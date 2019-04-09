Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - В Алматинской области уничтожили лекарства на 17 млн тенге из-за неправильного планирования потребности лекарств. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщила председатель Комитета фармации Минздрава Людмила Бюрабекова, передает корреспондент агентства.

По словам Бюрабековой, проведенный в регионах мониторинг выявил ряд существенных недостатков. В частности, установлено некорректное формирование потребности в лекарственных средствах.

Примером является уничтожение непригодных к реализации и медицинскому применению антиретровирусных препаратов Алматинским (областным. - Прим. агентства) центром СПИД на общую сумму 17 млн тенге. Уничтожение проведено в марте текущего года, и были уничтожены неиспользованные препараты 2017-2018 годов", - рассказала председатель Комитета.

Также, по ее словам, в Жамбылском областном центре СПИД в 2018 году, когда формировалась потребность на лекарственные средства, не были учтены остатки 2017 года на 28 млн тенге. В результате сейчас в медучреждении есть такой же риск, что сроки препаратов истекут и их придется уничтожить.

Аналогичные факты зафиксированы в Жамбылском областном противотуберкулезном диспансере, онкологическом центре Шымкента и в других медучреждениях.

Наряду с этим в регионах выявлены факты нерегулярного обеспечения пациентов лекарственными средствами или обеспечения их не в полном объеме. В результате проверок выявлены пациенты, которые в 2018 году не получали препараты от 2 до 11 месяцев.

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