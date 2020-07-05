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В Алматы откроют новый медцентр

04.07.2020, 15:57 9505
Алматы. 4 июля. Kazakhstan Today - В Алматы ко Дню столицы будет запущен новый медицинский центр, передает Kazakhstan Today.
 
В преддверии празднования Дня столицы в Алматы запускается ряд объектов. Среди них комфортабельный, технологичный медицинский центр ТОО "МИПО", сообщили в акимате.
 
На сегодняшний день администрацией города проводится усиленная работа по обеспечению населения медицинскими услугами в шаговой доступности. Медицинский центр "МИПО" рассчитан на 100 посещений, а также имеет 40 коек для реабилитации. В центре созданы условия для работы 80 медицинских работников.
 
За предыдущие пять лет плановая мощность развития амбулаторно-поликлинических организаций Алматы возросла на 7,4%. Вместе с тем население города за этот же период выросло на 13%. Для обеспечения шаговой доступности медицинской помощи разработана и внедрена географическая информационная система. На основании полученных данных определены места, где имеется необходимость открытия врачебных амбулаторий. Разработан план по открытию 35 врачебных амбулаторий в период с 2019 по 2021 годы. В 2019 году уже открыто 11 амбулаторий (одна построена за счет средств местного бюджета).
 
Также в рамках комплексного плана "Новый Алматы" в течение 5 лет для более 1 млн жителей в шаговой доступности будет построено дополнительно 19 медицинских объектов.
 

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