В Казахстане отзывают лекарственный препарат "Эреспал"

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения РК отзывает регистрационное удостоверение на лекарственный препарат "Эреспал", передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения Казахстана. 12 февраля от компании "Les Laboratoires Servier, Франция" поступила информация о том, что по результатам доклинических исследований (исследования на животных) и решения французского регуляторного органа (ANSM) приостановлено действие препарата "Эреспал" (МНН - фенспирид). В этой связи Комитетом фармации принято решение об отзыве регистрационного удостоверения вышеуказанного препарата с 13 февраля 2019 года.

По информации пресс-службы, в обращении компании "Les Laboratoires Servier, Франция" рекомендовано приостановить регистрационное удостоверение лекарственного препарата "Эреспал" и других препаратов с МНН фенспирид, зарегистрированных в государственном реестре лекарственных средств РК, до получения окончательных рекомендаций Комитета по оценке рисков в сфере фармаконадзора (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, PRAC), входящего в состав Европейского агентства лекарственных средств (European Medicines Agency), EMA.

Вместе с тем, по данным Национального центра экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники МЗ РК, в Казахстане не зарегистрировано ни одного случая побочных реакций, вызванных препаратом "Эреспал", - отметили в пресс-службе.

Эреспал" - это лекарственное средство, предназначенное для лечения респираторной системы и заболеваний дыхательных путей. Для пациентов, принимающих "Эреспал", существует минимальный риск развития нарушений сердечного ритма. В случаях наблюдения побочной реакции, пациентам следует проконсультироваться с лечащим врачом, который при необходимости назначит альтернативное лечение или примет решение о прекращении приема данного препарата. При этом о случаях побочных реакций от лекарств пациенты могут сообщить через официальный веб-сайт НЦЭЛС (www.ndda.kz), заполнив желтое карт-сообщение вместе с лечащим врачом.

Как сообщалось ранее, "Эреспал" способен вызвать нарушения работы сердца, вплоть до его остановки. Этот препарат изымают с прилавков французских аптек.

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