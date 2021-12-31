В Алматы открылось новое здание приемного покоя ГКБ №7

Фото: акимат Алматы

АЛМАТЫ. 30 ДЕКАБРЯ - В Алматы открылось новое здание приемного покоя крупнейшей клиники ГКБ №7 в рамках дорожной карты развития системы здравоохранения города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Almaty.tv , отделение соответствует всем современным требованиям, а также санитарным и техническим нормам и стандартам, подготовлен медперсонал для оказания квалифицированной помощи.

Приемный покой оборудован мощной автономной вентиляционной системой, современным лечебно-диагностическим оборудованием, в том числе компьютерным томографом, рентген-установкой, УЗИ-аппаратами. Кроме того, предусмотрены операционные залы, а также палаты интенсивной терапии и реанимации.

Приемное отделение рассчитано на прием до 100 тысяч пациентов в год. Ежесуточно в городскую клиническую больницу обращаются от 300 до 500 пациентов. В год - более 80 тысяч человек, из них порядка 25 тысяч проходят лечение в стационаре.

Как напоминает источник, ранее в канун 30-летия Независимости в Наурызбайском районе при поликлинике №36 и в Алатауском при поликлинике №25 были открыты современные КТ-центры. Это обеспечило шаговую доступность для получения высокоспециализированной медико-диагностической помощи, а также возможность раннего выявления патологий как экстренных, так и плановых пациентов.