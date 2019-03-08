Жумагулов избран председателем правления ФСМС

Астана. 7 марта. Kazakhstan Today - Айбатыр Жумагулов избран председателем правления некоммерческого акционерного общества "Фонд социального медицинского страхования", передает Kazakhstan Today.

"Айбатыр Жумагулов имеет большой опыт работы в финансовых структурах, курировал значимые проекты в Министерстве национальной экономики. Это очень ценный опыт, так как у Фонда медицинского страхования особый статус стратегического закупщика медицинской помощи для всего населения и финансового оператора пакетов ОСМС и ГОБМП. Важно обеспечить прозрачность и системность этой работы. От эффективности ФСМС как финансового института в значительной степени будет зависеть успех всей реформы. Это - большая ответственность, и я верю, что он справится с поставленными задачами достойно", - отметил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

А. Жумагулов в разные годы работал в Министерстве индустрии и новых технологий РК, АО "НУХ "Байтерек", состоял в совете директоров группы компаний "Baur Kazakhstan", был председателем правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана". С января 2017 года Жумагулов работал вице-министром национальной экономики РК.

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