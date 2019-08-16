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В ФСМС опровергли информацию о сбое в информационных системах фонда

15.08.2019, 15:05 8965
Нур-Султан. 15 августа. Kazakhstan Today - В НАО "Фонд социального медицинского страхования" (ФСМС) опровергли версию управления здравоохранения столицы о сбое в информационных системах фонда, якобы повлиявшем на выплату зарплаты врачам Первой горбольницы Нур-Султана, передает Kazakhstan Today. 
 
14 августа в социальных сетях появилось сообщение о том, что сотрудникам Первой горбольницы Нур-Султана на несколько дней задержали зарплату. В управлении общественного здравоохранения столицы подтвердили этот факт и объяснили его якобы имевшим место сбоем в информационной системе ФСМС, который является финансовым оператором, то есть оплачивает клиникам услуги, оказанные населению, напомнили в пресс-службе фонда. 
 

Никакого сбоя в наших системах не было. По договору между ФСМС и поставщиком медуслуг мы своевременно производим оплату оказанных населению услуг. Отклонений не было. Столичный филиал произвел оплату Первой горбольнице даже раньше установленного срока. За пределы договорных отношений фонд не выходил", - сказал заместитель директора столичного филиала НАО "Фонд социального медицинского страхования" Асхат Амангельдиев.

 
Напомним, что в начале года фонд осуществил авансирование медицинских учреждений в размере 30% от годового объёма бюджета. Эти средства в числе прочего должны были быть направлены на устойчивость фонда оплаты труда коллектива. 
 

Согласно трудовому законодательству и договорным обязательствам, руководство клиники обязано обеспечить выплату заработной платы. Однако в хозяйственную деятельность поставщиков медуслуг фонд вмешиваться не вправе", - подчеркнули в пресс-службе. 

 

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