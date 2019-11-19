В Карагандинской области до конца года откроют семь поликлиник

Караганда. 18 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области до конца текущего года откроют семь поликлиник и два реабилитационных центра. Об этом сегодня на аппаратном совещании в акимате рассказал руководитель управления здравоохранения Карагандинский области Ержан Нурлыбаев, передает Kazakhstan Today.

В этом году в регионе уже открыли четыре новые поликлиники, в том числе одну детскую. В общей сложности к ним прикреплено более 70 тысяч человек, сообщили в пресс-службе акима области.

Как проинформировал Ержан Нурлыбаев, в Караганде ожидается открытие еще двух новых реабилитационных центров. Один из них, для взрослых, - на 40 коек, он находится на Юго-Востоке города. Второй, детский, - рассчитан на 50 коек и располагается в Майкудуке.

Глава управления здравоохранения также рассказал, как в области в пилотном режиме внедряют систему обязательного социального медицинского страхования.

На 42% улучшился доступ к реабилитационной помощи. До начала пилотного проекта по внедрению ОСМС в среднем ежемесячно на реабилитационных койках пролечивалось 690 пациентов. В октябре этот вид помощи смог получить 981 больной", - отметил Ержан Нурлыбаев.

По информации пресс-службы, благодаря медицинскому страхованию большее количество людей смогло пройти дорогостоящие обследования, такие как КТ и МРТ. Эти виды медицинских услуг стали оказывать в 2,5 раза чаще за последние два месяца.

Тем не менее внедрение пилотного проекта выявило ряд вопросов. В их числе - актуализация статусов граждан в системе медстрахования и своевременные платежи со стороны работодателей.

В акимате пояснили, что 1 сентября этого года, когда стартовал проект, в области было около 45 тысяч человек без определённого статуса. Сейчас их осталось 16 тысяч, из них 8680 не имеют документов. Акимы городов и районов помогают этим людям в кратчайшие сроки изготовить удостоверения личности и получить ИИН, после чего зарегистрироваться в системе ОСМС.

Эти вопросы должны быть решены до первого декабря. Прошу провести беседы с работодателями-неплательщиками. Это 2500 различных учреждений. Если платежи будут нерегулярными, то это скажется на сотрудниках частных клиник, работающих по программе государственно-частного партнёрства. Они окажут услуги населению, а фонд медстрахования не сможет с ними рассчитаться", - подчеркнул аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Он также поручил до конца года решить проблему с актуализацией статусов граждан в системе ОСМС и продолжить информационно-разъяснительную работу.

Напомним, программа обязательного социального медицинского страхования стартовала в пилотном режиме в Карагандинской области 1 сентября этого года . Предполагается, что апробация медицинского страхования в регионе позволит выявить все недостатки системы и оперативно скорректировать их до 1 января 2020 года, когда система ОСМС начнет действовать во всей республике. Особое внимание в рамках пилота уделяется нормативно-правовой базе, готовности информационных систем, учёту потребителей медицинских услуг, совершенствованию методов закупа и оплаты. Также в Карагандинской области ведется апробация программы "Сактандыру", которая позволяет определить статус пациента в системе обязательного медицинского страхования.

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