Нур-Султан. 3 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане число смертей от пневмонии выросло почти в 2 раза, передает Kazakhstan Today.

C начала текущего года смертность от пневмонии составила 4042, отмечается рост в 1,9 раза в сравнении с 2019 годом (2033 случая)", - сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

Всего за период с 13 марта по 2 августа текущего года, заболеваемость коронавирусной инфекцией составила 92 662 случая, летальных исходов - 1058 . При этом с 1 января по 2 августа текущего года зарегистрировано 256 541 случай пневмоний. По сравнения с аналогичным периодом прошлого года число зарегистрированных случаев заболеваний увеличилось в 3,3 раза (76 985 случаев). В соответствии с данной статистикой министерством проводится анализ смертности от пневмоний.

За период с 13 марта выписано с выздоровлением - 62 511 больных, что составляет 67,4%, за последние сутки - 672. Наибольшее число выздоровевших отмечается в Западно-Казахстанской (87%), Алматинской (80%), Туркестанской (79%), Костанайской (75%), Акмолинской (73%), Мангистауской (72%) областях и в городе Нур-Султане (73%).

После введения строгих ограничительных карантинных мер наблюдается снижение ежесуточного прироста заболеваемости как по республике (с 4,0 до 1,2), так и регионах: Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской и Мангистауской областях, в городе Шымкенте.

Как напомнили в ведомстве, с 1 августа 2020 года Министерство здравоохранения Республики Казахстан начало применять обновленные методы формирования статистических данных по заболеваемости COVID-19. На основе новых кодов международной классификации болезней учитываются как лабораторно подтвержденные случаи КВИ, так и случаи пневмоний с отрицательным результатом ПЦР.

Согласно алгоритму кодирования случаев коронавирусной инфекции используется код U07.1 для подтвержденных случаев и код U07.2 для неподтвержденных или вероятных случаев. Пациенты и с первым, и со вторым кодом будут идентифицированы как заболевшие COVID-19.

Данный подход позволит делать правильные прогнозы заболеваемости, адекватно планировать необходимые ресурсы: медицинские кадры, койки, медицинское оборудование, лекарственные средства, а также обеспечить прозрачность статистики", - отметил в ходе пресс-конференции министр здравоохранения Алексей Цой.

По мнению руководителя представительства ВОЗ в Казахстане доктора Кэролайн Кларинвиль, применение обновленной методики превосходная возможность подчеркнуть важность предоставления точной, своевременной и стандартизированной медицинской информации для обоснования медико-санитарных мер, таких как мероприятия в сфере общественного здравоохранения, организация работы медицинских учреждений и их способности работать во время пиковых нагрузок.

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