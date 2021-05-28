В Казахстане обновили национальный лекарственный формуляр

НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Приказом министра здравоохранения утвержден Казахстанский национальный лекарственный формуляр, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В формуляре указывается ATX код; фармакологическая группа/MHH; торговое наименование" лекарственная форма, дозировка и объем, номер регистрационного удостоверения.
Формуляр содержит 6852 наименования препаратов. Полный перечень размещен здесь.
Напомним, что бесплатный электронный Казахстанский национальный лекарственный формуляр был введен в 2016 году. Формуляр разработан для улучшения результатов лечения пациентов и предоставления доступа работникам здравоохранения к актуальной, целостной и достоверной информации о лекарственных препаратах.
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