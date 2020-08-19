В ФСМС прокомментировали ситуацию с "выпавшими" из системы казахстанцами

Для представителей 15 льготных категорий, а это почти 11 млн казахстанцев, взносы за которых делает государство, Фондом медстрахования разработан алгоритм присвоения временного статуса (на один месяц) путем обращения в свою поликлинику или самостоятельно - через мобильное приложение Qoldau 24/7. Таким образом, возникающие проблемы со статусом застрахованности у представителей льготных категорий решаются в оперативные сроки, пациенты получают доступ к медуслугам", - сообщили в ФСМС.
В фонде уточнили, что при обращении в медорганизацию скан (фотографию) подтверждающего документа пациента направляют в ФСМС посредством мобильного приложения Qoldau 24/7, после чего Фонд присваивает пациенту статус на 1 месяц и направляет ему соответствующее уведомление.
Также представители льготной категории могут сделать это самостоятельно, скачав мобильное приложение Qoldau 24/7 в App Store и Play Market.
Проверить статус застрахованности можно через официальные сервисы: на сайте fms.kz, приложение Qoldau 24/7 и Saqtandyru-bot в Telegram. Информацию о наличии или отсутствии платежей, осуществленных возвратах можно получить на портале Egov.kz.
Также в ФСМС отметили, что госкорпорация "Правительство для граждан" дважды в месяц представляет в Фонд обновленные базы данных по льготным категориям. Для подтверждения постоянного статуса застрахованности нужно обратиться в Госкорпорацию по номеру 1414.
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