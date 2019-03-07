В Алматы выдачей медпрепаратов займутся аптечные роботы

Алматы. 6 марта. Kazakhstan Today - В Алматы прошло совещание по вопросам противодействия коррупции, передает Kazakhstan Today.

Транспарентность и борьба с коррупцией являются на сегодняшний день основным приоритетом в работе управлении общественного здоровья города Алматы. Именно об этом шла речь на совещании с участием представителей прокуратуры и национального бюро по противодействию коррупции города Алматы, сообщает пресс-служба управления общественного здоровья.

Современные тенденции развития здравоохранения ведут к тому, что открытость и доступность информации о результатах деятельности медицинской организации, о ее социальной ответственности, являются одним из важнейших критериев формирования доверия. Прозрачность способствует снижению коррупционных рисков и к достижению большей эффективности деятельности", - отмечается в сообщении.

В настоящее время в Алматы работают 134 медицинских организации, 77 из них - государственные. При анализе обращений граждан можно обратить внимание, что в первую очередь пациенты жалуются на качество оказания медицинской помощи и на лекарственное обеспечение.

Для повышения транспарентности проводится ряд мероприятий путем внедрения прозрачной системы закупа и обеспечения лекарственных средств.

Создается платформа для электронного закупа лекарственных средств, реализуется проект по установке аптечного робота для выдачи лекарственных препаратов, закупаемых из местного бюджета. Такие роботы на безвозмездной основе будут установлены в Алматинском онкологическом центре, в детской больнице, а также в городском ревматологическом центре.

Аптечные роботы будут выдавать орфанные медицинские препараты. Выдача будет производиться через идентификацию пациента по лицу. Считываются все его данные, затем запускается персональная электронная карта пациента, и пациенту выдается именно тот препарат, который был ему выписан врачом. То есть нам это даст контроль выдачи лекарственных средств и отсутствие риска формального списания лекарственных средств. Кроме того, будет произведена интеграция с информационными системами Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Меморандум на приобретение и установление роботов уже подписан, ожидается их поставка", - отметил руководитель управления здравоохранения города Алматы Канат Тосекбаев.

Для мониторинга лекарственного обеспечения управлением создана постоянная рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники общественного совета, депутаты маслихата, сотрудники Комитета фармации и департамента охраны общественного здоровья, которые периодически выезжают в медицинские учреждения.

В целях обеспечения прозрачности в медицинских организациях Алматы расформированы все наблюдательные советы, формируются новые. Если раньше в советы входили представители медицинских учреждений, то сегодня членами могут стать депутаты маслихата, неправительственных организаций, представители независимых медицинских ассоциаций, экономисты и финансисты, блогеры и представители СМИ. Благодаря таким наблюдательным советам минимизируется коррупция, улучшится качество государственной власти, и качество жизни каждого гражданина.

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