учитывает другие факторы - окружающую среду, доступ к чистой воде, санитарию и готовность властей вводить санкции и в целом регулировать такие риски, как употребление табака и ожирение. Чем ближе индекс к 100 баллам, тем лучше.
Медицинскую инфраструктуру и специалистов в РК оценили на 73,7 балла, доступность и стоимость лекарств - на 54,6 балла, готовность правительства - на 59,6 балла.
Среди стран СНГ, участвующих в рейтинге, Казахстан оказался вторым с конца и смог опередить только Туркменистан. Россия при этом расположилась на 42-м месте, Азербайджан - на 57-м, Беларусь - на 61-м, Узбекистан - на 64-м месте.
20.08.2024, 09:04 88886
Ученые обнаружили антитело против всех штаммов коронавируса
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые Северо-Восточного университета, Университета Райса и Йельского университета обнаружили антитело, которое может обеспечить всеобъемлющую защиту от эволюционирующего коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале Science, сообщает Lenta.ru.
Было установлено, что антитело CV3-25 воздействует на определенный участок шиповидного белка (S-белка) вируса, который является консервативным, то есть остается неизменным у различных штаммов. Это позволяет антителу блокировать процесс инфицирования клеток даже у мутировавших вирусов.
Для анализа структуры шиповидного белка исследователи использовали теоретические модели, разработанные в Центре теоретической биологической физики Северо-Восточного университета и Университета Райса. Моделирование помогло определить уязвимую часть белка, на которую нацелено антитело.
S-белок, отвечающий за прикрепление вируса к клеткам через рецептор ACE-2 и играющий важную роль при заражении, обычно изменяется при эволюции вируса, что делает многие антитела неэффективными в обезвреживании патогена. Однако специфическая область, которая остается неизменной, также оказывается уязвимой для антитела CV3-25, что и обеспечивает его широкую нейтрализующую способность.
Результаты исследования показывают, что антитело CV3-25 может стать ключевым элементом для создания вакцины, которая сможет защитить от различных штаммов SARS-CoV-2.
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