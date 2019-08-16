В ФСМС опровергли информацию о сбое в информационных системах фонда

Нур-Султан. 15 августа. Kazakhstan Today - В НАО " Фонд социального медицинского страхования " (ФСМС) опровергли версию управления здравоохранения столицы о сбое в информационных системах фонда, якобы повлиявшем на выплату зарплаты врачам Первой горбольницы Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

14 августа в социальных сетях появилось сообщение о том, что сотрудникам Первой горбольницы Нур-Султана на несколько дней задержали зарплату. В управлении общественного здравоохранения столицы подтвердили этот факт и объяснили его якобы имевшим место сбоем в информационной системе ФСМС, который является финансовым оператором, то есть оплачивает клиникам услуги, оказанные населению, напомнили в пресс-службе фонда.

Никакого сбоя в наших системах не было. По договору между ФСМС и поставщиком медуслуг мы своевременно производим оплату оказанных населению услуг . Отклонений не было. Столичный филиал произвел оплату Первой горбольнице даже раньше установленного срока. За пределы договорных отношений фонд не выходил", - сказал заместитель директора столичного филиала НАО " Фонд социального медицинского страхования " Асхат Амангельдиев.

Напомним, что в начале года фонд осуществил авансирование медицинских учреждений в размере 30% от годового объёма бюджета. Эти средства в числе прочего должны были быть направлены на устойчивость фонда оплаты труда коллектива.

Согласно трудовому законодательству и договорным обязательствам, руководство клиники обязано обеспечить выплату заработной платы. Однако в хозяйственную деятельность поставщиков медуслуг фонд вмешиваться не вправе", - подчеркнули в пресс-службе.

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