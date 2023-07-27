В Алматы провели первую пересадку донорского сердца

Фото: nii_cardiology/instagram

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Алматы. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Научно-исследовательском институте кардиологии и внутренних болезней провели первую пересадку донорского сердца, сообщает пресс-служба института.





Сложнейшая операция длилась более 6 часов.





Первая пересадка сердца в Алматы стала возможной благодаря поддержке специалистов Национального научного кардиохирургического центра и слаженной работе команды НИИ кардиологии и внутренних болезней", - сообщил председатель правления НИИ кардиологии и внутренних болезней Марат Пашимов.





По его словам, создание правовой и законодательной базы по донорству органов, наличие кадрового, интеллектуального, научного и ресурсного потенциала, создание хорошей материально-технической базы позволяют сегодня проводить операции по пересадке органов в медицинских центрах страны.





Одной из проблем является недостаточность доноров в стране.





Ректор КазНМУ имени Асфендиярова Марат Шоранов отмечает, что в целом в стране около 4 тысяч больных нуждаются в пересадке органов жизнедеятельности человека. Он надеется, что такие операции, как пересадка сердца, помогут спасти больше жизней.





Донором органов стала 53-летняя жительница Алматы, которая перенесла повторный ишемический инсульт, приведший к гибели мозга. Благодаря согласию ее родных в этот день, то есть 13 июля 2023 года, была спасена жизнь 23-летнего юноши с тяжелым заболеванием сердца (клапанная кардиомиопатия), перенесшего в 13-летнем возрасте операцию по замене клапанов сердца по поводу их инфекционного повреждения. Прогрессирование заболевания сердца в таком молодом возрасте привело к тому, что другие операции стали невозможны, а желаемая продолжительность жизни без пересадки сердца была уже невелика", - говорит заведующий отделением кардиохирургии Рустем Тулеутаев.





Он отметил, что трансплантация сердца является самой эффективной терапией сердечной недостаточности в последней стадии. Теперь после замены больного сердца на здоровое для пациента открылись большие шансы для плодотворной, качественной и продолжительной жизни.





По данным пресс-службы, сейчас состояние пациента стабильное, с положительной динамикой.





Чувствую себя достаточно хорошо. Сейчас, конечно, я не могу оценить своего самочувствия, так как мне еще предстоит реабилитация. Но в целом ощущения неплохие. На операцию по пересадке сердца согласился с радостью. Благодарю всех, кто дал мне шанс на жизнь, всем врачам, хирургам. Верю, что все будет хорошо", - добавил пациент.



